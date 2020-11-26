新西蘭爆大規模擱淺事件　近100頭領航鯨喪命

新西蘭東部約800公里外的查塔姆群島（Chatham Islands）周三（25日）有97條領航鯨（pilot whale）及3條樽鼻海豚（bottlenose dolphin）擱淺死亡，當局仍在調查事發原因。

攝影師維爾德（Sam Wild）於周日（22日）所發現大量鯨魚擱淺，他形容當時的畫面「令人傷感及惋惜」。當局隨即派人前往調查，惟由於事發地點位置偏遠，救援工作一度受阻；保育人員約在接報3個小時後到達現場，發現有26條鯨魚仍然生存，惟大部分均非常虛弱。

自然保護管理局（Department of Conservation，DOC）人員韋爾奇（Jemma Welch）指出，由於海面情況惡劣，若放生這批奄奄一息的鯨魚，牠們幾乎肯定會遭到大白鯊襲擊，因此只好讓牠們安樂死。當局周一（23日）再次在現場附近發現多兩條鯨魚擱淺，同樣安排接受安樂死，其餘的鯨屍任其自然分解。

+ 2 + 2 + 2

報道稱，這是查塔姆群島自1918年以來最大型的鯨魚擱淺事件，當年有多達1000條鯨魚死亡。科學家相信鯨魚集體擱淺可能與氣候變化有關，隨著海洋的溫度上升，鯨魚的獵物更靠近海岸，迫使鯨魚到淺水區覓食，導致擱淺機會增加。

澳洲塔斯曼尼亞（Tasmania）在9月亦發生470條領航鯨集體擱淺事件，經過救援後，最終有108條鯨魚成功獲救。野生生物部門認為剩下的鯨魚已經無望生還，遂決定結束救援行動，數以百計的領航鯨屍體被棄置。

↓澳洲塔斯曼尼亞大批領航鯨擱淺。因救援資源有限，只有少量動物獲救，其他只能接受安樂死，場面令人痛心。（請點擊放大觀看）