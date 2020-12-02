澳洲已婚亞裔男熱衷捐精戒性行為　「年產」23孩子下場慘

捐精可以幫助許多不孕的家庭擁有孩子，但也產生不少道德問題，日前澳洲一名40歲越南裔男子艾倫．潘（Alan Phan）就愛上捐精，短短一年內就成為了23個孩子的「父親」，但也由於他太熱衷捐精造人，已涉嫌違反維多利亞省對捐精數量規定上限，目前正被當局政府調查。

據《每日郵報》報道，40歲的艾倫和妻子育有兩名小孩，一次偶然的機會，接觸到捐精，自此後他就開始愛上捐精，熱衷幫助不同女子擁有他的「孩子」，但除了正式官方的機構外，艾倫還透過非正式的管道捐獻精子，因此短短一年就有23個有他基因的孩子出生，當地政府規定捐精者包括自己的家庭在內，不得超過10個家庭，艾倫的數量已多到引起政府的調查。

艾倫談到，其實一開始的時候，只打算捐精9次，但在聖誕節那天又收到了一名女子捐贈成功的消息，那次成為了第10次，他心想既然已經超過捐精額度，那乾脆繼續提供更多幫助，沒有必要停止，且他發現自己很難拒絕這些需要精子的受贈者，因為對這些婦女來說，擁有孩子是件非常不容易的事，更曾一天之內捐精給3位不同女子。

如今艾倫將捐精當成一種業餘嗜好，更表明捐精其實對他來說就像一份全職工作，他每天去健身房鍛鍊身體、戒掉不必要的性行為、服用大量的維生素，以保持精子的健康，妻子對於這種行為也習以為常。

就算艾倫是以助人為樂的心態去捐精，還是嚴重違反當地法律，維多利亞省生育管理局（VARTA）總監約翰遜（Louise Johnson）就批評，這是「令人難以置信的悲傷和天真」，並強調捐精者在診所捐贈時誠信非常重要。

【相關文章】英國漢「免費捐精」助女士懷孕 12年來150童可喚他爸爸（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

影／健身教練跟一歲半兒一起重訓臥推 網批：不負責又危險

美洲豹咬鱷魚頸強行拖入叢林 畫面震撼網民：竟能如此輕鬆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】