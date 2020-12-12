直升機螺旋漿未停轉已走上前　墨西哥富商慘被擊中頭部亡

墨西哥近日發生一起駭人意外，一名富商在農場裏迎接直升機降落，先用手機拍了幾張照片後，似乎忘記螺旋槳仍在高速旋轉，竟正面靠近直升機，下一秒慘遭螺旋槳片「削頭」倒地不起，緊急送醫後仍回天乏術。

墨西哥富商被直升機螺旋漿擊中經過：（按圖了解）

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美國《EN24》新聞網於12月9日報道，52歲的富商卡西利亞斯（Jorge Casillas Castellanos）於12月5日在伊達爾戈州（Hidalgo）一處農場發生這起意外。

從網絡上流傳的影片中可以看到，一架紅色直升機緩緩降落在農場的空地，許多人等待直升機降落後，紛紛拿出手機拍照，而早已在地面等候多時的卡西利亞斯在拍了幾張照片後，還未等到螺旋槳停止就往前走去，結果下一秒直接被高速旋轉的螺旋槳片削頭，隨即噴出一片血霧倒地不起，拍攝者也立刻中止攝影，畫面怵目驚心。

卡西利亞斯馬上被緊急送醫治療，但醫生表示他的頭顱嚴重外傷，腦組織外露，經搶救仍宣告不治。

據悉，卡西利亞斯是當地一個小型龍舌蘭酒廠牌的總裁，同時也是航空愛好者。

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