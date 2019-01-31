凍結核電三年　官方一口氣在福建及廣東建4座機組

中國在歷經3年的「零審批」後，今（2019）年春節前，官方悄悄批准了福建漳州核電一期專案1號、2號機組，以及廣東惠州太平嶺核電一期項目1號、2號機組，重新啟動新建核能機組，且一口氣再建4個新核電機組。

圖為三代核電技術「華龍一號」示範工程。（VCG）

在全球核安事故頻傳、核廢料無處可去，世界各國幾乎不再新蓋核電廠，或擴充新的核能機組。中國核電逆勢破冰，特別的是，4個核電新機組都是應用國產自主的第三代核電技術「華龍一號」。

據瞭解，號稱自主研發的第三代核電技術的「華龍一號」，是中核集團ACP1000和中廣核集團ACPR1000+兩種技術的融合，被稱為「中國自主研發的三代核電技術路線」。

而這款第三代核電機組，同時也是中國此前引進美國西屋電氣公司設計的AP1000基礎上，自主研發CAP1400型壓水堆核電技術，也因此，相比二代核電技術，第三代核技術具有更高的安全性和先進性。

據官媒報道，分布在福建省和廣東省的四台機組都已通過安全評審，年前即可啟動核電廠內核島區開工建設。更早之前，兩大廠址也已完成「四通一平」，也就是施工現場的「水通、電通、路通、通訊通」；以及「工地進行平整」。

值的關注的是，這是中國政府在2016至2018年凍結核電審批三年後，官方正式開啟新的常規核電新項目審批。

（人民網）