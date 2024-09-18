美國會通過《台灣衝突阻遏法案》　「反華周」立法挨批只叫不咬

美國眾議院本月9日開啟了長達一星期的「中國周」，在美國總統和國會選舉舉行之前，密集表決數十項與中國有關的法案，共通過25項主要涉華法案。



從遏制中國科技、政治和經濟影響力的「反制中國無人機法案」「生物安全法案」等，到涉及港台的《香港經貿辦認證法案》、《台灣衝突阻遏法案》都有，因此也被內地媒體稱為「反華周」。

《中評社》報道稱，《台灣衝突阻遏法案》（也稱《台灣衝突嚇阻法案》，Taiwan Conflict Deterrence Act）是一系列旨在對抗北京的法案中，「較受關注的一個」。

（中國駐美國大使館網站截圖）

根據美國眾議院網站介紹，《台灣衝突阻遏法案》旨在透過公布中國高層領導人的資產，還有切斷他們及家人使用美國金融體系權利、凍結資產等措施，「遏止中國大陸侵略台灣」。這項法案由美國共和黨眾議員希爾（French Hill）和民主黨眾議員謝爾曼（Brad Sherman）去年1月共同提出，去年3月在跨黨派支持下獲眾議院金融委員會通過。

該法案稱，如果北京採取行動對台灣構成威脅，至少要制裁10個自然人，他們分成三類：一、中共政治局常委；二、中共政治局委員；三、中共中央委員，其職權直接或間接影響到台灣。

法案的針對性極強，就是對準中共中央委員及以上層級的中共高層。法案還列出可豁免情況，包括所涉資金透過合法和非腐敗手段獲得，以及自然人同意與美國合作。

不過，美國眾議院通過的法案並非自動生成為美國法律。法案還需送參議院審議，在兩院都獲通過後，才送交美國總統，由總統簽署成法律。

美國眾議員謝爾曼（Brad Sherman）曾於2019年推動《中國債務陷阱法案》（China Debt Trap Act）。（資料圖片/網絡圖片）

上星期在北京舉行的香山論壇期間，中國學者和主持人批評美國眾議院瘋狂通過多項抗中法案時，同台發言的美國前助理國務卿幫辦華自強（Rick Waters）就指出，美國國會特別是眾議院通過的很多法案，「實際上從未進入正式立法」。

美國智庫國際戰略研究中心（CSIS）在9月6日發出題為「第118屆美國國會對中國只叫不咬？」的分析文章指出，本屆美國國會（任期從2023年1月3日至2025年1月3日）議員雖然提出與中國相關的法案比過去兩屆國會還要多，但真正送交總統簽署成法律的寥寥無幾。

文章說，在574項涉華法案中，有25項在眾議院獲通過，《2023年打擊踐踏人權法案》是唯一在參議院獲通過的法案，只有五項法案獲參眾兩院通過並由總統簽署。相比之下，第116屆國會通過並獲總統簽署成為法律的涉華法案有12項，第117屆國會有四項。

西方主流媒體大多都沒有大篇幅報道《台灣衝突阻遏法案》，相信是看準了美國國會對華法案大部分屬「只叫不咬」性質，台海兩岸媒體倒是有些著墨。

5月20日，賴清德在台總統府內接見由美國前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush），美國在台協會主席羅森伯格等人組成的美方特使團。（台灣總統府）

內媒《觀察者網》引述中央民族大學法學院副院長田飛龍分析稱，《台灣衝突阻遏法案》可視為美國在制度上預料和構想了台灣衝突場景及美國的介入條件和方式，甚至具有《戰爭動員法》的性質和危害性。

官媒《環球時報》的文章則指，《台灣衝突遏制法案》是挑釁中國主權的最新舉動。《中評社》快評則指出，也有人認為該法案沒有提到對台灣有任何實質支援幫助，就讓美國乘機搶了中國高官的錢財據為己有而已。

台灣外長林佳龍則稱，這項立法將可「更明確地嚇阻中共擴張」，維護台海穩定與安全。

一般相信，就如去年美國眾議院通過《台灣國際團結法案》之後，至今沒有任何進展一樣，《台灣衝突遏制法案》可能也將無疾而終。而且，眾院及參院都即將在11月改選，立法程序相信無法及時完成。

《台灣國際團結法案》旨在協助台灣抵禦中國大陸的外交孤立，並稱希望反制北京試圖扭曲聯合國大會第2758號決議，阻礙台灣參與國際組織。

由共和黨控制的美國國會眾議院2024年4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

美國國會民主黨和共和黨均認為北京對美國的戰略利益構成諸多挑戰，制華近年來成了美國兩黨最大共識之一，而台灣牌是順手好打的一張牌。兩黨在選舉期間利用涉台法案，相互競逐展示對華強硬，這當中很大成分涉及爭取選票和意見表達的考量，送上總統桌上簽署成法的佔少數。

而且，即便真的立法，也未必能發揮任何嚇阻作用。看看俄烏戰爭，對俄個人和實體的制裁若真能發揮實質效果，戰爭早已結束。

倒是，《台灣衝突阻遏法案》之所以引起內地網民關注，很大程度是因為扯上了官員資產。有內地網民在微博上說得直白：「如果高層沒有在美巨額資產，又何懼制裁？」有網民則稱，「統一台灣和懲治腐敗，一舉兩得」。台灣網民也在社媒平台上說：「這不是護台法案，是幫助中國肅貪法案。」

美國人熱熱鬧鬧搞個《台灣衝突阻遏法案》，對北京很可能只叫不咬，卻意外叫出中共海外懲治腐敗這一話題。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

