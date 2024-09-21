死刑合憲！台灣法庭裁決背後：殺人償命的社會基礎何在？

台灣憲法法庭9月20日就37名死囚聲請釋憲的案件作出裁定，確認死刑合憲，但強調應限縮其適用範圍。此裁決再次引發社會對死刑存廢問題的熱議。根據民調，多數台灣人支持保留死刑，尤其是在發生轟動性犯罪案件後，社會輿論對兇手的憤怒往往推動了死刑存續的呼聲。然而，從理性與制度設計的角度來看，台灣的死刑存廢議題遠不僅僅是簡單的報復與懲罰問題。



死刑裁決：合憲但限縮適用

根據此次釋憲裁決，台灣的死刑制度未違反憲法，但適用範圍需進一步限縮。憲法法庭在處理37名死囚的聲請案時，維持了《刑法》中的死刑條款，並明確指出，只有在極為嚴重且特定的犯罪情節下，才可適用死刑。這一裁決，既滿足了保守派對法律秩序的需求，也為廢死派提供了減少死刑適用的契機。然而，這種折衷方案，是否能真正解決長期以來社會對死刑存廢的對立情緒？

台灣司法院憲法法庭。（TVBS）

「殺人償命」的文化根基與理性思考

「殺人償命」這一觀念在台灣社會中擁有深厚的文化根基，幾乎可以說是根植於社會道德觀和報應正義的傳統思維中。當重大社會新聞，特別是涉及無辜生命喪失的案件發生時，輿論總是迅速湧現出對於執行死刑的強烈呼聲，這種反應背後反映了台灣社會對於生命價值和公正的深層理解。

很直觀的理解，殺人償命的觀念源自「以牙還牙、以眼還眼」的報復原則，這種原則如同視生命為一種可以交易的資產。當一個人犯下殺人罪時，社會在倫理價值上，等同於認同一條生命可以透過另一條生命來償還。在這樣的思維邏輯中，生命被賦予了某種可計算的單位價值——就如同「-1 + 1 = 0」這樣的數學等式。因此，對於支持死刑的群體來說，「殺人償命」是一種形而上的恢復平衡和正義的方式。

然而，這種報應式正義是否能真正回應生命的價值？一如生命並非物質資產，無法透過簡單的交換來補償。生命的不可替代性使得「償命」在理論上成為一種無法實現的概念。因此，「殺人償命」乃至於死刑存廢議題的背後，其實蘊含著更多的社會契約與集體行動邏輯，而非單純的等價交換。

2016年3月，震驚台灣社會的「小燈泡」不幸遇害事件，曾掀起台灣內部新一輪死刑存廢的討論。（白玫瑰社會關懷協會Facebook專頁）

避險與集體行為的經濟學解釋

已故經濟學家Mancur Olson在《集體行動的邏輯》（The Logic of Collective Action）中提出了「選擇性誘因」的概念，指出個體之所以會參與集體行為，是基於個人能夠從中獲得利益或保護。根據這一理論，支持「殺人償命」的群體其實是基於避險動機，將死刑視為一種集體社會安排，目的是為了減少自身陷入災難的風險——與其說，人們看待新聞事件的亡者及其家屬是將心比心，不如說是將自己投射在感同身受的情境之中，因為社會中另一個獨立的個體與自己，在身份與處境上並沒有不同。

在這樣的框架下，「殺人償命」不僅僅是一個道德或報應的問題，而是一種個體在集體社會中的理性選擇。

經濟學家Mancur Olson （圖片來源：by Source. Licensed under Fair use via Wikipedia）

當一個人支持「殺人償命」時，實際上是希望透過保留死刑制度來確保當自己面臨類似情況時，社會能夠為自己伸張正義。這種隱形的「互助會」契約意味著，社會中的每個成員都在透過支持死刑，交換集體安全的保證。由此分析反廢死團體所信仰的「殺人償命」觀，實際上是一種基於避險心態的集體行動，其核心訴求是透過排除犯罪分子，來維持集體社會的秩序與安全。

對廢死團體的挑戰

相比之下，廢死團體往往依賴於人權價值的高尚主張，強調死刑侵犯人性尊嚴與生命權。然而，這樣的訴求，雖然道德立場堅定，但在面對社會大眾時，未能提供一個足夠強有力的替代方案來消除公眾的避險心理。廢死派的挑戰在於，如何說服社會相信即使不依賴死刑，社會抽象的集體安全仍能得到保證，哪怕是一種想像的維護。

台灣廢死聯盟執行長林欣怡認為「殺人填命」是出於正義感，但不一定是死刑才能懲罰犯人。（朱雅霜攝）

因此，台灣的死刑存廢爭議，並非僅僅是一個道德或法律的問題，而是涉及整個社會安全感和個人理性行為的複雜交織。要真正推動廢死，必須提出一套能夠滿足社會避險需求的制度設計，這樣才能獲得更多民意的支持。否則，僅僅依靠高舉人權旗幟，難以對症下藥，無法真正改變台灣社會對於死刑的強烈依賴。

死刑存廢在台灣的未來走向

台灣內部民調顯示，超過八成的民眾反對廢除死刑，這反映了台灣人對「殺人償命」的堅定信仰。然而，隨著社會進步與國際人權標準的提升，廢除死刑的聲音也逐漸浮現。台灣已簽署了《公民與政治權利國際公約》，儘管該公約並未明確要求全面廢除死刑，但其核心精神仍是尊重生命權。當前的憲法法庭裁決，雖然保留了死刑，但強調了限縮適用範圍，這或許為未來進一步廢除死刑奠定了基礎。

台劇《我們與惡的距離》以無差別殺人事件為主軸，探討在台灣仍然非常敏感、頗受爭議的廢除死刑議題。（《我們與惡的距離》劇照）

在制度設計方面，若要讓廢死主張得到更多社會支持，必須提出一套能夠替代死刑的有效方案，讓民眾相信即使不執行死刑，社會仍能維持安全與正義。終身監禁、加強犯罪預防措施、建立更嚴格的刑事執法體系，這些都是可能的選擇，取得民意的認同更是關鍵。

回顧台灣死刑存廢的爭議，從來不是單純的法律問題，而是深刻的社會與文化命題。此次憲法法庭的裁決再次證明，台灣社會對死刑的需求源於對秩序與安全的追求，這也是為何廢死主張在現階段仍難以推動的原因。然而，隨著人權意識的提升與國際標準的推進，死刑制度的限縮適用或將成為未來的主流方向。展望未來的討論，將取決於立法、司法、行政與民間社會的如何共識，進而在維持社會安全與尊重人權之間取得平衡。