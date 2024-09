死刑合憲！台灣法庭裁決背後：殺人償命的社會基礎何在？

台灣憲法法庭9月20日就37名死囚聲請釋憲的案件作出裁定,確認死刑合憲,但強調應限縮其適用範圍。此裁決再次引發社會對死刑存廢問題的熱議。根據民調,多數台灣人支持保留死刑,尤其是在發生轟動性犯罪案件後,社會輿論對兇手的憤怒往往推動了死刑存續的呼聲。然而,從理性與制度設計的角度來看,台灣的死刑存廢議題遠不僅僅是簡單的報復與懲罰問題。



根據此次釋憲裁決,台灣的死刑制度未違反憲法,但適用範圍需進一步限縮。憲法法庭在處理37名死囚的聲請案時,維持了《刑法》中的死刑條款,並明確指出,只有在極為嚴重且特定的犯罪情節下,才可適用死刑。這一裁決,既滿足了保守派對法律秩序的需求,也為廢死派提供了減少死刑適用的契機。然而,這種折衷方案,是否能真正解決長期以來社會對死刑存廢的對立情緒?

「殺人償命」這一觀念在台灣社會中擁有深厚的文化根基,幾乎可以說是根植於社會道德觀和報應正義的傳統思維中。當重大社會新聞,特別是涉及無辜生命喪失的案件發生時,輿論總是迅速湧現出對於執行死刑的強烈呼聲,這種反應背後反映了台灣社會對於生命價值和公正的深層理解。

很直觀的理解,殺人償命的觀念源自「以牙還牙、以眼還眼」的報復原則,這種原則如同視生命為一種可以交易的資產。當一個人犯下殺人罪時,社會在倫理價值上,等同於認同一條生命可以透過另一條生命來償還。在這樣的思維邏輯中,生命被賦予了某種可計算的單位價值——就如同「-1 + 1 = 0」這樣的數學等式。因此,對於支持死刑的群體來說,「殺人償命」是一種形而上的恢復平衡和正義的方式。

然而,這種報應式正義是否能真正回應生命的價值?一如生命並非物質資產,無法透過簡單的交換來補償。生命的不可替代性使得「償命」在理論上成為一種無法實現的概念。因此,「殺人償命」乃至於死刑存廢議題的背後,其實蘊含著更多的社會契約與集體行動邏輯,而非單純的等價交換。

已故經濟學家Mancur Olson在《集體行動的邏輯》(The Logic of Collective Action)中提出了「選擇性誘因」的概念,指出個體之所以會參與集體行為,是基於個人能夠從中獲得利益或保護。根據這一理論,支持「殺人償命」的群體其實是基於避險動機,將死刑視為一種集體社會安排,目的是為了減少自身陷入災難的風險——與其說,人們看待新聞事件的亡者及其家屬是將心比心,不如說是將自己投射在感同身受的情境之中,因為社會中另一個獨立的個體與自己,在身份與處境上並沒有不同。

在這樣的框架下,「殺人償命」不僅僅是一個道德或報應的問題,而是一種個體在集體社會中的理性選擇。

經濟學家Mancur Olson (圖片來源:by Source. Licensed under Fair use via Wikipedia)