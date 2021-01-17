史海鉤沉｜中印百年恩怨情仇：從麥克馬洪線線到班公湖衝突

自2020年5月起，中印這兩個全球人口最多的國家在世界上最荒涼、最偏遠的邊境發生的武裝對峙與衝突已經持續半年，至今仍沒有緩和的迹象。

這場衝突至少可以追溯到英國在印度的殖民史。19世紀，英國殖民印度之後開始向北方推進，在西北控制了歷史上藏族傳統居住區拉達克（目前為中印西段邊界印控地區），並劃了一條「約翰遜線」（Johnson-Ardagh Line），將阿克賽欽全部劃入英屬印度控制的克什米爾。英國借道這裏將勢力拓展到西藏和新疆。後來，為了爭取清朝的支持與俄國爭奪新疆，英國又向清政府提出分割阿克賽欽的「馬繼業-竇訥樂線」（Macartney-MacDonald Line）。20世紀初，英國加強北進行動，與印度官員在印度東北方向中印傳統邊界以北劃出「麥克馬洪線」（McMahon Line），將歷來屬於中國、面積達9萬平方公里的藏南劃入英屬印度。

英國外交官亨利·麥克馬洪。（維基）

然而，這三條英國劃出的「邊界」，不論是當年的大清帝國，還是後來的民國政府府都從未承認或批准。

1947年印度脱離英國獨立。1949年毛澤東宣布成立中華人民共和國。1950年中印建交，兩國關係進入蜜月期。朝鮮戰爭爆發後，印度還在聯合國中，對攻擊中國的提案投了反對票。

1954年中印雙方簽訂《關於中國西藏地方和印度之間的通商和交通協定》，印度放棄了英國侵略西藏遺留下來的特權，中國則考慮到印度人在西藏通商等傳統而保留了他們的部分權益。這個協議還正式提出了和平共處五項原則。

周恩來和印度總理尼赫魯合影。（網絡圖片）

隨後，中印兩國總理周恩來與尼赫魯（Jawaharlal Nehru）實現互訪。在尼赫魯的堅持下，中國得以參加亞非國家萬隆會議。當時，中印兩國非常友好，「印地秦尼巴依巴依」（印度中國親如兄弟）的呼聲響徹新德里上空。

然而，好景不長。1959年達賴喇嘛逃往印度，在印度支持成立「流亡政府」，同一年，印度又挑起中印邊界武裝衝突。西藏問題和邊界爭議把中印雙方推向敵對。

印度要求中國承認他們已經佔領的東段9萬平方公里藏南，以及西段約3.5萬平方公里阿克賽欽，遭中國拒絕，雙方几次和平談判的嘗試都失敗了。

從1959年開始，印度開始採取「前進政策」，不斷蠶食中國領土。1962年10月，中印邊境戰爭爆發。第一階段印度失敗後，中國建議重開和談，但印度拒絕，並特意選擇11月14日尼赫魯73歲生日發動反攻，卻遭到更加慘重的傷亡與損失。

中印戰爭中，解放軍對印軍進行火力壓制。（網絡圖片）

在達到「教訓」印度的目的後，中國單方面宣布停火，並後撤到實際控制線中國一側20公里以外，事實上將收復的藏南重新讓給印度。然而，印度並不領情，旋即重返邊界並繼續蠶食中國領土。

當時，印度的宿敵巴基斯坦主動要求與中國加強友好，1963年中巴劃定涉及克什米爾部分地區的中巴邊界。1964年中國為打破美蘇的核壟斷，爆炸了第一顆原子彈，印度認為這是對它的威脅。1967年中印邊境再次交火，造成雙方共約五百人喪生。昔日兄弟變成仇敵。

1979年，中國領導人鄧小平在會見訪華的印度外長瓦傑帕伊（Atal Bihari Vajpayee）時，提出東段中國讓、西段印度讓的一攬子解決方案，但印度不予理會。

1987年中印關係緊張。圖為在邊境地區季節的解放軍部隊。（網絡圖片）

1987年，印度將其佔領的東段升格為阿魯納恰爾邦，中國表示絕不承認。同一年，印度軍方進行軍演，大量部隊與物資到達中國前哨附近，中國則以「874演習」為名調兵入藏。在意識到可能會在無意中觸發戰爭後，中印都退了一步，各自把軍隊撤退到「麥克馬洪線」一帶主防線，從而化解了危機。

在中印邊界緊張局勢緩和下來後，1988年12月，印度總理拉吉夫·甘地（Rajiv Gandhi）應邀訪華，中印關係實現正常化。雙方隨後就邊界問題進行了多輪會談，但至今仍未取得實質性突破。

1993年9月和1996年11月，中國與印度先後兩次簽署協定，規定應通過和平友好方式協商解決邊界問題，雙方互不使用武力或以武力相威脅，任何一方不得在實際控制線己方一側兩公里範圍內鳴槍、爆炸作業。這正是近來中印士兵多次衝突只使用石頭、棍棒和拳腳激烈搏鬥的原因。

2020年6月16日，一名印度邊防部隊士兵在檢查站附近行走。（Getty）

1996年11月底，時任中國國家主席江澤民應邀訪問印度，中印簽訂了《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》。這個被稱為「不戰宣言」的協定簽訂後，中印邊防部隊建立了定期會晤制度，開通了邊防熱線。

進入21世紀以後，印度在金磚國家等方面與中國進行合作，但在邊界問題、西藏問題等方面，則常採取消極立場。如今在班公湖及加勒萬河谷爆發的對峙將如何收場，備受各界矚目。