重傳統文化與民國史遺跡　盤點兩岸交流基地現狀

近日，國台辦公布了新設4家海峽兩岸交流基地的設立情況，使全中國大陸的交流基地總數達到了79家、遍布24個省市區，期望能透過兩岸經貿、文化交流、民間信仰、青少年交流及宗親往來等方式，積極加強宣揚、深化台灣與中華文化的連結，爭取兩岸民眾的文化認同、政治認同進一步彌合。不出意料，台灣陸委會隨即以排斥的態度反擊，呼籲大陸「放棄僵化的意識型態、停止政治操作」。何以綠營着急地將其貼上「統戰」標籤，稱其為「統戰新招」？這些兩岸交流基地與台灣的關聯又是什麼呢？

2019年1月8日，海峽兩岸交流基地授牌儀式暨禪宗文化交流活動在廣東韶關市舉行。位於該市的中國佛教著名寺院南華寺成為中共中央台辦、國務院台辦批准在廣東省設立的第5個「海峽兩岸交流基地」，以南華寺為核心的文化項目曹溪文化小鎮正式啟用。圖為曹溪文化廣場。（VCG）

兩岸交流基地 以中華傳統文化居多

從2009年12月起，中國大陸為了加強兩岸共同歷史淵源與文化儲存經驗交流，期望「展現兩岸同胞同根同源的血脈親情」，開始設立「海峽兩岸交流基地」，迄今已遍布24個省市區、總數達到79家之多。綜觀這些為數不少的交流基地，可分成：中華傳統文化、宗教場所、與台灣近代歷史淵源、民國史（抗戰）相關，以及近年新建等五大類。其中數量最多、佔比最高者，即與中華傳統文化有關的領域（26處）。

眾所周知，台灣先民以閩、粵籍居多，除人數最多（70％以上）的閩南語族裔，佔台灣人口約兩成的客家人在歷史中也未缺席，諸如在乙未戰爭中英勇犧牲的抗日烈士徐驤（1860—1895年）、吳湯興（1860—1895年）、姜紹祖（1876—1895年），近代著名文學家賴和（1894—1943年）、吳濁流（1900—1976年）、呂赫若（1914—1951年）、鍾理和（1915—1960年）、鍾肇政（1925—2020年），作曲家鄧雨賢（1906—1944年）等，皆在台灣史上留下厚重的筆墨。因此，文化交流基地特將四處客家文化有關的地區列入：永定區客家文化園、寧化石壁、長汀汀州客家首府、梅州市，都在彰顯客語族裔與台灣的深厚連結。

此外，台灣在明末清初之際引進科舉制度，並在今台南市設定「全台首學」（台南孔廟），即使歷經日本殖民統治後期的「皇民化運動」，儒家思想迄今仍是台灣重要的文化思想。而大陸在改革開放後，從地方到中央，也陸續恢復祭孔活動，特別是在2006年，首次實現兩岸同步進行祭孔大典，所以將山東曲阜孔廟、貴陽孔學堂、朱熹誕生地、朱子故里列入兩岸交流基地行列，不僅是重視台灣傳統文化中的中華元素，也體現清代台灣書院制度承襲福建書院制度而來：「閩中大儒以朱子為最，故書院無不崇祀，海外亦然」，可見儒家文化作為兩岸共同的精神紐帶。

山東曲阜孔廟。（網絡圖片）

其他像是河南湯陰羑里城，相傳為周文王姬昌遭商紂王囚禁於此地，將「伏羲八卦」重卦後形成《周易》「六十四卦」，至今台灣無論是對先秦文化的學術研究或民間占卜論吉凶，都離不開《易經》；還有，清代台灣深受閩南式功夫茶文化影響，對於包括茶壺在內的茶具也是極為講究，於是盛產紫砂壺的宜興，其陶瓷博物館也就自然成為兩岸共同傳承中國茶藝的重要據點之一。

與台灣政府密不可分的民國史遺跡

由於國共內戰後兩岸分治的歷史遺留問題，目前台灣政府仍使用「中華民國」國號與民國紀年，而在兩岸交流基地中與民國史相關的遺跡，數量也不容小覷（19家）。除了人們一般熟知、已成為旅遊景點的廣東中山翠亨新區（孫中山故居）、南京中山陵、廣州黃花崗，以及北京盧溝橋與宛平縣城（中國人民抗日戰爭紀念館），中國大陸還特別重視國民政府在抗戰時所留下的遺址。

南京中山陵。（資料圖片）

諸如紀念1938年台兒莊大捷（山東棗莊）、1939年崑崙關戰役（廣西南寧）、1940年國軍第33集團軍總司令張自忠抗擊日軍的陣亡地（湖北宜城）、1944年騰衝戰役（雲南保山）、1944年龍陵戰役（雲南保山），以及中央研究院、國立中央博物館（今南京博物院前身）、北京大學文科研究所、金陵大學文科研究所、國立同濟大學、中國營造學社南遷落腳地的四川宜賓李莊古鎮，還有1945年8月21日，日軍代表向國軍遞交投降書的湖南芷江（史稱芷江受降），象徵日本侵華戰爭的終結，彰顯對國軍在抗日戰爭中英勇犧牲、保家衛國的肯定。

不僅如此，國府在國共內戰失敗遷台後，於1955年與美國合作執行《金剛計劃》，將浙江大陳島、象山縣漁山列島等地居民悉數遷往台灣，史稱「大陳義胞」，成為戰後融入台灣族群的一股力量。此外，昔東北軍「少帥」張學良（1901—2001年）曾因蔣介石軟禁、長期在台灣生活，2016年遼寧瀋陽的張作霖故居（張氏帥府）也名列兩岸交流基地，並與新竹張學良故居共同搭建成合作交流平台。

遼寧瀋陽的張作霖故居（張氏帥府）。（維基）

不可或缺的宗教場所

與台灣傳統宗教廟宇香火鼎盛相同，被批准設立為兩岸交流基地的中國大陸宗教場所（17家）亦不遑多讓，和台灣的宗教信仰的淵源亦相當深厚。除了人們熟知的莆田媽祖祖廟，供奉保生大帝的青、白礁慈濟宮，祀有清水祖師的泉州安溪清水巖，奉祀關聖帝君的山西解州關帝廟，主祀臨水夫人陳靖姑的古田臨水宮，加上在台相當流行的佛教禪宗四祖道信、五祖弘忍之道場，以及隨國府遷台的江西龍虎山「嗣漢天師」（張天師）皆與中國大陸的信仰起源地保持緊密聯絡。其中較特別的，當屬四川梓潼的文昌祖庭。

台灣民間普遍相信，逢考試時只要虔誠向「文昌帝君」祈求，結果多能讓人如意，使得大考前祀有文昌帝君的廟宇香火也特別興盛，不過最早的文昌廟卻建於四川梓潼縣七曲山大廟。據古籍《廣博物志》、《華陽國志》記載，文昌信仰始對雷神、樹神等自然神的崇拜。大禹時，古代先民以為梓樹化童子成神，於是在七曲山建廟祭祀。清嘉慶六年（1801），清廷將文昌帝君頒入國家祀典，使文昌帝君信仰達到最高峰，不過台灣非官方性質的民間書院，往往主祀文昌帝君，朱熹僅為配祀。在「學而優則仕」的觀念影響下，文昌信仰在台至今歷久不衰。

四川梓潼的文昌祖庭。（網絡圖片）

近代台灣歷史淵源

相較於傳統文化、宗教信仰與民國史，雖然兩岸交流基地對近代台灣的歷史發展着墨較少，僅僅只有5家，但對台灣的影響卻是相當直接。例如福州馬尾造船廠、船政學堂，孕育近代中國許多海軍人才，如北洋海軍各艦管帶、幫帶，自總兵以下皆來自船政學堂的培養；辛亥革命後，閩系海軍甚至成為中央海軍的建軍基礎，乃中華民國海軍最大的派系，船政學堂幾經改制，成為今台灣海軍官校的前身之一。處於粵東與閩南之間的南澳島，為當時全中國唯一的海島總兵府，轄閩南粵東水師，除派班兵輪守台灣、澎湖（直到割讓為止），還數度發兵赴台鎮壓民變與支援抗日軍事行動，鄭芝龍、鄭成功父子亦曾屯兵於此，在中法戰爭率黑旗軍大破法軍的劉永福，戰後被授予南澳鎮總兵一職。首任台灣巡撫劉銘傳，開啟了台灣走向近現代化的進程；甲午戰爭中駐劉公島的北洋海軍全軍覆沒，使台澎割讓給日本，淪為帝國主義鐵蹄下的殖民地，都改寫了近代台灣的發展步伐。

當代互動與新建基地

在傳統歷史文化的積澱之外，有12家交流基地就聚焦在了近年兩岸的實際互動上。2008年5月，四川發生芮氏規模8以上的強震（汶川大地震），在災後重建時期，台灣民眾對四川的捐款及捐建災後重建專案資金，高達15.2億元人民幣，捐贈物資折合人民幣2億多元，援建重建專案189個，是除了香港之外，中國大陸境外款最多的地區；同年12月，大陸贈送給台灣一對大熊貓（團團、圓圓），作為兩岸關係改善，特別是民間交流方面的一大契機。2011年，元代畫家黃公望（1269—1354年）的國寶級鉅作《富春山居圖》在台北故宮「合璧」展出，為該畫燒斷成「剩山圖」與「無用師卷」後、相隔361年後再次「合體」，帶有兩岸「分久必合」的政治寓意，所以於2013年，浙江富陽黃公望隱居地就名列兩岸交流基地中。

作為有4,800多家台資企業聚集，10萬左右台商及其眷屬常年生活的城市，使江蘇昆山有「小台北」之稱。在昆山的台灣人，也就將媽祖信仰（慧聚寺媽祖廟、媽祖文化主題公園）和棒壘球文化（慧聚慢速壘球公園）、閩台古建築風格帶到當地，形成了昆山慧聚廣場。此外，還有黎族、苗族聚居的海南保亭縣，可與台灣原住民進行文化交流，兩岸意外同名的「陽明山」，都是在不同地域中的「異中求同」。

綜觀現有的79個海峽兩岸交流基地，絕大多數與台灣有着緊密的關聯，不僅是對兩岸關係從古至今的歷史回顧，也是當代大陸與台灣現實互動的縮影。有心人士淺薄地將其蔑稱為「文化統戰」，這不但是將台灣文化「去脈絡化」的粗暴處理，也忽略了台灣民眾在大陸的生活點滴與精神需求，僅僅充斥着「逢中必反」的反射動作而已。

習近平在中共19大政治報吿中提到：「將推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合」，意味着當前大陸對台工作重點在促進兩岸經濟社會融合後的統一，那麼兩岸在歷史文化方面所存在的天然聯絡，自然是絕佳的切入點。而台灣義守大學教授王嘉州的研究顯示，台灣民眾前往海峽兩岸交流基地參觀訪問後，將改善其對大陸政府之印象，政治認同會往「兩岸融合」傾斜，最終提升其「中國認同」。