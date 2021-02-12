西方偽造金字塔藏「對華陰謀」？　「去西方中心」應防製造偽史

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-12 07:06

近日，浙江大學教授黃河清宣稱有確鑿的西方書籍插圖及歷史照片，證明雅典的巴特農神廟、埃及金字塔等古代遺跡都是西方在現代偽造，同時強調西方偽造的目的是要貶低中華文明，因此是「歷史的陰謀」。事件一石激起千層浪，引來傳媒及網民投以關注，更有輿論質疑黃教授是在幻想。 其實，相關現象並非孤例，近年中國不時有學者就中西關係作出語出驚人的理論主張，其共同點皆是未經公認嚴肅的學術考證，且傾向貶低西方的價值，意圖提高中華文明的優越感。作為學者，提出新的理論主張本無對錯之分，學術上有大膽創新的想法固然值得鼓勵，惟這須建基在嚴謹的考證過程上，否則便成為立場先行的「偽史」。

挪亞3子其實是夏商周開基人物？

在黃河清教授「以圖證史」作出創見前，學界已不乏有著名學人對歷史提出另類解釋。當中不得不數到著名憲法學家、湖南大學法學院教授、《文明源頭與大同世界》一書作者杜鋼建發表關於「英漢同源」的觀點。

杜鋼建認為，距今約五千載，中國史上曾有一「英國」，其名字源於《山海經》中一名為英山之地，在當地生活的古中國人正是當今英國人之祖先。這些所謂英山人夏商期間多次遷徙，一路向西，足跡先後遍及印度、中亞、西亞，並與許多民族融合，最後在漢代才定居於今日的島國上。

至於英語，杜鋼建認為在漫長的遷徙中，古英國人丟了文字，僅剩口語，故吸收了彝族的古方言，選擇用字母拼音，以標註口語的發音。至此，一部「出中國記」儼然完成。

杜鋼建曾發表「英漢同源」觀點。（網上圖片）

杜鋼建其他驚世駭俗的「研究成果」，還包括引經據典欲論證真正的人類起源和文明淵源是在中國的「大湘西地區」，並提到伊甸園中的四條河都在四川、《舊約》對人類早期活動的歷史追述覆蓋了夏商周、挪亞3名兒子其實是夏商周的開端代表人物等。

杜鋼建提到伊甸園中的四條河都在四川。

Yellow英語發音幾乎是「葉落」？

杜鋼建的主張並非自說自話，前年7月，一群認同相關觀點的教授學者便在北京發起成立名為「世界文明起源研究促進會」的學術團體，推選杜教授為會長。

該會副會長翟桂鋆曾在受訪時表示英語確起源於古華夏，其理據是很多英文單詞在發音和含意方面都與漢語一樣或相近，如「黃色是秋天葉落的顏色，英語發音幾乎就是『葉落（露）』」。另一名研究者、《虛構的西方文明史：古今西方「複製中國」考論》的作者諸玄識則指出，歐洲在15至16世紀前只有神話與傳說而沒有歷史，面對源遠流長燦爛的中國歷史，自慚形穢的西方於是花近500年偽造歷史，這與今天黃河清教授的論調一脈相承。

如果作出上述粗疏的理論主張的只是一些普通人，世人或可一笑置之予以包容，但當一再有具身份地位的學者也是如此，則難免令人有一種是利用學術平台或身份，進行愛國主義市場投機之感。

近年，隨着中國發展所面臨的外部環境日趨複雜，尤其是中美交惡等一系列大時代背景下，民族主義順理成章成為網絡輿論動員最好的催化劑。在民粹、民族主義膨脹的大環境中，針對西方的陰謀論永遠大有市場，更就此走入學界。這種背景予以諸如杜鋼建、黃河清們崛起的土壤，也催生了被認為是民族主義及民粹思想的大本營「大同思想網」等網站的出現。

爭取歷史話語權不應陷華夷敵我思維

不難發現，這些新觀點背後的邏輯思維，其實就是希望能在歷史話語權上嚴分華夷，重塑中國自身的觀點，以自認為的「中國視野」恢復世界歷史本來的面貌，顛覆所謂為西方帝國主義稱霸世界服務的史觀。

誠然，西方中心主義（英語：Western-centrism）會將個案研究置於宗教、種族、環境及文化的假定的優越性之上，以此作為基礎詮釋世界，令包括非西方世界在內的世界史圖景得以塑造和建構起來，這某程度上確存在貶低非西方世界的成就和貢獻。

因此，如果出發點僅是意圖「去西方中心化」、「去殖化」，本身亦無可厚非，實際上一些前殖民地亦都建立自身的民族史觀，例如印度政治家、美國塔夫茨大學（Tufts University）國際關係學博士Shashi Tharoor便在著作《Inglorious Empire: What the British did in India?》中，就英國如何通過剝削壓榨印度以完成了自身的工業化進程作出描述。然而，上述過程皆經過嚴謹既學術考程，推翻過往殖民者覺得理所當然既假設，與將「去殖化」變成另一種有害無益的民族沙文主義有着根本不同。

歷史考證講究實事求是而非臆測，而在爭取歷史話語權的同時，理應避免內容過於偏重意識形態頂層設計，繼而製造嚴肅學術倫理失效的尷尬事實，否則未完成對指控有公信力的辯證過程前，自身便先成為又一種「話語霸權」。