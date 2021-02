西方偽造金字塔藏「對華陰謀」？　「去西方中心」應防製造偽史

撰文: 陳進安 最後更新日期: 2021-02-12 07:06

近日,浙江大學教授黃河清宣稱有確鑿的西方書籍插圖及歷史照片,證明雅典的巴特農神廟、埃及金字塔等古代遺跡都是西方在現代偽造,同時強調西方偽造的目的是要貶低中華文明,因此是「歷史的陰謀」。事件一石激起千層浪,引來傳媒及網民投以關注,更有輿論質疑黃教授是在幻想。 其實,相關現象並非孤例,近年中國不時有學者就中西關係作出語出驚人的理論主張,其共同點皆是未經公認嚴肅的學術考證,且傾向貶低西方的價值,意圖提高中華文明的優越感。作為學者,提出新的理論主張本無對錯之分,學術上有大膽創新的想法固然值得鼓勵,惟這須建基在嚴謹的考證過程上,否則便成為立場先行的「偽史」。

挪亞3子其實是夏商周開基人物?

在黃河清教授「以圖證史」作出創見前,學界已不乏有著名學人對歷史提出另類解釋。當中不得不數到著名憲法學家、湖南大學法學院教授、《文明源頭與大同世界》一書作者杜鋼建發表關於「英漢同源」的觀點。

杜鋼建認為,距今約五千載,中國史上曾有一「英國」,其名字源於《山海經》中一名為英山之地,在當地生活的古中國人正是當今英國人之祖先。這些所謂英山人夏商期間多次遷徙,一路向西,足跡先後遍及印度、中亞、西亞,並與許多民族融合,最後在漢代才定居於今日的島國上。

至於英語,杜鋼建認為在漫長的遷徙中,古英國人丟了文字,僅剩口語,故吸收了彝族的古方言,選擇用字母拼音,以標註口語的發音。至此,一部「出中國記」儼然完成。

杜鋼建其他驚世駭俗的「研究成果」,還包括引經據典欲論證真正的人類起源和文明淵源是在中國的「大湘西地區」,並提到伊甸園中的四條河都在四川、《舊約》對人類早期活動的歷史追述覆蓋了夏商周、挪亞3名兒子其實是夏商周的開端代表人物等。

Yellow英語發音幾乎是「葉落」?

杜鋼建的主張並非自說自話,前年7月,一群認同相關觀點的教授學者便在北京發起成立名為「世界文明起源研究促進會」的學術團體,推選杜教授為會長。

該會副會長翟桂鋆曾在受訪時表示英語確起源於古華夏,其理據是很多英文單詞在發音和含意方面都與漢語一樣或相近,如「黃色是秋天葉落的顏色,英語發音幾乎就是『葉落(露)』」。另一名研究者、《虛構的西方文明史:古今西方「複製中國」考論》的作者諸玄識則指出,歐洲在15至16世紀前只有神話與傳說而沒有歷史,面對源遠流長燦爛的中國歷史,自慚形穢的西方於是花近500年偽造歷史,這與今天黃河清教授的論調一脈相承。

如果作出上述粗疏的理論主張的只是一些普通人,世人或可一笑置之予以包容,但當一再有具身份地位的學者也是如此,則難免令人有一種是利用學術平台或身份,進行愛國主義市場投機之感。

近年,隨着中國發展所面臨的外部環境日趨複雜,尤其是中美交惡等一系列大時代背景下,民族主義順理成章成為網絡輿論動員最好的催化劑。在民粹、民族主義膨脹的大環境中,針對西方的陰謀論永遠大有市場,更就此走入學界。這種背景予以諸如杜鋼建、黃河清們崛起的土壤,也催生了被認為是民族主義及民粹思想的大本營「大同思想網」等網站的出現。

爭取歷史話語權不應陷華夷敵我思維

不難發現,這些新觀點背後的邏輯思維,其實就是希望能在歷史話語權上嚴分華夷,重塑中國自身的觀點,以自認為的「中國視野」恢復世界歷史本來的面貌,顛覆所謂為西方帝國主義稱霸世界服務的史觀。

誠然,西方中心主義(英語:Western-centrism)會將個案研究置於宗教、種族、環境及文化的假定的優越性之上,以此作為基礎詮釋世界,令包括非西方世界在內的世界史圖景得以塑造和建構起來,這某程度上確存在貶低非西方世界的成就和貢獻。

因此,如果出發點僅是意圖「去西方中心化」、「去殖化」,本身亦無可厚非,實際上一些前殖民地亦都建立自身的民族史觀,例如印度政治家、美國塔夫茨大學(Tufts University)國際關係學博士Shashi Tharoor便在著作《Inglorious Empire: What the British did in India?》中,就英國如何通過剝削壓榨印度以完成了自身的工業化進程作出描述。然而,上述過程皆經過嚴謹既學術考程,推翻過往殖民者覺得理所當然既假設,與將「去殖化」變成另一種有害無益的民族沙文主義有着根本不同。

歷史考證講究實事求是而非臆測,而在爭取歷史話語權的同時,理應避免內容過於偏重意識形態頂層設計,繼而製造嚴肅學術倫理失效的尷尬事實,否則未完成對指控有公信力的辯證過程前,自身便先成為又一種「話語霸權」。