大陸禁台灣菠蘿　北京「水果炸彈」精準打擊恐陸續有來？

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-03-03 11:14

中國大陸海關總署以「多次發現有害生物」為由，宣布自3月1日暫停進口台灣菠蘿後，隨即引發台灣內部發起「吃菠蘿，愛台灣」運動，其中又以民進黨政府最為緊張，從蔡英文以降的民進黨政治人物及親綠網紅，人人化身成菠蘿推銷員，上千斤、萬斤的大量購買，自救之餘，蔡英文一方面譴責大陸「非正常貿易考慮」暫停進口台灣菠蘿，一方面又小心翼翼的將此議題定性為「非政治性議題、檢疫問題」，唯恐事態更加擴大。

在陸方宣布暫停進口台灣菠蘿後，蔡英文2月28日南下高雄訪視農民，並喊話力挺農民。蔡英文強調，台灣政府會打開鳳梨行銷通路，讓世界知道台灣人不僅會做晶片，也會種好吃的鳳梨。（中央社）

善忘的台灣人或許已經忘記了，2020年上半年被熱烈討論的「ECFA十年大限」議題，菠蘿當時也成為被討論可能受因此受影響的農產品之一，民進黨籍的台南市長黃偉哲更多次在市議會接受質詢時表示，大陸地區是台灣菠蘿最大出口地，若ECFA終止致「零關稅」優惠取消，他將不惜編列預算補貼，也要幫農民將菠蘿銷往大陸。

嚴格來說，黃偉哲的「為民請命」，充滿許多假訊息，充其量只能稱之為一場「秀」，但確實為他增加不少聲量，如今回過頭來檢視，不少人才猛然發覺，原來北京不必終止ECFA，一樣可以暫時停止菠蘿進口，而且打擊面精準的控制在民進黨的基本盤，包括台南市、高雄市、屏東縣及嘉義縣等菠蘿產地。

北京不必終止ECFA就能拿台灣菠蘿開刀，原因有二。其一，大陸商務部早自2005年7月底公布《關於對原產於台灣地區的15種進口鮮水果實施零關稅》規定，自當年8月1日起開放包括椰子、菠蘿、釋迦、芒果、蓮霧、批杷等15類優質水果享進口「零關稅」待遇，2006年4月更增加甘藍、花椰菜、山葵、鮮蝦、鯧魚等19類同享「零關稅」待遇，而兩岸直到2010年6月才簽定ECFA，2011年1月「ECFA早收清單」內的香蕉、火龍果、茶葉、石斑魚等18項農漁產品銷陸才享「零關稅」待遇。

其二，根據台灣農委會及中國大陸海關總署統計，以2019年為例，台灣外銷水果以菠蘿為最大宗，總量為5.27萬噸（5.11萬噸銷往大陸）；其次依序為釋迦1.44萬噸，（1.39萬噸往大陸）、芒果0.95萬噸（0.48萬噸往大陸）、蓮霧0.49萬噸（0.48萬噸往大陸），這4種台灣水果外銷紅牌除了芒果銷往大陸佔比較低，菠蘿、釋迦及蓮霧銷往大陸比例多達9成以上，但其2019年外銷總量加總後約7.46萬噸，僅達中國大陸2019年全年進口水果總量683萬噸的1.1%左右，其「重要性」遠低於泰國、越南等東盟（ASEAN）國家，也不如新西蘭來得重要。

不能小覷北京以「發現有害生物」為由拿台灣菠蘿開刀進行「精準打擊」示範效果。因為符合「不涉及終止ECFA、民進黨執政縣市、人民有感」的水果品項，尚有以屏東、高雄為主要產區的蓮霧，以及同樣以南台灣為主要產區的芒果，在大陸宣布3月1 日起暫停進口台灣菠蘿後，傳出高雄六龜有產銷班被大陸進口商通知暫停出口蓮霧的「偶發意外」，雖然已獲得解決，或可視為北京藉由該起意外發出「警吿」的弦外之音。

回頭看蔡英文政府，為了解決這次危機，只能極力鼓吹民眾「吃菠蘿、愛台灣」情緒，承諾編列預算擴大、加深向國際營銷台灣菠蘿，並定調疫病問題。

蔡英文表示，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動項目機制，預計投入10億元新台幣經費降低衝擊。（中央社）

說到底，台灣若真的要向WTO爭端解決機構就台灣菠蘿輸陸被禁一事提起仲裁，所能爭的也僅能是低於最惠國待遇的暫定進口稅率，以大陸進口水果而論，約莫是3.7%到7%，絕不是被列入ECFA早收清單中的18項農漁產品所適用的「零關稅」。

再者，台灣人不妨想一想，台灣的菠蘿、蓮霧、芒果、鮮蝦、鯧魚等34項農漁產品早自2005年、2006年就享有「零關稅」的「超最惠國待遇」稅率，其他WTO會員國、會員體卻未提異議的原因何在。

民進黨將此次事件定調為「貿易爭端」，希望全案迅速降温的意圖明顯，但從台灣菠蘿銷往大陸「零關稅」及此次暫停進口，從來就是政治決定。北京藉由台灣菠蘿進行一次精準打擊示範，民進黨若只想繼續打迷糊仗，北京的「精準水果炸彈」，至少還有蓮霧、芒果，最好別等閒視之。