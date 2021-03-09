撰文： 郝雅璐 最後更新日期： 2021-03-09 14:17

「（河北）在石家莊陸軍指揮學院，昨天還和你一起踢正步的非洲留學生戰友，明天就可能是某個國家的高級幹部，甚至總統。」伴隨着這句話，「石家莊究竟為非洲培養了多少將軍」的話題在中國內地引發熱議。內地網民驟然發現，以石家莊陸軍指揮學院、中國國防大學、南京陸軍指揮學院為代表的一批中國軍事院校，在過去數十年中，為非洲多國培養了大批軍事人才。中非之間除了被國際社會日益關注的經濟聯繫外，在隱秘的角落，是冷戰以來從武器貿易、軍事人才培養、軍事援助、維和、護航等源遠流長的軍事交流。 在遠離河北省8,000多公里外的古老非洲，沒人數得清有多少將軍會說石家莊話，因為整個非洲有大量高級軍官曾在石家莊接受軍事訓練。在非洲外交軍事史上，「中國因素」可謂揮之不去。

2018年中非合作論壇，國家主席習近平在致詞時表示，向非洲提供600億美元援助。（新華社）

為非培養眾多軍事人才

此外，第二次蘇丹內戰時，北蘇丹軍隊也由中國國防大學一手調教，而南蘇丹的中高級將領則幾乎全是石家莊軍校的畢業生，最高司令官更是石家莊陸軍指揮學院畢業的，這場戰爭因此被內地軍迷戲稱為中國國防大學和石家莊陸軍指揮學院的「實戰答辯」。而在厄立特里亞（Eritrea）跟埃塞俄比亞打的獨立戰爭中，埃塞俄比亞軍隊師從石家莊軍校，熟練掌握迂迴戰術，時任厄立特里亞總統伊薩亞斯（Isaias Afwerki）則曾在南京陸軍指揮學院進行軍事訓練，還會唱《團結就是力量》。

這所南京陸軍指揮學院一共給非洲培養了五位總統，除了伊薩亞斯外，還有納米比亞（Namibia）總統努喬馬（Sam Nujoma）、坦桑尼亞總統基奎特（Jakaya Kikwete）、剛果民主共和國前總統卡比拉（Laurent Kabila），以及幾內亞比紹（Guinea Bissau）前總統維艾拉（João Bernardo Vieira）。其中，努喬馬在1964年到南京陸軍指揮學院進修後，回國靠着打游擊戰和農村包圍城市的戰術，成功帶領當地人民脫離南非獨立。可以說，中國國防大學、石家莊陸軍指揮學院、石家莊機械化步兵學院和南京陸軍指揮學院，共同構成了非洲各地軍方或政府領導人才的培訓基地。

此外，中國還在持續強化其在非洲的軍事影響。中國至今執行的對外維和任務絕大多數都位於非洲，中國第一次對外派遣維和人員執行作戰任務也是在非洲，至今仍有多支維和部隊駐扎非洲，比如蘇丹西部達佛地區（Darfur）就長期部署一個維和步兵營，由國內的維和部隊輪換部署。

2006年，中國維和醫療分隊曾赴黎巴嫩進行救援，解放軍中校杜照宇於異國犧牲，中方於2016年6月29日再度進行紀念儀式。（新華社）

與此同時，中國已建立8,000人規模的維和待命部隊並在聯合國註冊，成為聯合國維和待命部隊數量最多、分隊種類最齊全的國家。亞丁灣護航則使中國海軍在非洲擁有了一席之地。

先基於經濟 再延至軍事

然而，中非軍事關係並沒發展到如同中非經濟和政治關係那般密切，這表明軍事關係目前只是一個支持因素，而非為了其自身的目的。同時，參與維和任務、軍事交流、培訓和聯合演習，都為解放軍提供了一個海外實踐的機會。中國承諾幫助非洲國家應對和平與安全方面的挑戰可能有自己的動機，而非洲國家也轉而要求中國的支援，以滿足他們的需求。

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《在非軍事影響力不容小覷 中非戰略夥伴關係穩中求進》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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