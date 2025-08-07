被日本人偷被特朗普搶 　台積電要被美國和日本掏空？

繼被美國總統特朗普盯上，要求在美國進行上千億美元的大筆投資之後，被台灣稱為「護國神山」的台積電，又被日本這個僅次於美國的台灣最重要「友邦」之一盯上了。



據台媒8月5日報道，台積電爆出工程師涉嫌盜取2納米制程技術機密，台灣檢方經調查後，向法院申請羈押禁見3名涉案人員獲准。媒體報道說，實際涉案人員可能有10人。



根據日媒《讀賣新聞》的說法，其中一名參與竊密的人員是台積電的前員工，目前供職於一家日本企業，他通過兩名台積電工程師獲取了2納米工藝的資料，據稱是用手機拍攝了約1000張照片。由於竊密事件性質嚴重，這次台灣檢方罕見搜查這家日企在台灣的辦事處——據台灣檢方的說法，涉案人員最高可處以12年徒刑及1億新台幣罰金。



2024年5月29日，台灣新竹，圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

台高等檢察署智財分署5日稱，台積電前員工陳姓男子與在職員工吳姓男子（已被解職）等人涉嫌非法取得商業機密，7月間發動偵查行動，依違反「國安法」向法院申請羈押禁見陳姓男子等3人獲准。

由於台科學及技術委員會已將14納米以下制程的IC製造技術納入台灣核心關鍵技術清單，該委員會5日說，若竊取核心關鍵技術商業機密，依規將由檢調偵辦，並將加重刑責最高達12年有期徒刑、1億元新台幣罰金。

台積電2納米工廠擴產典禮。（網絡圖片）

業內人士稱，這起竊密事件反映出了日本在半導體工藝上的焦慮。《工商時報》稱，由於本案發生於2納米量產前的關鍵節點，業界普遍認為，這不只是單純的內控違規，而是具明確目的性的商業間諜行為，恐對台積電技術優勢等構成重大威脅。

台積電面臨的威脅還不止這一個，更嚴重、更致命的威脅來自於更重要的「友邦」領袖特朗普（Donald Trump）。

特朗普5日在接受CNBC節目《Squawk Box》專訪時表示，他計劃在未來一週左右公佈半導體與芯片的新關稅政策，希望這些關鍵科技產品能在美國本土製造。並特別提到，台灣半導體龍頭台積電（TSMC）將在美國投資3,000億美元。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

而在此前，迫於特朗普政府壓力，台積電已公開表示將在美國投資1,650億美元，其中包括特朗普早前宣佈的額外1,000億美元加碼投資。在敲詐出1000億美元之後，又敲詐出1350億美元，以後會不會再敲還不好說。即便台積電再財大氣粗，也服不住被這樣加碼硬掏。

不僅如此，特朗普在8月6日又進一步表示，美國將對進口的半導體徵收約100%的關稅。特朗普當天在白宮說：「我們將對芯片和半導體徵收大約100%的關稅，但如果你承諾（在美國）建廠，或正（在美國）建廠，這樣就不需要繳納關稅。」

這就意味著，即便台灣主動或被動掏空台積電在美國進行大筆投資，但是台灣其它芯片和半導體廠商的產品如果出口的美國，也可能會被課以100%關稅。對台灣本土的芯片和半導體廠商，這絕對不是一個受歡迎的消息。