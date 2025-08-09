內地社保｢強制繳納令｣9月生效　網民憂羊毛出在羊身上：保障了誰

中國最高法院一則司法解釋，再次將社保話題推到輿論的風口浪尖，「社保新規」星期四（8月7日）沖上微博熱搜。



這些新規其實並不是全新政策，它是通過司法解釋，對舊規加以強調。這則解釋明確，自下月起，任何規避繳納社保的協議，都將被法律認定無效。



中國北京招聘會上一名女性頭靠桌上。（Getty）

不少網民將此解讀為社保「強制繳納令」。實際上，社保一直就帶有強制性，但以前員工自己不想繳，公司可減少成本自然樂見其成；或者公司不想繳，就會跟員工商量多加一點薪水，使雙方到手的錢都能最大化。這種現象在小微企業中十分普遍。

這主要是因為社保支出的成本數目過大，而回報周期過長。

以「五險一金」中占大頭的養老保險為例，公司要為員工繳納工資的20%，個人另交8%。按現行規定，需要繳滿15年才能退休後領取。2030年後，這一年限將逐步提升到20年。

2024年中國就業人員總數約7.34億，但根據統計公報中參保人數最低的失業險推算，擁有完整社保（即「五險」）的人數最多為2.46億，僅占就業人員總數的33.5%。

上述司法解釋生效後，公司招工必須繳社保，如果被舉報或訴訟，企業將被重罰。這意味著，無論是員工還是公司，繳納社保都是一條紅線，沒有暗箱操作的空間。

規避社保的大門被關上，網民也炸了鍋，不少人直言：「強制越嚴，越說明資金不足，普通人越不信未來能領到錢」，到底「是我需要社保，還是社保需要我了？」

還有網民反映，現實中，不少人繳了五六年，現在猶豫要不要繼續繳，因為繳的錢既不能幫助現在的自己，也未必能保障未來的自己。

家門口的包子鋪要關門了

上述新規出台後，一篇題為《家門口的包子鋪要關門了》的文章在網上走紅。文章說，這家包子鋪共有五個夥計，一個夥計一個月的社保總支出是2730元（人民幣，下同），五個人一個月總共增加1萬4000元成本，那她的店鋪不但不賺錢，還很可能賠錢，再三決定後選擇關門。

不只是包子鋪，附近理髮店也面臨同樣的情況，老板也還沒想好怎麽辦，但「全給交社保是不可能的」。

對於一些規模較小、利潤不高的作坊型企業，如小餐飲店、小零售店等，全額繳社保意味著合規成本大漲，而這筆錢可能就等於這家店的生死存亡。（觀察者網）

這篇文章在網上獲得不少共鳴。對於一些規模較小、利潤不高的作坊型企業，如小餐飲店、小零售店等，全額繳社保意味著合規成本大漲，而這筆錢可能就等於這家店的生死存亡。

不過，強制繳社保讓一些打工人更有安全感。有網民認為，社保不只是法定義務，還是一筆對未來的投資，而且關鍵時刻可以救急、救命。

還有網民說，買社保相當於多養一個兒子。只需養15年，不用輔導作業、不用買房買車，等老了每個月準點給你錢花，沒有抱怨也沒有牢騷，「這也許是普通人為數不多只要付出就肯定有回報的項目了」。

然而，並非每個打工人都樂見自己的社保被強制執行。

如前所說，很多年輕打工人是自願和公司達成不繳社保協議，這部分人普遍收入較低，更在意到手的薪水能否支撐他眼前的生活，沒有余力考慮遙遠的未來。

何況中國正值經濟下行時期，巨大的生存壓力和不確定性，讓人們更傾向於拿到手的現金，而非幾十年後的預期收益。

今年初，有外賣騎手抵制繳納社保，就是這種心態的典型反映。

今年初，有外賣騎手抵制繳納社保。（視覺中國）

當時有外賣騎手發視頻指出，外賣是流動性很大的行業，大家賺的是現錢、快錢，「要那些（社保）幹嘛？」

還有騎手認為「羊毛出在羊身上」，自己每月到手的收入會變相減少。

「爺爺退休金1萬7000元，是全家的經濟支柱」

社保之所以長期以來備受關注，最主要的焦點集中在持續性和公平性。

今年5月，一篇題為《爺爺每多活一天，就能給家里帶來566元的收入》的文章在網上傳開。

文章稱，89歲高齡的爺爺是中鐵建設集團技術骨幹，一個月退休金1萬7000元，相當於當地一般人三個月的工資，是全家的經濟支柱，於是兒子孫子兒媳婦全家齊上陣，把伺候老爺子當成家里的頭等大事。

這篇文章像是帶著黑色幽默的小說，真實性無從考證，但這種情況在中國退休老人群體中確實存在。

有網民根據2022年全國社保基金決算表分析得出，企業加上地方機關事業單位，每月能拿到1萬養老金的人口，大概就有600多萬。

中國老齡化趨勢加劇，養老金儲備存在壓力。（新華社）

上述文章背後折射出人們對社保的最大心病：社保基金池被這些可能從未繳過社保的離退休人員一步步掏空，而退休人口與勞動力人口增長倒掛，現收現支的社保系統未來恐怕入不敷出。

中國社科院早在2019年就曾發布報告預測，當期養老金結余可能會首次出現負數。到2035年，養老金有可能會耗盡。

在社保新規發布後，一名女網民在視頻中說：「現在年輕人為什麽不願意交社保？房租吃掉一半工資，社保成了奢侈品……年輕人會質問：在空帳時代，我養的是誰的老？」

擔心社保空帳的同時，社保制度本身對許多人也缺乏吸引力。

比如基本的養老保險方面，存在顯著的地區與體制內外群體差異，以及繳納和領取標準不統一的問題。

這就產生城鄉代際間的錯配。不少在城市打拼但出身農村的年輕人認為，他們按照城市收入標準繳納社保，但農村的父母卻沒有享受同等標準的養老金。

國內養老金收繳年年入不敷出。（Getty Images）

再比如醫保跨省報銷問題，對於現在工作流動性較高的年輕人來說，醫保往往面臨「交的是全國的錢，卻只能報銷本地賬」的情況。

社保是民生穩定的基石，關系著一個國家的長治久安。以法律手段強制，反映政府對社保問題的重視。

不過，推出法律法規強制的同時，也更應該從制度層面進行優化甚至改革，讓那些抵觸社保的人，能看到社保未來的保障與希望，能相信他的投入會帶來同等回報。

反之，如果只依靠釜底抽薪的方式簡單粗暴地強制社保，不僅會讓本就處境艱難的小微企業雪上加霜，加重財政負擔，還會進一步打擊人們對社保未來的信心，陷入「誰更需要誰」的猜忌怪圈。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

