老齡化加劇出生率下降　林毅夫：「十五五」需構建人口高質量體系

林毅夫（北京大学国家发展研究院名誉院长、北京大学新结构经济学研究中心主任）。

「十五五」時期亟須將人口高質量發展置於中國式現代化的突出位置，構建支撐體系，激活發展動能。建議：

統籌人口與經濟社會協同發展。深入研判人口變化對經濟社會發展的影響，加快建立人口安全預警機制，強化頂層設計，在國民經濟規劃、區域佈局、產業政策中，前置人口要素評估，推動人口與財政、就業、產業、投資、消費、區域等政策形成集成效應。

促進人口規模優勢向質量紅利躍升。加快完善生育支持政策和激勵機制，優化生育補貼、生育休假等制度安排，構建全人群、全生命周期人口服務體系，強化生育友好型社會建設。加快完善國民教育體系，健全終身職業技能培訓制度，完善人力資本投資和公共服務保障機制，全面提升人口健康、教育、技能和素質。

推進老齡事業高質量發展。把積極老齡觀、健康老齡化理念融入經濟社會發展全過程，大力弘揚中華民族孝親敬老傳統美德，完善相關政策體系和制度框架。優化基本養老服務供給，加快形成與常住人口掛鉤、覆蓋城鄉的縣鄉村三級養老服務網絡，貫通居家社區機構三類養老服務形態。大力發展銀發經濟，釋放銀發群體消費潛力。

推動人口與資源環境和諧發展。依據區域環境容量和水、土地等資源承載能力，合理確定發展定位和規模，制定差別化政策，優化人口空間佈局，構建產業升級、人口集聚、城鎮發展良性互動機制。