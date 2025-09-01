撈女VS普信男　我媽給我選了條哥基　脫口秀挑動兩性對立博掌聲？

中國2025年的脫口秀綜藝節目再次引發「性別對立」的討論，官方背景的社媒賬號批評部分脫口秀內容「挑起甚至激化性別對立」，凸顯性別議題在中國的高度敏感性。中國互聯網上的性別對立現象日益尖銳，在遊戲、出版、娛樂等領域，相關爭議同樣層出不窮。



楊笠在脫口騷嘲諷「為甚麼看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信」，引爆許多男性網民怒火。（截圖）

上海律師黃妃玲閒暇時喜歡看脫口秀節目解壓，而今年觀看中國最新一季脫口秀綜藝大賽時，她明顯感覺到，女性演員與性別議題的整體比例有所增加。

作為每天必須在法律條文與案件細節中保持理性的從業者，黃妃玲對這種變化格外敏感——在這一季脫口秀賽事中，女性演員們以更直白的方式，將自身經歷與群體困境搬上舞台，一些曾被視為「個人私密」的話題，被她們用幽默的段子拋到公眾視野。

演員「月明」在舞台上分享新型兩性相處模式：和賺錢能力差的男友在一起，「我負責賺錢養家，他負責魯智深葬花」；另一名演員王越坦然講述女性痛經的不易，去醫院檢查後，她被告知「找個男的生個孩子，慢慢就好了」。

「我媽給我選了條柯基！」 大膽辛辣辱男言語引共鳴

50歲的山東農村女性「房主任」是今年中國脫口秀舞台的「黑馬」，她用詼諧口吻講述自己在包辦婚姻中的困境與突圍，丈夫家暴、賭博、出軌，父母反對她離婚，因為覺得「丟人」，隱忍30年後，她努力重啟人生，接觸脫口秀行業，帶著兩個女兒淨身出戶。

「現在的年輕人叫這種很瘦的男人為細狗」「我媽在30年前給我選了條柯基（哥基）」，這名中年女性對前夫與婚姻的審視，視角大膽而辛辣，言語間盡現歷盡千帆的堅韌與通透。

黃妃玲對《聯合早報》說，房主任的脫口秀講述自己逆境中的不認命，令不少有相似經歷的觀眾產生情感共鳴，不過，一些男性觀眾可能會覺得被冒犯，認為表述方式有「侮辱成分」。

一些網民批評，房主任的表演是在通過製造「性別對立」來彰顯女性立場，還有網民深究其表演內容的細節真假，質疑她在刻意「賣慘」。

脫口秀這一「冒犯的藝術」近年在中國逐漸普及，同時也伴隨著表演尺度與言論邊界的爭議。2020年，楊笠一段帶有諷刺意味的「男人為什麼那麼普通卻那麼自信」表演，使「普信男」說法迅速走紅，卻也令她陷入輿論的風暴眼，中國電商巨頭京東去年「雙11」促銷一度請楊笠作為代言人，不料遭大量男性抵制，以至京東不得不宣佈停止與楊笠的合作。

層出不窮的言論爭議，令脫口秀這一喜劇形式頻頻面臨輿論危機。中共浙江省委宣傳部旗下的微信公號「浙江宣傳」7月中旬發文，提醒要謹防脫口秀「滑向性別對立的泥潭」，文中批評，部分脫口秀的內容「正逐漸偏離幽默的本質」，將性別議題簡化，反覆拿「男女對立」做文章。

文章說，脫口秀一旦陷入利用性別對立情緒博取流量的怪圈，帶來的只會是「多輸」，比如削弱喜劇的社會功能、擠壓理性的討論空間、傷害行業的長遠發展等。

學者：脫口秀不能涉政治 只好轉挖掘性別主義紅利

在華東師範大學傳播學院副教授吳暢暢看來，官方社媒賬號對部分脫口秀「借挑動性別對立博取流量」的批評，存在一定合理性，但對相關主體沒有直接點名，有「一鍋端」之嫌，可能會干擾真正追求性別平等的文化產品，「我覺得恰恰是要點名」。

他對《聯合早報》分析，中國性別對立議題及女性權益的訴求起初並非脫口秀領域專有，由於無法像美國脫口秀一樣涉及政治批評，中國脫口秀轉而以性別議題作為生存途徑，挖掘性別主義紅利，並在近年先後出現一些代言人。

吳暢暢認為，事實上，中國脫口秀未能觸及當前極具爭議性的性別議題事件，沒有將這些熱點事件納入討論之中，僅利用性別對立的紅利，未能進一步強化或是借此推動性別平等，「從這個角度來說，中國的脫口秀還不夠勇敢」。

中國人民大學新聞學院教授周小普對《聯合早報》分析，性別輿論伴隨女性意識的上升而形成，這是在漫長的男權社會背景下，女性改變性別角色認知的必然結果，圍繞性別平等的爭議在生活中真實而廣泛存在，脫口秀作為直接反映社會現實的藝術形式，不可避免會有相關的內容。

她也指出，性別輿論是社會對性別平等整體認知的體現，在網絡傳播環境下的關注度與傳播度更高，形成的爭議可能快速發酵，容易激發矛盾與情緒對立，在當前社會環境一直被視作較為敏感的議題。

網絡情緒化觀點催化對立

脫口秀作為大眾文化的一部分，是社會現象的縮影與表達出口。在互聯網話語場，由於觸及個體的社會文化觀念、價值觀差異，性別議題也長期是爭議尖銳的重要議題。

層出不窮的性別議題事件，在互聯網迅速發酵，這些事件以「性別站隊」為特徵，迅速傳播並引發討論，不同陣營激烈交鋒，催化了對立情緒。

2023年的武漢大學圖書館事件，延宕了兩年之久。該校一名女生稱在圖書館遭同校一名男生「性騷擾」，很快引發輿情高漲，校方介入對當事男生記過處分，該男生後被網暴「開盒」（遭惡意公開姓名、照片、住址、手機號碼、社交賬號等信息），確診患創傷後應激障礙，其母則辯稱兒子是濕疹復發隔衣搔癢，並非「性騷擾」。

這起事件一波三折，雙方支持者在網絡互撕，相關討論從性別議題，延展至網絡舉報的合理尺度、輿論干預司法等。今年7月下旬，法院一審判決當事男生不構成性騷擾，認定其行為有抓癢的高度可能，當事女生隨後聲稱，將繼續舉報男方，阻止其升學與工作發展。

另一起2024年發生的網民「胖貓」 跳江事件中，因「胖貓」家屬質疑他是在與女友交往中遭遇情感和財產詐騙而輕生，大批網民對其女友實施網絡攻擊，將其塑造成 「撈女」，即心機重的拜金女性，再次掀起網絡罵戰。

剛剛大學畢業的廣州青年小林對《聯合早報》說，圍繞這些社會事件的網絡討論，容易被情緒化的觀點主導，他認為，不少網民其實沒有特別鮮明堅定的立場，往往是從自身價值觀出發，認可某一個觀點或是產生了共情，進而不自覺加入某個陣營。

在小林看來，互聯網的性別對立，並非簡單理解為男女兩個群體的對峙，而是持有不同價值觀的群體陣營，他作為一名24歲的男性，有時也會毫不猶豫站隊女性。

社交平台的算法設計在網絡傳播中扮演了關鍵角色，在抖音、小紅書等中國社交平台上，以「女性清醒學」「女拳」「撈女」為標籤的話題，頻繁成為流量的中心，這令輿論場上性別對立的感覺越來越強。

短視頻平台上，一些情感博主指導年輕女性，在戀愛時要有「撈女思維」，保持清醒頭腦，另一些男性博主則諄諄善誘，提醒男性應懂得「辨別和應對撈女」。

同時也是一名博主的黃妃玲指出，性別議題目前是網絡輿論場的流量密碼之一，涉及性別對立的內容往往更易引發關注與衝突，吸引網民點讚轉發，或是進行情緒化表達，在各大平台上，目前都活躍著不少以性別議題作為內容創作方向的博主。

小紅書上的一名網民留言稱，中立的論調現在很難獲得流量，偏激或是對立的觀點才更可能激發討論與關注。

學者：互聯網平台缺乏正向引導輿論能力

中國監管部門近年持續整治網絡「挑起極端對立」等問題，多家平台處置「煽動性別對立」現象。新浪微博上星期連續三天發佈公告，對各類「挑動性別對立」的違規行為加大巡查，一大批賬號被階段性禁言或永久禁言。

周小普指出，網絡平台的影響力遠超傳統媒體，應承擔引導公眾理性思考的責任，不過，當前互聯網平台受經營壓力影響，更關心的可能是經營效益及避免讓管理部門留下不良記錄，較缺乏正向引導輿論的能力。

從遊戲爭到影視圈 推不動性平沒意義

中國社會轉型期的觀念碰撞與利益分配重構，催生了性別層面的矛盾與爭議，不只是脫口秀行業，在遊戲、出版、娛樂等領域，性別對立與性別偏見的爭議也長期存在。

首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》全球熱賣。

《黑神話：悟空》去年8月全球發售以來備受關注，但也深陷「辱女」爭議，主創團隊的言論被指歧視女性玩家，此外，該遊戲的試玩版中無女性角色，這被認為體現出中國遊戲文化中的性別偏見。

另一款名為《撈女遊戲》的互動影遊今年5月上線後，也引發軒然大波，遊戲名字與內容被指污名化女性，將女性符號化成欺詐主體，在這款遊戲的評論區，則充斥著各種各樣的「厭女言論」。在巨大爭議之下，這款遊戲很快改名為《情緒反詐模擬器》。

《情感反詐模擬器》遊戲畫面截圖（情感反詐模擬器@STEAM）

在文化創意、影視等領域同樣有批評聲音。一些書籍被指塑造男女角色時存在刻板印象，容易加深社會對性別的刻板認知；電影與電視劇中的女性角色被指佔比低於男性，且多被描繪為弱勢或被動的形象，缺乏主動性與獨立思考的能力。

對於中國社會的性別議題之爭，吳暢暢指出，性別主義不應局限於話語爭論，部分網絡事件僅停留在口舌之爭或惡意挑釁，並無實際意義，而在影視、綜藝等領域，部分產品借「女性主義」吸取流量，也未能真正推進性別平等的實踐。

性平討論須各方參與

他認為，有效的性別爭論應從話語層面落實到實踐，比如推動性別平等的法律法規及政策落地、增加女廁數量等，才能對性別平等的推進有益。

周小普則指出，圍繞性別平等的討論需要社會多元互動，鼓勵不同性別、背景的人群與組織參與，進而促進社會的良性發展，而互聯網平台應在其中發揮應有作用，提供理性對話空間，避免討論陷入情緒對抗，這需要平台、監管部門等各方共同努力，包括明確相關標準與原則等。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

