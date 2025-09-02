習近平三場天安門閲兵　中國內外形勢已不同於十年前

9月3日，為了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國家主席習近平在北京天安門廣場舉行閲兵，向世界展現中國國力的進步。十年前的9月3日，中國舉行紀念抗戰勝利70周年大會，首次在國慶節以外的日子舉行天安門閲兵。2019年10月1日是建國70周年，習近平依據慣例在天安門閲兵。本次閲兵是十年以來第三次天安門閲兵，相比於十年前，中國內外形勢已變。



2015年中國政治秩序正在開始改變，聲勢浩大的反腐行動正在大力推進，新的政治規矩正在建立，「黨的領導」和「黨中央」權威正在強化。四個至今仍然具有標誌性意義的案例都發生在2014年到2015年之間，即周永康案、令計劃案、徐才厚案、郭伯雄案。這四個人曾經身居高位，具有在當時許多人眼中難以撼動的權勢，然而他們都在習近平、王岐山的強勢反腐行動下紛紛落馬。2015年閲兵之後不久，中國開始啟動一場大規模的國防和軍隊改革，軍隊面貌發生重大變化。2016年的十八屆六中全會正式確立習近平的核心地位，新的政治秩序開始形成。

2017年的十九大提出習近平新時代中國特色社會主義思想，將其確定為指導思想。2021年的十九屆六中全會審議通過中共歷史上的第三份歷史決議，將十八大以來中國政治秩序的變化確定下來。

2015年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會在北京天安門廣場舉行，習近平檢閲受閲部隊。（資料圖片）

第三份歷史決議認為，過去「存在不少落實黨的領導弱化、虛化、淡化、邊緣化問題」，「有些黨員、幹部政治信仰出現嚴重危機，一些地方和部門選人用人風氣不正，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風盛行，特權思想和特權現象較為普遍存在」，但經過2012年以來的調整、變革，「黨中央權威和集中統一領導得到有力保證」，「全面從嚴治黨的政治引領和政治保障作用充分發揮」。2022年二十大以來，新的政治秩序全面確立。

2015年第一次閲兵時，中國經濟形勢同樣已經開始改變。那一年的政府工作報告一方面認為中國發展「仍處於可以大有作為的重要戰略機遇期，有巨大的潛力、韌性和迴旋餘地」，另一方面認為「經濟下行壓力還在加大，發展中深層次矛盾凸顯」，故當時將GDP增長目標從2014年的7.5%左右改為2015年的7%左右，提出「把轉方式調結構放到更加重要位置」。

同樣是在2015年，為了應對中國經濟發展面臨的新常態，抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，國務院正式提出「中國製造2025」規劃，旨在推動一場「品質革命」。後來，伴隨着中國經濟轉型和調整，新的挑戰接踵而至，其中最主要的是中美貿易摩擦和新冠疫情的衝擊。

2016年10月13日，在深圳大族激光公司生產車間，工作人員拿着用激光切割而成的「中國製造2025」字樣與時任中國總理李克強合影留念。（新華社）

與2015年相比，今年中國經濟既有2015年乃至改革開放以來的延續，又有新的變化。經濟工作依舊是中國的主要工作，努力維持改革開放以來的經濟發展仍是中國的主要目標。

2025年是「中國製造2025」規劃收官之年，十年之間，無論 C919大飛機、5G還是新能源汽車、光伏發電、機械人、DeepSeek，都在說明中國製造業和科技創新已經發生重大變化，中國製造業從中低端成功躍上全球產業鏈的中高端。今年5月，《紐約時報》在《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》一文中表示：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。」

不過中國經濟面臨的困難依舊突出，今年的政府工作報告指出：「經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振。」今年4月以來，美國政府的對華關稅戰帶來新的挑戰。怎麼打通製造、科技與內需的堵點，怎麼進一步激發活力與創造力，是今天中國健康發展面臨的任務。

2025年9月1日，上海合作組織峰會在中國天津舉行。（Reuters）

2015年中國的國際環境已經開始改變，那一年的政府工作報告寫道：「當前，世界經濟正處於深度調整之中，復蘇動力不足，地緣政治影響加重，不確定因素增多。」為了應對中國內外變化，2013年中國提出「一帶一路」，2015年正式實施「一帶一路」和成立亞投行。那時候中國的國際挑戰已經開始增多，奧巴馬政府已在推進「重返亞太」戰略。2017年特朗普上任後，中美爆發貿易摩擦和華為孟晚舟事件，兩國關係開始面臨多年未有的嚴峻挑戰。後來的拜登政府雖然改變許多特朗普政府的政策，但依舊推行圍堵中國戰略，試圖全方位遏制中國發展。

2022年俄烏衝突、2023年以哈衝突、今年以伊衝突與特朗普二度入主白宮以來的衝擊，說明當今世界面臨百年未有之大變局，「世界進入動盪變革期」。在此背景下，中國對內提出「着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性」，對外與美國努力維持「鬥而不破」狀態，防止掉入「修昔底德陷阱」，鞏固中俄的戰略互信關係，緩和中歐關係。面對世界秩序的變化，中國剛在天津舉行的上海合作組織峰會是上合組織成立以來規模最大的一次峰會，顯示中國國際影響力的提升和中國積極參與全球治理的決心。

從2015年習近平第一次天安門閲兵，到今年他第三次天安門閲兵，不變的是改革開放以來中國發展路線、現代化目標，變的是中國政治秩序、經濟形勢、國際環境。