中國閲兵 | 中美俄罕見同年大閲兵　最反常的是美國突然加入

繼俄羅斯5月9日勝利日閲兵以及美國6月14日閲兵，中國將在今年9月3日舉行盛大閲兵式來慶祝抗日戰爭勝利80周年。



1995年以來俄羅斯在5月9日勝利日舉行閲兵已是慣例。從2015年起，中國抗戰勝利大閲兵十年舉辦一次，也將是常規安排。中俄在二戰結束80周年的2025年舉行閲兵慶祝活動並不令人意外。最反常的實際上是並沒有公共閲兵傳統的美國在今年舉辦閲兵式。這直接促成了2025年中美俄三國同年大閲兵，其意義絕對非同尋常。

從閲兵的安排看，中俄的閲兵相似程度較高，重磅武器悉數亮相、遍邀外賓廣泛參加，威武雄壯是主旋律。

中國國家主席習近平出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閲兵儀式，與普京一起坐在看台。（REUTERS）

這其中，俄羅斯閲兵年年舉行新意自然不足，中國十年一次的抗戰勝利大閲兵無疑是重磅的令人期待的。從參與閲兵的部隊規模是盛大空前的，觀禮的外賓數目也是非常多的。

據悉，俄羅斯為籌備2025年勝利日閲兵發出20份外國領導人邀請函。而此次中國抗戰勝利大閲兵，單就總統總理級別的觀禮外賓就有26個。中國提前數月就開始確認參會外賓的日程了。

美國的閲兵和中俄最大的不同，首先是規模和整體氣勢。特朗普6月14日參與的陸軍建軍250周年閲兵，由於經費有限，參加閲兵的士兵約6,600名士兵，由於軍種限制，只有150輛左右的坦克和戰車、50架直升機、戰機參加。

特朗普站在台上面無表情，而台下的美軍士兵則顯得沉默寡言，一些士兵隊列行進步伐不整齊，整體氣氛毫無大國閲兵該有的威風凜凜的氣勢。就連特朗普自己對閲兵式感也不滿，訓斥國防部長「士兵們像在過大節」。

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為特朗普出席美國陸軍建軍250周年閲兵儀式。（Reuters）

其次是支持度。中俄的閲兵官方主流媒體全程直播盛況，民眾大多持共同歡呼的態度。而美國的閲兵是國家分裂鬥爭的演武場。閲兵的同時，全美多地爆發了大規模抗議活動，約2000場抗議在50個州同步上演，數百萬民眾湧上街頭，舉行 「不要國王」 的示威，凸顯出美國社會的撕裂與矛盾。

美國廣播公司、全國廣播公司等主流媒體將特朗普閲兵 「降級」 為常規新聞，未調整常規節目；而保守派媒體如霍士新聞頻道等則進行特別報道，不同媒體的態度也反映出美國社會在政治立場上的分化。

第三，中俄兩國的閲兵是國家日程。而美國的閲兵完全是特朗普個人力主進行的。

2017年參加完法國的大閲兵之後，特朗普就心心念念搞一次超過法國的美國閲兵。一直以來對俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平等政治強人「讚不絕口」，熱衷於同他們社交和比較的特朗普，自然也希望擁有和他們一樣彰顯軍權的閃光時刻。對於閲兵的執着，是特朗普內心對於大國需要展示威力、政治強人需要有強大軍權的一個投射。

2024年6月14日，美國有組織舉行「拒絕國王」（No Kings）示威活動，抗議特朗普（Donald Trump）政府的施政。圖為組織在官網上的互動地圖，顯示全美將舉行遊行活動的城市、地點和時間。有媒體指將有2000場示威活動，預料數以百萬計市民會出席。（No Kings官網）

在自己任內舉辦一場彰顯軍權的閲兵才是他真實的渴望。與其說特朗普執着於讓美國再次偉大，不如說特朗普要把自己打造成偉大的總統。

美國歷史上舉行閲兵的次數屈指可數，以往美軍彰顯武力一般直接通過戰爭。為什麼特朗普不直接動武來彰顯軍權而是選擇了閲兵？

在分析人士看來，美國在2025年突然加入閲兵的行列更深層次的原因是美國相對實力空前衰落，國家的危機感空前強烈，閲兵而不是動武是美國最大的轉變。美國不想通過戰爭來展示實力，不希望捲入軍事衝突的泥潭，是整體實力收縮的表現。美國對於絕對霸權的追求從未改變，只不過是換了一種方式。因此回歸閲兵，用相對和平的方式秀肌肉展示威懾力。

總體來看，中美俄輪番通過閲兵秀肌肉，是這個時代各方勢力較量空前激烈的體現。