制裁「漢奸」石平　中國釋放出什麼信號？

中國制裁日本參議員石平，凍結他在中國境內各類財產，也禁止中國境內組織、個人與他交易、合作，禁止他本人和直系親屬入境。



這並非中國首次制裁外國人，卻是第一次制裁一位日本參議員，官方語氣格外尖銳，不乏對「叛徒」的警示意味。



外交部制裁日本國會議員石平。

中國外交部發言人林劍星期一（9月8日）說：石平曾擁有中國國籍，他赴日並取得日本國籍後，大肆散布虛假信息，同日本反華勢力沆瀣一氣，大肆攻擊抹黑中國，在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上發表極端消極言論，當選國會議員後公然參拜靖國神社。」

林劍接著用了三個「嚴重」來形容石平上述舉動：「嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。

他也用「賣祖求榮」形容石平，稱石平為了一己私利數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事。「中方的反制措施是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。賣祖求榮只會自食惡果」。

日本內閣秘書長林芳正同日回應說，國會議員言論自由應被尊重，日方不能接受中方以議員言論為由，採取類似威嚇持不同立場者的單方面措施，「從日中關係的角度來看也極為遺憾」，日本政府已通過外交渠道向中方提出交涉，要求中方盡快撤回相關措施。

中國輿論認為這是日本政府給石平「撐腰」。林劍星期三（9月10日）再次回應：「日本政府不約束國會議員違背中日四個政治文件精神的錯誤言行，反而倒打一耙。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。」

石平其人

石平1962年出生於四川成都，1980年入讀北京大學哲學系，畢業後曾在四川大學哲學系任教，1988年前往日本，在神戶大學獲得博士學位。

2002年，他以《中國人為什麼討厭日本人？》一書亮相日本的公眾視野。他2007年加入日本國籍，從政前為拓殖大學日本文化研究所客座教授，也在日本媒體《產經新聞》開設專欄，評論中國事務。

今年7月，他以日本維新會候選人身份參選獲勝，首次當選日本參議員。在錄制於今年「日本建國日」（2月11日）的自述視頻中，他說：「曾夢想過中國的民主，但遭受挫折」，「一個重大的原點，是1989年6月4日的天安門事件，對自己的出生國感到幻滅」，由此與中國「徹底訣別了」。

日本國會議員石平。（影片截圖）

他自陳，在過去20年中，向日本民眾傳達中國政府所進行的反日教育及中國民眾高漲的反日情緒之實情，也不斷揭露著中國的經濟政治之實情。

他表示對中國「對日滲透」與反日教育感到擔憂，也認為日本政府的「媚中外交」無法應對中國威脅，甚至可能讓日本被中國吞噬，因此決定參政。

「中國的威脅，正變得越來越大。我已經無法安坐在言論世界中了……我是從中國歸化過來的，很懂得中共的陰險及手段，所以我邁進這政治圈中，成為一名排頭兵。」

石平的政治主張都與中國立場相左，也十分擅長於利用中日關係的敏感點來製造曝光，包括公開參拜靖國神社、稱尖閣諸島（中國稱釣魚島）為日本固有領土、強調中國正在進行「反日教育」、質疑南京大屠殺的真實性等。

上月底，「昭和天皇被AI惡搞」的視頻在中國網絡出現，這些視頻流量不高，但石平在《產經新聞》發文批評，要求日本政府出面交涉。

不少中國網民認為，是石平的投訴讓原本沒有傳播度的視頻被放大成外交事件。他這樣的「煽風點火」，是借助敏感議題為兩國關係製造風波。

夾縫中的歸化身份

《環球時報》前總編輯胡錫進在個人微博批評，石平是精緻利己主義者、政治投機分子，「把背叛故國當成在日本的政治加分」。

他說，石平不會有好結果，因為日本「反移民的極端民粹主義正在快速興起，用反咬中國和政治效忠給自己在日本鋪路，決非是一條寬闊大道」，「日本主流社會把石平當成一個反華工具，對他政治上的懷疑，以及對他做叛徒的道德鄙視將會長期存在。」

在日本，石平的身份的確有爭議。《讀賣新聞》報道，今年2月他宣佈參選議員後，不少聲音質疑是否應讓第一代歸化的日本人進入國會。石平3月宣佈退出競選，稱網絡上的持續誹謗讓家人陷入恐慌，他也「無法忽視許多選民對第一代入籍公民參與國家政治的質疑和擔憂。」

到了6月，他選擇再次參選，但這種對歸化身份的質疑並未消退。

制裁釋放的信號

這次風波也引發了對制裁意義的爭論。日本媒體人矢板明夫就指出，石平早已是中國政府眼中不受歡迎的人物，制裁沒有意義，「或許是因為他的批評經常切中要害，讓中國政府頭痛不已，所以才通過制裁輓回一些面子」。

不過，對中國批評尖銳者大有人在，為什麼是石平？如果矢板明夫看到的是「面子」，那麼中國學者看到的則是北京的「底線」。

遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋對《北京日報》表示，這是中國政府首次制裁日本國會議員，釋放了多重信號。

陳洋認為，通過此次反制，中國將自身底線清晰表達出來，即對任何被認定為「干涉中國內政」或挑戰國家主權與領土完整的行為，將依法採取嚴厲回應。「這對其他可能採取相似立場的日本國會議員或個人具有強烈警示作用」。

陳洋提到，特別是近年來，一些日本議員公然「竄訪」台灣，嚴重破壞一個中國原則，向民進黨當局和台獨勢力釋放錯誤信號。

石平本人在涉台問題上的動作，更凸顯了這層意味。台灣媒體報道，他在當選議員後便立即加入「日華議員懇談會」，這是日本國會與台灣之間的唯一正式聯繫機制，長期呼籲加強與台灣的關係。

被制裁後，石平還在X與台灣國安會秘書長吳釗燮用日語互動。吳釗燮安慰他：「歡迎加入‘受制裁俱樂部’，我也是其中一員。」 石平轉發並表示：「我會加入的」。

石平星期三拜訪了台灣駐日代表李逸洋，表示「確認了日台合作的重要性和深化交流的意願」。

一些輿論將石平與此前中國所制裁過的華裔美國學者余茂春相提並論，後者也被中國媒體稱為「漢奸」。

與曾在特朗普政府擔任智囊、直接影響政策的余茂春相比，石平在日本政壇分量小得多。但在中日關係本就脆弱的當前，他卻擅長放大敏感議題。

從日本對中國「九三」大閱兵的沉默，到民間因個案而動搖的互信，再到中國在抗戰勝利80週年不斷強化的歷史敘事……在中日微妙的氛圍中，石平還抓住了兩國關係中的另一個變量——台灣問題。他借機放大自己的聲音，也放大了兩國的矛盾。

他未必能立即改變現實政策，卻足以在敏感議題上加重敵意與誤解，為中日關係增加新的不確定性。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

