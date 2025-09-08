中國制裁「新漢奸」日本議員石平　生於四川求學北京　涉對台言論

外交部於8日上午宣布，對日本參議員石平採取反制措施，並自即日起施行。措施包括：凍結其在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



外交部表示，石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，且公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整；此次反制依據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定作出。

對此，今日（8日）外交部例行記者會上，發言人林劍表示，石平曾擁有中國國籍，他赴日並取得日本國籍後，大肆散布虛假信息，同日本反華勢力沆瀣一氣，大肆攻擊抹黑中國。在台灣、釣魚島、歷史、涉藏、涉疆、涉港等問題上發表極端消極言論，當選國會議員後，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重幹涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。針對石平上述惡劣行徑，中方決定即日起對其采取反制措施。

林劍說，「我要指出的是，石平為了一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事。中方的反制措施是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。賣主求榮只會自食惡果。」

就本次中國對石平的反制措施意涵，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋在接受《北京日報》採訪時指出：「在我印象裡，這是中國政府首次制裁日本國會議員。」他認為，此次制裁彰顯中國運用法治工具維護國家利益的做法，與以往更多依賴「非正式制裁」不同，「形式更明確、制度更規範」，同時向外界釋放中方在核心利益與主權問題上的明確底線與警示效應。

陳洋表示，通過此次反制，中方清晰表明：對任何被認定為「干涉中國內政」或挑戰國家主權與領土完整的行為，將依法採取嚴厲回應；近年來部份日本議員公然竄訪台灣，破壞一個中國原則，亦在其所述警示範圍內。

公開資料顯示，被制裁的石平1962年生於四川成都，畢業於北京大學哲學系，1988年赴日本留學，2007年加入日本國籍。此後他不斷搖唇鼓舌，著書立說，還不時與一些右翼政客和反華言論家沆瀣一氣，對中國大潑污水。其所有言論只有一個不變的主題：肆無忌憚地攻擊、誣陷和栽贓中國。2008年，他到訪台灣，與李登輝見面，李登輝還曾對其著述予以「充分肯定」。

今年7月日本國會參議院選舉中，石平當選參議員。相關資料並稱，他其後加入「日華議員懇談會」，並就對台關係發表主張，提出「要加強與台灣的關係」。

此外，石平曾妄言南京大屠殺「不符合歷史事實」，呼籲日本政府突破和平憲法，研發核武器，增強防衛力量。此外他還支持日本政客參拜靖國神社。2018年前首相福田康夫參觀南京大屠殺遇難同胞紀念館後，石平在推特上撰文，公然指責福田康夫是「賣國賊」。

今年2月，石平因無法忍受安倍晉三之後菅義偉、岸田文雄和石破茂政府奉行的「媚華」政策，宣布以日本維新會候選人的身份角逐參議院選舉，並在7月當選。

對於石平的一系列行為，官方媒體《北京日報》發文評論指其是21世紀的「新漢奸」，並稱「回望中國歷史，凡是數典忘祖、賣國求榮的漢奸鼠輩，毫無例外沒有任何好下場。」

外交部此次通報將其在台灣、釣魚島、歷史等議題上的言行，與其公然參拜靖國神社的舉動，並列為採取反制的主要依據。

此次反制對象、法律依據與具體措施均已明確，涵蓋財產處置、經貿往來限制及出入境管理三個層面，對涉事個人及其直系親屬產生直接影響。陳洋稱，這一做法體現中國「制度化運用法律工具維護國家利益」的思路，亦劃出了中方在一個中國原則及歷史等敏感議題上的紅線與邊界。至於後續執行與相關影響，尚待有關方面進一步公布。