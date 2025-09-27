深圳最大垃圾場「羅湖玉龍垃圾填埋場」將建成數位新城

住建部數據顯示，2015年，中國共有640座城市垃圾填埋場，2023年，這一數字下降至366座。



不到十年，中國少了近300座城市生活垃圾填埋場。「垃圾不夠燒了」甚至登上新聞頭條。當焚燒成為生活垃圾的主要處理方式，城市裡的飽和或廢棄的垃圾填埋場最後將何去何從。



玉龍垃圾填埋場施工現場。（圖/羅湖發布）

不少城市已早早動身進行垃圾填埋場的修復與再利用。2022年初，海口顏春嶺生活垃圾填埋場環境治理和生態修復總承包項目公開招標，項目佔地面積約22萬平方米，總治理規模為630.60 萬噸，工程建設投資約13億元，成為當時中國投資額最大的垃圾填埋場綜合治理項目。

2024年6月，位於深圳羅湖的玉龍填埋場環境修復工程開工儀式在羅湖清水河總部新城玉龍片區舉行，項目總投資21.7億元、施工總承包15.38億元，超過海口顏春嶺項目。按照規劃，這座昔日深圳最大的垃圾填埋場，將修復改建成為數字產業用地。根據本地媒體報道，這是全國最大的環境修復項目，將打造國內首個中心城區「環境治理＋開發建設」的發展樣本。

隨著中國超大型城市垃圾填埋場陸續開展環境修復，城市核心區不僅將釋放出大量城市空間，同時也將為其他垃圾填埋場的修復提供可借鑒經驗。

40餘年的玉龍垃圾填埋場

1983年，位於深圳羅湖紅崗路清水河路北側的玉龍垃圾填埋場啓用，彼時這裡是深圳經濟特區二線關邊的一片野嶺，主要用於填埋羅湖區、福田區的生活垃圾。

1997年玉龍垃圾填埋場停用，期間經歷六次擴容；2005年底玉龍垃圾填埋場實施封場，垃圾總堆填面積達255萬立方米。

如今，這座垃圾填埋場所在地已經不再是深圳的「郊區」，其距離正在建設中的羅湖北高鐵站僅1公里，距離深圳市民中心和羅湖口岸僅8公里，片區周邊高樓林立，已然成為深圳中心城區稀有的未開發土地資源。

羅湖區清水河街道黨工委書記饒一鳴介紹，玉龍垃圾填埋場曾是早年深圳最大的垃圾填埋場，目前正在實施全國體量最大、全量開挖搬遷治理工程。

據公開報道，該項目於2024年6月完成前期準備，7月23日獲得開工復函，進入全面建設階段。

浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司副總經理、項目現場管理團隊負責人俞鵬飛介紹，截至2025年9月，項目按計劃開展垃圾堆體開挖、篩分和外運處置。預計年底完成總工程量的60%，2026年底全面竣工。

公開資料顯示，玉龍垃圾填埋場修復後將釋放出約30萬平方米產業用地。

玉龍垃圾填埋場更新效果圖。（羅湖發布）

據深圳公共資源交易中心網公開信息，2024年6月，該項目公開招標，內容為對玉龍填埋場進行生態環境修復，主要包括垃圾堆體開挖、存量生活垃圾篩分及外運處置、滲濾液處理，臭氣控制、地下水污染修復工程等。

深圳能源環保股份有限公司、中國建築第五工程局有限公司、中蘭環保科技股份有限公司三家企業以15.38億元的投標價格，中標「玉龍填埋場環境修復工程施工總承包」項目，施工時間為894天。

其中，深圳能源環保股份有限公司為是深圳能源集團旗下的固體廢棄物處置專業化公司，其最具代表性的項目便是在深圳建造的四座以垃圾焚燒廠為主體的現代化能源生態園；中蘭環保同樣為固體廢物治理領域企業，是海口顏春嶺生活垃圾填埋場環境治理項目的的中標方之一。

變身公園、發電廠與產業用地

在中國城市發展早期，就近填埋是處理城市垃圾的主要方式。住建部數據顯示，2002年，中國共有651座城市無害化垃圾處理廠，其中528座為垃圾填埋場。

隨著垃圾焚燒技術成熟，焚燒逐漸取代填埋成為城市生活垃圾處理的主要方式，截至2023年末，焚燒佔中國城市生活垃圾無害化處理總量的比重為75.3%，城市垃圾填埋場余366座，垃圾焚燒處理場達到696座。

眾多垃圾填埋場飽和後閒置，如何將其進行處置成為全世界各城市必答的課題。

觀察國外經驗，1948年啓用的紐約弗萊士河垃圾填埋場曾是紐約最主要的固體生活垃圾填埋場，垃圾山龐大到能夠從太空中被拍到。2001年，紐約市政府下令永久關閉垃圾場並對其進行景觀恢復與改造，將其規劃為集休閒娛樂、文化教育等為一體的社會性公共生態景觀公園。2008年該公園開工建設，將建造紐約市最大的城市公園，預計需要30年時間完成。

這是垃圾填埋場改造建設的一個典型案例，在原先的垃圾填埋場上建設城市生態公園等休閒娛樂場所是不少城市共同的選擇。比如，武漢4A級景區園博園的前身曾是武漢單體最大的城市生活垃圾填埋場——金口垃圾場，杭州市唯一一座生活垃圾填埋場——天子嶺垃圾處理場上建起生態公園，深圳大沙河公園前身是地質條件惡劣的建築垃圾填埋場。

不過，如羅湖玉龍填埋場一樣將垃圾填埋場改造成為產業用地的，實為少數。

按照規劃，玉龍垃圾場原址定位為「山水雲台·數創智谷」，將結合深圳市「20+8」戰略性新興產業和未來產業集群佈局，重點發展人工智能、生命健康、數字經濟等前沿領域，計劃佈局研發、中試、數字服務等產業鏈條，打造數字產業聚集的智創高地。

目前，深圳仍有多處垃圾填埋場亟待修復再利用，玉龍垃圾填埋場的再利用路線或將為其他垃圾填埋場的修復利用提供新的思路。

2024年6月，深圳市市場監督管理局接連發佈《已封場生活垃圾填埋場維護規範》《生活垃圾填埋場搬遷技術規範》兩項深圳市地方標準。其中提到，截至 2023年，深圳市已封場的存量垃圾填埋場有 26 座，佔地 303 公頃，約為深圳全市「十四五」建設用地供應規模的 5%。

開展搬遷治理，是填埋場整治提升的常見手段，既能回用土地，緩解建設用地供需矛盾，又能消除填埋場對周邊環境的不利影響。深圳已經封場的其餘垃圾填埋場何時動工，將變身為什麼，仍然值得繼續關注。

本文轉載自《21世紀經濟報道》。

