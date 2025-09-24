颱風樺加沙減弱　深圳口岸交通分批恢復　西九龍25日恢復正常運行

今年第18號颱風「樺加沙」於24日下午5時前後，在廣東省陽江市海陵島沿海登陸。登陸時中心附近最大風力達13級（40米/秒，颱風級），中心最低氣壓為955百帕。隨着「樺加沙」逐步遠離，風力已明顯減弱，但深圳今夜仍將持續出現強降水天氣。深圳市氣象台於24日傍晚5時40分，將台風黃色預警信號降級為藍色。



下午4時，深圳市防汛防旱防風指揮部宣布，在全市範圍內解除「五停」措施。隨後，各大口岸及交通運輸亦陸續恢復運行。羅湖口岸及福田口岸的東鐵綫服務已於晚上8時恢復，跨境巴士亦同步重啟；文錦渡口岸的跨境巴士則將於25日恢復營運。



廣深港高鐵方面，24日列車服務仍然暫停，並將於25日起恢復正常運行。不過，個別班次受到調整，包括取消G6524及G100等由香港西九龍出發的車次，以及G561和G6503等前往西九龍的車次；另外，G6047和G6048班次的始發及終到站亦臨時更改至廣州南站。

今午（23日）的高鐵西九龍站，人流較平日大幅減少。（董素琛攝）

皇崗口岸不同路線的巴士服務於晚間分批恢復，包括機場線於5時30分重啟，皇巴於晚上8時復運，灣仔線及旺角線於10時30分恢復，荃灣線、觀塘線及油尖線亦於晚上10時15分至20分之間陸續恢復。

蓮塘口岸，小巴59S線已恢復往返上水服務，班次約20分鐘一班；B7、B8及B9巴士分別於晚上9時20分起陸續恢復，班次間隔則需視乎路面情況調整。

深圳灣口岸則於24日下午已率先恢復運作，地鐵13號綫於下午4時全面重開，口岸公交及的士、網約車服務亦於傍晚陸續恢復。永東巴士旗下的跨境商務車已於下午5時重啟，而跨境巴士服務則預計於25日全面恢復。

深圳亦提醒市民，雖然颱風風力已減弱，但今夜仍有強降水，呼籲市民盡量避免在惡劣天氣下前往口岸出行。如必須出行，應密切關注天氣變化及交通運營情況，合理安排行程，以確保安全。