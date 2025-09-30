中國增K字簽證　網民憂印度人搶飯碗：弄成歐洲這樣就是歷史罪人

美國政府大幅上調H-1B簽證費用至10萬美元之際，中國旨在吸引外國青年科技人才的K簽證則將在10月1日生效。兩國人才政策受到國際媒體關注，也在中國民間引發爭議。



印度裔人口僅佔美國人口的1%，卻佔矽谷勞動力的6%。美國發放的H-1B 簽證（外國人工作許可證）中有70%以上發給了印度軟件工程師。（AI生成圖像）

中國國家移民管理局8月14日在官網公告，在普通簽證類別中新增K字簽證，發給入境的外國青年科技人才。相較於現有的12類普通簽證，K字簽證將在入境次數、有效期、停留期方面為持證人提供更多便利。持證人入境後，可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。

就在中國推出K字簽證幾周後，美國政府宣佈對H-1B工作簽證徵收高達10萬美元申請費。

H-1B簽證允許美國公司從國外聘用具備高度專業知識的外籍員工。此前的申請費用包含基本申請費、反詐騙費用等，介於2000到5000美元之間。在新規下，9月21日之後提交的所有新H-1B申請一般都需支付10萬美元。

統計顯示，受此次簽證費用上漲影響的最大群體是印度人；印度人去年佔美國H-1B簽證核准者的71%，中國人則以11.7%位居第二。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示已簽署有關金卡簽證的行政命令。（Reuters）

中美人才政策一放一收？

地緣戰略公司首席策略師費勒對路透社形容，美國的H1-B費用調整，是「搬起石頭砸了自己的腳」，而中國宣佈K字簽證的時機則非常「精妙」。

中國外交部發言人郭嘉昆在9月22日的例行記者會上回答相關問題時說，對美國的簽證政策不作評。他隨即話鋒一轉：「中國歡迎全球各行業各領域的優秀人才來到中國、紮根中國，共同推動人類社會不斷進步，也成就個人事業的發展。」

一些印度媒體也對中美兩國人才政策走向進行大篇幅報道，認為中國正敞開大門。 《今日印度》（India Today）就報道稱，印度的STEM（科學、技術、工程和數學）人才和學生面臨嚴酷現實：美國曾是很多人發展職業生涯的默認目的地，現在日漸變得敵視，而中國的大門卻比以往任何時候都更敞開了。

《印度時報》（Times of India）則報道，美國簽證費用上漲引發IT專業人士和企業擔憂，在這種不確定性背景下，被稱為「中國版H-1B簽證」的中國K字簽證正成為頭條新聞。報道指K字簽證靈活，且無需僱主擔保。

中國移民局公告顯示，K字簽證僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，但不要求在中國國內有聘用或邀請單位，申辦流程也將更為便利。相比之下，H-1B不僅需要僱主贊助，還受每年8萬5000個名額限制的抽籤機制影響。

2019年6月30日，南京醫科大學舉行2019年畢業典禮暨學位授予儀式。來自尼泊爾、印度、毛里求斯、加納等國家的一百多位外國留學生身著學位服，在典禮上拍攝合影留念。（中新社）

中國網民投訴K字簽證

上述印度媒體報道被中國媒體轉載後，卻引發一些中國網民的擔憂：印度人盯上中國的工作機會了？有網民表態「不歡迎印度人來」，還有網民對印度人使用歧視性稱呼。

擁有近188萬粉絲的微博大V「盧克文」發帖稱，中國應該謹慎給外國人發放K字簽證，「中國絕不能成為移民國家，誰把中國弄成今天歐洲這樣，那就是歷史的罪人」。

根據中國移民局8月對新簽證政策的解讀，K字簽證簽發給從境內外知名高校或者科研機構的科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業，並獲得相應學歷學位證書（學士學位及以上），或者在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。但具體條件和要求將在中國駐外使領館網站公佈。

北京舉行的第二十七屆中國北京國際科技產業博覽會。(Getty)

郭嘉昆星期一（9月29日）在記者會上回答提問時重申：「關於申辦K字簽證的具體事宜，請關注中國駐外使領館即將發佈的相關信息。」

政策解讀中對「學士學位及以上」學歷的規定，讓部分中國網民質疑：外國的本科生就好麼？軍事博主「飛棉花絮」則說，目前政策中的「知名高校或科研機構」尚無明確列表或認定標準，需繼續觀望細則。「如果出現門檻過低，相關條款不明晰，這就給人為操作創造了巨大的空間」。

此外，政策中所說的「不要求國內有聘用或邀請單位」，也讓網民認為，外國人有「超國民待遇」，因為中國人要在特定城市落戶，都要先在當地找到工作。

在問答網站知乎上，還有用戶貼出如何向全國人大常委會法工委遞交法律審查建議。小紅書上也有網民貼出對新簽證政策的投訴。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在星期一發多條微博評論此事。胡錫進說，K字簽證還沒開始落地執行，很多人的反對聲就起來了，在全球經濟情況不好、缺工作的情況下，很正常。

他認為，中國不會「放大量低端移民進來」。「我相信，整個外交系統，中國駐世界各地的使領館現在都聽清楚了國內互聯網上的擔心，他們沒有意願放一群庸才進來，給就業本已緊張的中國社會添堵」。

他也「安撫」網民稱，印度大學、科研機構不如中國，因此中國駐印度使領館「原則上不能輕易給他們（印度）的畢業生發K字簽證」。

胡錫進認為，到中國的外國人不是太多了，而是還不夠，還未恢復到2019年的水平。「中國目前的簽證有10多種，增加一個K字簽證，專門針對外國青年才俊，幾乎沒有可能造成外國人入境中國的失控。」

K字簽證吸引力有多大？

從外國人的角度來看，中國的K字簽證仍缺少許多關鍵細節，例如人才是否有財政激勵、中國是否有足夠的就業機會，持簽證者是否能得到一定的就業支持、官方是否能提供長期、永久居留或家屬擔保政策等，官方都尚未作出詳細規定。

路透社報道指出，與美國不同，中國極少向外國人提供公民身份。美國目前有逾5100萬移民，佔總人口15%；而中國境內的外國人數量僅約100萬，不到人口的1%。

美國 《紐約時報》也指出，儘管中國的政策姿態足以讓外界感覺中國正朝更加開放的方向前進，但中國在吸引外國人才方面仍面臨諸多挑戰。語言障礙、政治和文化差異，以及極其有限的永久居留途徑，都是阻礙因素。

報道指出，一些印度分析人士認為，簽證手續的簡化並不足以說服印度人才放棄美國，選擇中國。因為許多印度人選擇美國，是為了一種全面的生活方式，而並非單純因為拿到了簽證。

另一方面，中國在過去幾年中吸引的外國人才以專家為主。作為全球STEM畢業生最多的國家之一，中國真正需要或想要的，或許不僅僅是更多優秀的青年，而是能夠填補關鍵短板的頂尖專家。

中國透過K字簽證政策展現的開放姿態不假，但是否會有印度或其他國家的優秀STEM青年人才大規模赴華，仍未可知。某種程度上，一些中國網民對搶飯碗的擔憂未免為時過早。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

