中國10月1日起增設K字簽證　外交部：促進中外青年科技人才交流

9月29日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就中國推出「K字簽證」相關問題提問，表示中國K簽證在世界範圍內引起廣泛關注，尤其在印度。



對此，郭嘉昆表示，為促進中外青年科技人才交流與合作，中方決定在普通簽證類別下，增設青年科技人才簽證即「K字簽證」。關於申辦「K字簽證」的具體事宜，請關注中國駐外使領館即將發布的相關信息。

2025年7月28日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部官網）

此前，美國上調H-1B簽證費用，增加至10萬美金引發混亂，引發外國學生學者恐慌。與此同時，10月1日起，中國將正式推出K簽證，為來自全球頂尖高校的科學、技術、工程和數學領域的畢業生提供來華便利。有外媒將此視為中國與美國「搶人才」，尤其是懷著「美國夢」的印度人。

10月起新增K字簽證

據悉，國務院於8月14日公布《國務院關於修改〈中華人民共和國外國人入境出境管理條例〉的決定》，並於10月1日起正式實施。

《決定》對條例作兩處修改，包括：一是在條例規定的普通簽證類別中，新增K字簽證，訂明發給入境的外國青年科技人才。二是規定申請K字簽證，應當符合中國政府有關主管部門規定的外國青年科技人才的條件和要求，並提交相應的證明材料。

K字簽證將簽發給從境內外知名高校或者科研機構科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業並獲得相應學歷學位證書(學士學位及以上)，或者在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。具體條件和要求將在中國駐外使領館網站公布。

相較於現有的12類普通簽證，K字簽證將在入境次數、有效期、停留期方面為持證人提供更多便利。持證人入境後可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。K字簽證僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，不要求國內有聘用或邀請單位，申辦流程也將更為便利。