盤點這一輪被「清朗」的網紅　他們說了甚麼惹禍上身？

中國官方啟動新一輪「清朗」行動後，一些近年來深受追捧的網絡紅人接二連三「中招」了，有的賬號被暫時禁言、禁關注，有的一夜間被全網清空。

（從左至右）網紅張雪峰、戶晨風、藍戰非。（互聯網）

當中受矚目的有以「寒門指路人」形象爆紅的升學規劃師張雪峰、從遊戲主播轉型旅遊博主的藍戰非，以及發明網絡熱梗「安卓人」「蘋果人」的視頻博主戶晨風。

先說說張雪峰。這名研究生輔導老師憑藉犀利幽默的言詞聊高等教育，走入大眾視野。這幾年，大學生面臨「畢業即失業」，張雪峰順勢而上，通過提供高考志願填報建議，成為網紅教育博主。

關於他的爭議存在已久，張雪峰也三番四次成為網絡論戰焦點。就在上個月中國九三閱兵當天，張雪峰在組織員工觀看閱兵後揚言，要是中國大陸攻打台灣，公司立馬捐上1億元（人民幣，下同）。

說的雖是敏感的台灣問題，但這番話在中國大陸倒是政治正確，似乎沒有破綻可言。「攻台」言論讓張雪峰收割了新一波流量，就連平日不太關心教育的人，也都開始關注他。只是這張愛國「支票」沒有給他買來保險，沒多久他就被封禁了。

有人猜測，張雪峰可能錯在輸出了錯誤的價值觀。這些年來，他宣揚的是當前經濟就業環境下普通人最需要的實用主義，充滿功利性，可對於沒有背景資源的家庭而言，這些前程規劃建議，就是現實困境下最實在的生存智慧和解困路徑。

但頻頻拋出「新聞無用論」「文科服務業」等言論的張雪峰，也被指利用社會焦慮製造爭議，博取眼球和流量的背後，是越做越大的商業版圖。有人因此推測，張雪峰是官方眼裡販賣焦慮、荼毒青年的典型，所以這回就被「清朗」了。

同樣倒在輸出錯誤價值觀的相信還有藍戰非。這名長相憨厚的博主因為打遊戲出了名，後來轉做旅遊博主。

藍戰非時不時在網上張揚地炫富，標榜單身生活如何自由自在，一年賺「九位數都小看我」。貧富差距的問題本就敏感，明晃晃炫富自然招來仇恨，特別是經濟形勢嚴峻的當下，輿論一被激怒，藍戰非難逃官方的鐵錘。

如果說張雪峰和藍戰非目前只是暫時被禁止關注，還有翻身的可能，那麼戶晨風可能就徹底涼涼了。

內地網紅戶晨風被禁言。（截圖）

戶晨風最早因為測試各地民眾購買力的視頻走紅，最近因為「安卓人」「蘋果人」實現二次破圈。兩種手機操作系統，在他的話語體系裡成了涇渭分明的評價標準，簡單、粗暴、扁平地在人與物之間劃定等級，還延伸到學歷、房產、甚至思維和階層。

「安卓人、安卓學歷、安卓思維」，對應的是低端、劣質和底層；「蘋果人、蘋果學歷、蘋果邏輯」，對應的是高端、優質和精英；「安卓」和「蘋果」的對比，還隱含了進口優於國產的潛在判斷，不客氣地刺痛了文化自信的社會神經。

一時間，中國互聯網上形成一條鄙視鏈，「安卓」變成暗含貶損的形容詞，成為反映社會價值與身份定位的標籤。熱梗火起來後，有人一笑了之，自嘲是「安卓審美」「安卓長相」「安卓人生」，有人則在拉踩式的二分法下被激怒。

上述被封禁的網紅來自不同賽道，但他們有一些共性——坐擁巨大流量、具備破圈的影響力。與此同時，他們輸出的價值觀精準地觸發了社會情緒共振。

這些情緒根植於年輕人對就業前途的迷茫與悲觀，源於社會中對資源分配不均不公、貧富差距嚴重的憤懣，以及對圈層差異、階層固化的焦慮。這些社會情緒與主流價值觀相悖，在官方力圖營造的正能量氛圍下，顯得很不合時宜。但官方出手封禁，也恰恰說明這些問題的普遍性、敏感性，以及深層次的治理困境。

本輪「清朗」行動與過往的網絡輿論管理也有些微妙的區別，它不再局限於政治層面的意識形態安全，也不是單純的網絡違規行為管制，而是延伸到對社會情緒的介入。官方9月下旬啟動這輪「清朗」行動時就表明，行動重點就是「整治惡意挑動負面情緒問題」。

社會情緒天然有很強的傳染性，容易因為群體互動產生「羊群效應」，在互聯網的「回音室」效應下，更會不斷被放大與強化，因此社會情緒需要正確的引導，要防止惡意的挑撥與操縱。但與「清朗」行動之前針對虛假信息、網絡暴力、AI技術濫用等明顯不同的是，情緒光靠封是無法消解的，沒有張雪峰、藍戰非、戶晨風，不意味這些焦慮、迷茫、矛盾和對立就不存在。

若不能從根源上去吸納、化解，解決產生這些情緒的深層問題，而只是通過生硬、缺乏透明度的管控與封堵，可能激化更大的矛盾，表面的清朗與和諧下，將是暗流洶湧，潛藏更大的風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

