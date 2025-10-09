未來中國會產生越來越多的諾獎得主嗎？

又到了一年一度的諾貝爾獎公布時間，中國社會關於諾獎的討論再次熱鬧起來。多年以來，中國社會都有一種諾獎情節，但遺憾的是，中國至今產生的諾獎得主屈指可數，與中國長期以來的龐大人口體量和連續多年的世界第二大經濟體地位嚴重不符。中國GDP已經是日本GDP的4倍，但中國的諾獎得主數量遠遠少於日本。



多年以來，在中國社會關於諾獎的眾多討論聲音中，至少有兩種聲音頗具代表性。第一種聲音認為未來中國會產生愈來愈多的諾獎得主，甚至有人在十多年前便預測十年後中國人獲諾獎成家常便飯。第二種聲音認為在現有中國教育和科學體系中是難以產生諾獎得主。

目前來看，第一種聲音彷彿面臨尷尬，今天中國並未像十多年前有人預測的那樣獲諾獎成為常態，至於未來是否會產生愈來愈多的諾獎得主尚待驗證，而第二種聲音像十多年前乃至二十年前那樣仍然具有相當大影響力。

21世紀以來，日本人頻繁獲得諾貝爾獎。圖為2000年的諾貝爾化學獎得主、日本化學家白川英樹。（VCG）

日前，曾成功預測中國科學家屠呦呦有望獲諾獎的北京大學生物學講席教授饒毅在微信公眾號發文表示：「2035年之後，中國因為科學發展，不斷出現重要的發現和發明，從而也順其自然逐漸獲得諾貝爾獎，以後愈來愈多。日本獲諾獎的高峰期在2000年至2040年，之後下降。這種變化是因為日本在2010年至2040年的政策和文化性錯誤，導致日本科學不僅在國際相對退後，而且不如自己之前的歷史。到2050年，中國因為科學發展的程度和時間，而相應的諾獎數量超過日本。」

與以往不少預測中國會產生愈來愈多諾獎得主的人不同，饒毅是一位以敢言著稱的生物學家、科學工作領導者，多年以來致力於推動中國科學發展。他既敢於批判美國社會的問題，又敢於揭露中國社會的問題。他的大膽預測會否在未來成為現實？

應該說，饒毅的預測有其道理，合乎中國教育和科學發展的進程，但最終能否成真，尚待中國社會的持續努力。與世間任何追求卓越的事業一樣，一個社會的教育和科學事業的重大突破，從來都不是一蹴而就，而是有一個長期積累的過程。教育和科學事業的發展固然有可能存在少數偶然的奇蹟，但整體而言，往往與一個社會的經濟發展水平、現代化進程密切相關。第一次工業革命以來，人類的科學中心從英國轉移到美國，一個根本原因在於美國超過英國成為世界第一大經濟體。

中國科學家錢學森生前說過：「現在中國沒有完全發展起來，一個重要原因是沒有一所大學能夠按照培養科學技術發明創造人才的模式去辦學，沒有自己獨特的創新的東西，老是『冒』不出傑出人才。這是很大的問題。」（新華社）

目前中國的諾獎得主數量之所以遠遠少於美國、日本，同樣與各自的經濟發展水平、現代化進程密切相關。美國作為繼英國之後西方的中心，無論經濟發展水平還是現代化程度，都至少有存量優勢。日本儘管與中國在差不多的時間開啟現代化，但不容忽視的現實是，不同於中國最終失敗的洋務運動，日本的明治維新成功讓國家實現崛起。後來的日本儘管深陷軍國主義的泥潭，給自身和亞太地區帶來深重的災難，但二戰後日本迅速走出泥潭，在1968年崛起為西方世界的第二大經濟體。憑藉強大的經濟和工業實力作為後盾，日本的教育、科學事業持續發展，從而為後來尤其是21世紀以來日本頻繁產生諾獎得主的亮眼成績打下重要基礎。

與美國、日本相比，中國的現代化事業充滿坎坷。中國非但未因為洋務運動走向成功，反而在此之後長期陷入內憂外患的災難之中。直到1949年中國才重新實現統一和獨立，才開始在十分貧窮落後的國情面前開展掃盲教育。1978年中國實行改革開放，從此開始長達數十年的持續快速發展，成功在2010年崛起為第二大經濟體和第一大工業國。

正是在此背景下，中國才有足夠的能力為教育和科學事業進行大規模投資。時至今日，中國已經成功躍上全球產業鏈的中高端，被英國《經濟學人》稱為科學超級大國。但因為積累的時間相對有限，中國偏重應用科學，而在基礎科學領域存在短板，故目前的諾獎得主數量難以與美國、日本相比。

然而從經濟發展水平和現代化進程來看，中國因為連續多年在教育、科學事業進行巨額投資，相信在未來有希望結出豐碩的果實，諾獎得主的數量一定會有所增加。

至於中國的諾獎得主數量能不能像饒毅預測的那樣超過日本，甚至有沒有希望在未來超過美國，則取決於中國經濟發展和現代化進程能否持續向前。這至少包含兩個層面的努力，一是中國要下大力氣持續推動經濟發展，要努力讓「中國見頂論」和「中國崩潰論」落空，要用切實的改革實現長治久安，二是要認真反思「錢學森之問」，要改革教育和科學體系，要防止權力任性、官僚主義、形式主義、學閥、小圈子、階層固化對教育和科學事業的侵蝕，要努力營造鼓勵創新、追求真理的良好氛圍。只要中國經濟和現代化進程能持續向前，只要能營造公平、開放、包容、人盡其才的社會環境，中國是有非常大希望在未來獲得愈來愈多的諾獎。