寒武紀後下個6000億神話？　深圳半導體｢誕新王｣30款設備引投資熱

今年內地晶片企業寒武紀股價暴漲，點燃外界對於中國半導體的期待。中國將在何時迎來晶片界的「deepseek Moment」？成了行業期待的時刻。不過在近期，不少投資人的交流中，一家深圳半導體企業「新凱來」的名字被密集提起，似乎成了行業對這場科技突圍戰中最大的期待。



新凱來在2021年孵化於深圳產業投資平台，由深重投集團的全資控股公司——是深圳市委、市政府重大戰略引領性產業投資功能性平台，目前公司開始引入外部投資方。新凱來在成立前期並未有太多水花，直至今年3月，公司帶著30款半導體實體設備亮相2025中國國際半導體設備和材料展（SEMICON China 2025）才開始走進大眾視野。

有現場參展人員描述，當時新凱來的展臺被圍的裏三層外三層，有人詢問「這是寒武紀之後的大新聞嗎？」畢竟在國產半導體行業中，一次拿出30多款實體設備，對習慣了慢慢來的大家還是有不少衝擊。

新凱來在展會現場帶來30多個半導體實體設備，展臺被圍的水洩不通。

《投資界》文章指出，當寒武紀市值突破6000億，備受震撼的VC/PE重新紮進半導體找項目。新凱來，無疑是當下最搶手的標的之一。今年以來，新凱來開放融資的消息在投資圈流傳，備受關注。

新凱來官網顯示，其核心團隊具備20年電子、通訊設備技術開發經驗，並聯合了眾多國內半導體製造設備和零部件合作夥伴，為國內半導體設備廠、FAB廠、電子電器設備廠、研究機構提供先進的解決方案。公司旨在解決國內半導體製造連續性問題，促進周邊產業成熟，持續支撐行業生存與發展。

除了新凱來，今年9月，一場在深圳西麗湖舉辦的路演活動，也反映出深圳全力押註半導體產業的決心。

9月初，南山「X-Day」路演現場聚集了靈明光子、創飛芯科技、中鋥半導體等6家聚焦半導體核心環節的創業公司，台上創業者輪番演講表示「要做中國自己的核心裝備」，台下銀杏谷資本、深創投、同創偉業等百餘家投資機構座無虛席。

這幅熱鬧場景背後，是深圳半導體產業的全面爆發。據統計，深圳市半導體相關註冊企業已從2001年的百餘家猛增至2025年的超過7.7萬家，集成電路產業規模突破1400億元，培育出50家上市公司、14家獨角獸企業和超過200家專精特新「小巨人」企業。飛驤科技、基本半導體、江波龍等深圳本土半導體企業正集體衝刺資本市場，尋求在港股或A股上市。

深圳的半導體追趕之路並非一帆風順。回溯1988年，賽格集團與美國IBDT亞洲有限公司合資組建深愛半導體，深圳第一家晶片廠商才正式落地，此時上海和北京早已形成中國IC產業的「南北格局」。面對「珠三角半導體為何落後長三角」的拷問，這座城市的危機感日益強烈。

轉機出現在2022年，深圳市政府將半導體與集成電路產業列入「20+8」產業集群規劃，發布《深圳市培育發展半導體與集成電路產業集群行動計劃》，明確提出到2025年產業營收突破2500億元的目標。此後，深圳構建起覆蓋「上遊支撐性行業-中遊生產-下遊應用場景」的全產業鏈體系，南山、寶安、龍崗、龍華、坪山、福田等區域各具優勢，形成協同發展格局。

「X-Day」路演現場之外，一批深圳半導體新銳企業正在資本市場嶄露頭角。專注3D攝像頭晶片和高速光通信的靈明光子宣布完成C3輪融資，累計獲得浙江省國資平台近億元投資；邁特芯完成Pre-A輪融資，由高捷資本領投；銳盟半導體、楠菲微電子等也在9月份相繼完成新一輪融資。這些企業涵蓋晶片設計、EDA工具、先進封裝、第三代半導體、存儲IP等多個關鍵賽道，技術大多已處於國內頭部水平並實現商業化落地。

隨著AI時代來臨，深圳也迎來了彎道超車的新機遇。多位投資人分析指出，AI硬件產業的發展將為大灣區聚集大量消費電子企業，圍繞需求驅動，周邊半導體行業也將快速匯聚。有創業者表示：「全世界消費電子都在大灣區，深圳的優勢就是從沙子到最終的消費品，再賣往全球，整個生態形成了閉環。這樣的生態體系只有深圳有。」

而深圳提出打造的「AI+晶片+場景化」全球策源地的戰略目標，也試圖在激烈的半導體競賽中突圍而出。