經濟大員北上的含義：先富帶後富、為欠發達地區注入活力

國慶節前夕，兩則官員調動備受關注。9月30日，廣東省省長王偉中調任內蒙古自治區黨委書記，而一日之後，江蘇省省長許昆林調任遼寧省委書記。內蒙古和遼寧是北方的經濟大省，也是東北振興的重要省份，兩省區的「一把手」配置，顯現出中央在組織人事上進行區域協調和宏觀佈局的深層考量。



廣東省省長王偉中調任內蒙古自治區黨委書記。（微博@i深圳）

其實，新一輪的南方官員北上從2024年7月便拉開帷幕，長三角一批「70後」官員密集北上履新：寧波市副市長朱歡調任吉林省梅河新區黨工委書記、梅河口市委書記；南京市高淳區區長蔣冰調任遼寧省丹東市委副書記，旋即當選丹東市市長；珠海市斗門區區長韓雲任黑龍江省大慶市副市長。

廳局級官員的跨省調動，彰顯的是中央在組織人事上的頂層設計：北上的3人均來自經濟管理部門，蔣冰和韓雲分別有會計學和區域經濟專業背景。這樣的跨省調任展示了某種意圖：希望來自經濟發達地區的官員，用新的觀念和資源網絡，帶來經濟發展的新動能。

從廳局級到省部級，這一輪官員的北上調任，可謂漸成氣候。這也為接下來的省部級官員人事調動，做出了指向。更多懂經濟的省部級官員北上履新，有利於為北方經濟的發展打開新局面。

江蘇省省長許昆林調任遼寧省委書記。（資料圖片）

中國區域發展不平衡、不充分的現象突出，除了政策、資金等常規的宏觀調控手段，官員交流也成為促進區域協調發展的重要措施。東北和長三角之間的「定向」幹部交流，就是在東北振興和「對口協作」政策的背景下逐步形成的。

跨區域官員的調動，和中國各區域經濟發展不平衡直接相關。歷史上，中高級別官員的跨區域調動就有深厚的歷史傳統，在大一統的治理體系中殊為貴重。其意義在於，一方面，地方官若久居一隅，容易形成盤根錯節的利益網；另一方面，中國不同省域的治理重點天差地別，通過跨區域調動，能不斷豐富和歷練官員的治理能力。

時至今日，因襲於傳統的治理智慧，仍有著新的時代意蘊。改革開放以來，通過跨區域的官員調任，南方發達地區任職經歷的官員可以把在那裡工作的觀念、經驗和資源網絡帶到北方、帶到西部，為欠發達地區注入活力，成為「先富帶後富」的具體實踐。

黨的二十大以來，中國計劃用3個五年規劃，完成到2035年基本實現社會主義現代化的目標，即「十四五」規劃奠定基礎，「十五五」全面發力，「十六五」填平補齊。當前，「十五五」規劃正在抓緊編制中，這既包括國家發展規劃綱要，也包括各省的「十五五」規劃、市縣級「十五五」規劃，而地方層面的「十五五」規劃編制質量，關係到地方經濟社會發展成效，也直接攸關全域。

要確保中國式現代化在「十五五」取得決定性進展，排在首位的便是經濟增長目標：到2035年，中國人均國內生產總值要達到中等發達國家水平。因而，在這一時點上的用人傾向，透露出加強地方「十五五」規劃，明確經濟增長目標，為後發地區帶來經濟新動能的風向。

來自南方經濟大省的政府「一把手」，無疑處在中國市場經濟潮頭，在處理政府、市場以及對外經貿合作時，有更豐富的實操經驗，有更為廣泛的企業網絡，當他們調任北方，面對相對滯後的經濟發展水平和更重的發展任務，可以付諸實施的經驗，就更多一些，可以開拓進取的空間，也更大一些。

本文獲《經濟觀察報》授權轉載。

