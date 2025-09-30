王偉中孟凡利同時晉升　深圳的中國政壇高地地位日益突出

9月30日，來自廣東和深圳的人事新聞，顯示出深圳在中國政壇的重要地位。曾任深圳市委書記的廣東省長王偉中升任內蒙古自治區黨委書記，現任廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利升任廣東省政府黨組書記，預計將成為新任廣東省長。



王偉中生於1962年3月，曾任科學技術部副部長、太原市委書記，2017年調任深圳市委書記，2018年兼任廣東省委副書記，2021年底升任廣東省政府黨組書記、代省長，次年正式擔任廣東省長。

孟凡利生於1965年，曾任青島市長、包頭市委書記，2022年調任廣東省委副書記、深圳市委書記。作為具有深圳背景的官員，王偉中、孟凡利同時晉升，足以說明深圳背景在中國官員升遷比賽中的優勢。

2024年，李家超（右）在禮賓府與孟凡利（左）見面。（政府新聞處）

在王偉中、孟凡利之前，深圳作為中國改革開放最成功的經濟特區，一直都是中國政壇備受矚目的高地，走出多位正部級高官、國家領導人。僅以2012年中共十八大以來13年為例，前中央政治局常委、前國務院第一副總理張高麗曾在1997年至2001年擔任深圳市委書記，現任中央政治局委員、全國人大常委會排名第一的副委員長李鴻忠曾在2005年至2007年擔任深圳市委書記，不久前剛卸任新疆維吾爾自治區黨委書記的現任中央政治局委員馬興瑞曾在2015年至2016年擔任深圳市委書記，現任黑龍江省委書記許勤曾在2016年至2017年擔任深圳市委書記。

短短13年時間，從深圳走出的封疆大吏、國家領導人，已經有多位。他們當中有的人擔任深圳市委書記的時間比較短，但都是在擔任深圳市委書記之後更上一層樓。

本來，在中國政壇，一個省級行政區下轄的重要城市的市委書記、省會城市的市委書記、副省級市的市委書記，因為具有執掌重要城市、省會城市和副省級市的經驗和履歷，往往具有明顯的晉升優勢。

深圳既是副省級市和具有世界級影響力的重要城市，又是改革開放的高地、中國特色社會主義先行示範區，故自然在中國政壇具有不同尋常的地位。王偉中、孟凡利的同時晉升和過去13年以來多位封疆大吏、國家領導人具有深圳背景，意味着深圳的中國政壇高地地位正日益突出。