「文化數字資產」崛起　業者：探尋數字藝術與RWA的融合新賽道

當藝術創作遇見區塊鏈技術，當文化資源成為可量化資產，一場深刻的價值重構正在世人眼前展開。在數字經濟蓬勃發展的2025年，一場關於文化價值發現的革命正在加速推進。近日，Web 3.0領域科技公司Newbie Labs聯合創始人吳紫羽接受《香港01》採訪時介紹道，文化數字資產——這個融合了區塊鏈技術、文化藝術價值與現實世界資產代幣化的創新概念，正從邊緣探索走向產業中心，成為連接文化傳承與金融創新的重要橋梁。隨著RWA將實體資產轉化為可數字化表徵、拆分與交易的憑證，文化數字資產作為其關鍵分支，正在重塑文化產業的商業模式與價值邏輯。



編按：RWA（Real World Assets，現實世界資產），指將房地產、黃金、股票等現實世界中的有形或無形資產，透過區塊鏈技術進行代幣化，轉化為可以在加密貨幣世界中交易的數字代幣。



文化與技術融合：從資源到資產的本質躍遷

吳紫羽介紹，文化數字資產的核心突破，在於將文化資源從精神產品轉化為可量化的生產要素。這一轉變不僅破解了文化產業長期面臨的「三難」困境——確權難、融資難、退出難，更開辟了文化價值發現的新路徑。

相較於傳統文化資產，文化數字資產展現出非實體性、可編程性、價值動態性等特徵，其獨特的文化屬性更增加了價值評估的複雜性。正是這種複雜性，催生了文化資產價值評估與管理的專業體系。

在技術驅動下，AI修復、區塊鏈確權與RWA資產映射構成了文化數字資產化的三大支柱。典型案例顯示，通過「AI修復+區塊鏈確權+RWA資產映射」的創新機制，文化遺產得以從「靜態保護」轉向「動態運營」，為文化資源的可持續開發提供了全新範式。

RWA賦能：文化資產的金融創新路徑

RWA作為現實世界資產的代幣化表徵，為文化數字資產提供了價值錨定與流動性解決方案。這種深度融合不僅破解了文化資。（）產流動性不足的難題，更催生了「文化RWA」這一新興資產類別。

吳紫羽認為，與早期NFT相比，RWA賦能的文化數字資產超越了「數字收藏品」的局限，進化為錨定現實收益權的金融工具。無論是藝術品的增值收益、版權授權的持續分紅，還是文物數字化衍生的商業價值，都能通過RWA實現真實的價值回溯。

這一創新的深遠意義在於，它使文化資產既保持了獨特的收藏價值，又獲得了金融級的流動性。業界實踐表明，這種模式正在將藝術從傳統的流動性束縛中解放出來，實現文化價值與市場活力的有機統一。

與早期NFT相比，RWA賦能的文化數字資產超越了「數字收藏品」的局限。（sohu）

市場格局：多元主體共建產業新生態

2025年，文化數字資產領域呈現爆發式增長態勢。資本市場對此表現出高度熱情，多家上市公司積極布局RWA賽道，探索實體經濟與數字經濟的深度融合。

吳紫羽介紹，從市場參與結構看，科技企業重點發力底層技術支撐，為金融機構提供數字化基建服務；實體產業則著力將核心資產或收益權進行代幣化創新，如在生物醫藥等領域開展的收益權RWA試點，展現了技術與產業融合的更多可能性。

在國際藝術金融領域，藝術品數字代幣化業務的正式啟動，標志著藝術金融進入數字化新階段。專業分析指出，藝術類數字資產的成功需要深厚的專業鑒定與評估能力作為支撐，這對行業的專業化發展提出了更高要求。

Newbie Labs共同創辦人吳紫羽。（受訪者提供）

基礎設施：構建價值支撐體系的關鍵

任何資產類別的成熟發展，都離不開完善的基礎設施支撐。對於文化數字資產而言，專業評估體系與可信交易平台構成了產業發展的兩大基石。

吳紫羽介紹，在價值評估方面，專業機構發布的資產評估指引為文化數據資產的價值計量提供了標準化框架。與此同時，各地建立的數據交易平台及相關交易規範、評估體系，共同構成了文化產業數字化的重要基礎設施。

新興的「城市協議」等創新項目，正致力於構建去中心化的文化IP資本市場基礎設施，通過專業驗證、融資工具和創新平台等核心組件，為文化數字資產提供全生命周期服務。

這套基礎設施的不斷完善，使文化數字資產能夠像傳統金融資產一樣，在規範框架內實現高效的價值發現、流轉與增值。

發展前景：機遇與挑戰並存的新藍海

儘管發展前景廣闊，文化數字資產仍面臨確權複雜、估值困難、流動性受限等多重挑戰。特別是在監管層面，如何在鼓勵創新與防範風險之間取得平衡，如何協調文化屬性與金融規律，仍是需要持續探索的重要課題。

從全球視野看，數字文旅正成為國際經濟的新增長點。全球文旅市場規模超過9萬億美元，而目前僅有不足2%的文化資源完成數字化轉型，這表明數字文旅領域蘊含著巨大的發展潛力。

吳紫羽強調，未來，隨著「國家文化大數據體系建設」的深入推進，以及數據要素市場培育進程的加速，文化數字資產將迎來前所未有的發展機遇。

這一發展進程不僅關乎經濟效益，更關乎文化傳承與創新。當文化以數字形態獲得新的生命，文化將不再只是軟實力象征，而將轉化為推動社會進步的新型生產力。

文化數字資產的崛起，標志著世界正在進入一個文化價值被重新定義的時代。從傳統文物到現代文創，從藝術創作到非遺技藝，每一種文化形態都能在這一新賽道中找到自身位置，實現從文化資源到數字資產的價值躍遷。

這場變革的最終圖景，將是構建一個文化傳承與資本創新、傳統保護與開發應用和諧共生的產業新生態。