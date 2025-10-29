十五五規劃｜如何理解量化目標減少　下一個五年政策風向

《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》全文正式發布，全文13個大章節，多達約2萬字。雖然發布的只是「建議稿」，需要等到明年「兩會」審議通過，但仍能夠讀出諸多不同尋常的信號。如此重磅文件，措辭上的微妙變化，往往暗含著未來政策的重大風向。



早就不是量化時代

通讀後會發現，十五五規劃內容特別全，各方面的發展方向和目標都有描述，但量化的規劃目標較少。這是相較於以往五年規劃非常不同的一點。而這也恰恰是理解中國政策制定演變的一個關鍵點。

中國早就不是量化的時代。「十五五規劃沒有量化的規劃目標」這一說法，需要更精確地理：不是完全沒有目標，而是目標的表述方式發生了顯著變化——從過去大量具體、可量化的數字指標，轉向更多定性、方向和戰略性的話語體系。這種轉變並非偶然，其背後反映了中國發展理念、治理模式和內外環境的深刻變化。

10月23日，中共二十屆四中全會在北京閉幕。（新聞聯播畫面）

為什麼會出現這種轉變？首先，是發展階段的轉變：從「高速增長」到「高品質發展」。在十五五之前，中國處於工業化、城鎮化快速推進期，目標相對單一明確，如GDP增速、鋼鐵產量、公路里程等。這些指標易於量化、考核和追趕。而如今已經書 「高品質發展」成為核心。高品質發展的內涵非常豐富，包括科技創新、產業升級、綠色低碳、共同富裕、國家安全等。這些目標很多是結構性、品質性和長期性的，很難用一兩個數字來簡單衡量。例如，「科技自立自強」、「提升產業鏈韌性」、「促進社會公平正義」等，如何用一個數字來準確設定五年目標？採用方向性、定性化的目標，賦予了政策更大的靈活性和適應性，可以根據內外環境的變化進行動態調整，體現了「底線思維」和「系統觀念」。

另外從治理體系的現代化角度來看，是社會治理從「指令性」到「指導性、戰略性」的變化。過去的量化指標帶有很強的「指令性」色彩，中央定指標，地方層層分解、嚴格落實。這在特定時期非常有效，但也容易導致「唯GDP論」、「數據造假」、「一刀切」等問題。現在更強調規劃的戰略導向作用。它為國家發展描繪藍圖，指明重點方向和任務，而將具體實施路徑和方式更多地留給地方政府、市場和市場主體去探索和創新，鼓勵「因地制宜」。這更符合讓市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用的原則。

2025年10月14日，中共中央政治局常委、國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。（央視截圖）

還應注意到，「十五五」時期的目標是一個多維度、有時甚至相互制約的複雜系統。例如，經濟增長目標可能需要與降碳減排、能耗控制目標相協調。如果每個目標都設定死板的數字，可能會在執行中產生衝突。定性描述更有利於尋求多重目標之間的動態平衡和系統優化，而不是「按下葫蘆浮起瓢」。

五年規劃是一個頂層設計和總綱。在規劃發布後，各部委、地方政府會出台更具體的實施方案、行動計劃和年度工作目標。屆時，一些模糊的定性目標可能會在更細分的領域和更短的時間維度上被量化為具體任務。「規劃定方向，落實看細則」。

十五五首要戰略任務是科技闖關

「十五五」的十二項戰略任務中，「建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」位居第一。這釋放出鮮明信號：中國經濟靠實體經濟起家，也要靠實體經濟走向未來。實體經濟水準越高，經濟實力越強，抵抗風險的能力也越強，這是現代經濟發展的硬道理。而發展壯大實體經濟，離不開製造業，這是經濟高品質發展的重中之重。

中國科技部黨組書記、部長陰和俊表示，中國會聚力開發新的模型算法、高端算力晶片。相信經過未來五年的奮鬥，中國的科技實力又將邁上一個大台階。（北京日報）

中國擁有全球最完整的產業體系，具有超大規模市場優勢、豐富人才資源優勢以及確定的政策環境。但也要承認，一些實體經濟領域仍面臨「大而不強」「全而不精」等問題，一些關鍵核心技術仍受制於人、產業品質效益不高、資源要素約束趨緊等矛盾亟待破解。當此之時，實體經濟如何突圍制勝？

「我國的工業發展，過去是靠一榔頭一錘子地敲，今天要靠先進技術和裝備來提升水準」。推動傳統製造業升級，關鍵在於科技創新。回顧歷史，科技創新的每一次重大進步都會帶來全球經濟發展的躍遷，尤其是某些前瞻性基礎研究、引領性原創成果的重大突破，有可能從根本上重塑國際競爭格局。可以說，科技創新是世界百年變局的關鍵變數之一，即將到來的「十五五」時期又是新一輪科技革命和產業變革深度演進的關鍵時期。國際環境越是複雜多變，發展任務越是艱巨繁重，就越需要以科技創新為實體經濟賦能，使之繼續成為經濟增長的「穩定器」和轉型躍升的「動力源」。

可以看到，科技在「十五五」中被擺在了前所未有的位置，甚至是最重要的主線。從「十五五」與「十四五」對主要發展目標的表述差別，可以看出：科技自立自強水準大幅提高，首次單獨闡述，出現在五年規劃的主要目標中，位置僅次於「高品質發展」，位於「改革」之前。

在具體論述科技創新的章節裡，不僅篇幅較「十四五」有所提升，許多表述也足以看出高層對於科技闖關的迫切感：加強原始創新和關鍵核心技術攻關；完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破……這些被重點提及的科技領域，都是近年來被「卡脖子」的核心技術。而近年來技術相對成熟的低空經濟、新能源等，被移入了產業章節。這說明國家對於科技創新的定位正發生明確的變化：不再讓資源紮堆在成熟賽道，而是精准滴灌，重點攻克大國博弈的關鍵領域。

看懂這份十五五規劃，需要學會解讀其背後的「潛台詞」和戰略意圖，更需要把眼光放在2035年這個長時間跨度下去理解。「十五五」規劃減少量化目標，不是規劃的「退步」，而是治理思維的「進化」。它標誌著中國正在告別粗放式、追趕型的發展模式，進入一個更需要智慧、韌性和創新來駕馭的複雜發展階段。

古老的中國正在爆發出強勁的韌性，現已擁有全球最完整的產業體系，具有超大規模市場優勢、豐富人才資源優勢以及確定的政策環境。圖為京津高鐵正在途徑北京永定門城樓。（新華社）

這種轉變更具戰略性和前瞻性，能夠應對複雜局面，更符合高品質發展內涵，避免「唯資料論」的扭曲。當然賦予地方和市場主體更大活力，鼓勵探索和創新，提高政策的韌性和靈活性。但令考核評估難度增加：沒有清晰數字，如何衡量地方政府和官員的績效？這可能催生新的形式主義。執行過程可能模糊，方向雖然明確，但路徑不清，可能導致執行層理解不一、力度不均。這些都是考驗。

作為中國政治觀察者，我們不應再簡單地尋找「GDP增長X%」這樣的數字，而應學會讀懂「方向」，把握「結構」，關注「落實」，後續出台的各類實施細則和年度政府工作報告需要綜合觀測，這也要求我們具備更高的宏觀分析能力和對政策語言的解讀能力。然而，這本身就是中國發展進入新階段提出的新要求。