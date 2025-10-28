習近平發表關於「十五五」規劃建議的說明　提七大重點問題

10月23日，中共第二十屆中央委員會第四次全體會議通過「十五五」規劃建議。國家主席習近平就「十五五」規劃建議的起草情況，向全會進行說明。



習近平關於《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》的說明，全文如下：

一、《建議》稿起草過程

制定中長期規劃指導經濟社會發展，是我們黨治國理政的一種重要方式。「十四五」規劃將於今年完成，需要研究制定「十五五」規劃。研究制定好「十五五」規劃，對於推動我國經濟社會持續健康發展，為如期基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎，具有重大意義。

今年1月，中央政治局決定，黨的二十屆四中全會審議「十五五」規劃建議，成立文件起草組，由我擔任組長，李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥同志擔任副組長，有關部門和地方負責同志參加，在中央政治局常委會領導下承擔《建議》稿起草工作。2月11日，文件起草組召開第一次全體會議，《建議》稿起草工作正式啟動。

黨中央把發揚民主、集思廣益貫穿文件起草工作全過程，深入開展調查研究，廣泛征求各方意見。1月22日，黨中央發出《關於對黨的二十屆四中全會研究「十五五」規劃建議征求意見的通知》，在黨內外一定範圍征求意見。2月下旬，黨中央組織6個調研組，赴12個省區市進行專題調研。與此同時，黨中央部署部份中央和國家機關進行35項重點課題研究。4月30日，我在上海主持召開部份省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。之後，委託李強同志先後召開經濟界、科技界、基層代表3個座談會。我們還開展了網上征求意見活動，收到留言300多萬條，有關方面從中整理出1500餘條建議。各方面普遍認為，黨的二十屆四中全會重點研究「十五五」規劃建議問題，對更好發揮國家發展規劃的戰略導向作用，進一步凝聚起全黨全國各族人民團結奮進的磅礴力量，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重要意義。綜合判斷，「十五五」時期我國發展面臨的戰略機遇和風險挑戰並存，不確定難預料因素增多，但我國經濟社會發展長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。各方面普遍希望，明確「十五五」時期經濟社會發展的總體思路、重要原則、主要目標、戰略任務和重大舉措，推動「十五五」時期高質量發展，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

2025年10月14日，中共中央政治局常委、國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。（央視截圖）

8月4日，《建議》稿下發黨內一定範圍征求意見，包括征求黨內部份老同志意見，還專門聽取了各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表意見。從征求意見情況看，各地區各部門對《建議》稿給予充分肯定。大家一致認為，《建議》稿準確把握「十五五」時期黨和國家事業發展所處歷史方位，深入分析我國發展環境面臨的深刻覆雜變化，對未來5年發展作出頂層設計和戰略擘劃，指導方針科學精準，主要目標清晰明確，任務舉措求真務實，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署，體現了續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟新篇章、奮力開創中國式現代化建設新局面的歷史主動，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。同時，各方面提出了許多好的意見和建議。文件起草組逐條分析，做到能吸收的盡量吸收，對《建議》稿增寫、改寫、精簡文字共計218處，覆蓋各方面意見和建議452條。

《建議》稿起草期間，中央政治局常委會召開3次會議、中央政治局召開2次會議進行審議、修改，形成了提交這次全會審議的《建議》稿。

可以說，這次文件起草工作，是發揚黨內民主和全過程人民民主的又一次生動實踐。

二、起草《建議》稿的主要考慮和《建議》稿的基本內容

《建議》稿起草的總體考慮是，按照黨的二十大作出的全面建成社會主義現代化強國「兩步走」戰略安排，準確把握「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中的重要地位，深入分析國內外形勢，對「十五五」時期我國經濟社會發展作出系統謀劃和戰略部署。

在《建議》稿起草過程中，我們注意把握以下幾點。一是堅持目標導向和問題導向，立足於夯實基礎、全面發力的基本定位，以為基本實現社會主義現代化目標奠定更加堅實的基礎為著眼點進行系統謀劃，以有力有序有效應對世界百年變局的新形勢和發展中突出問題為著力點補短板、強弱項。二是堅持系統思維，按照統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局的要求，全面部署經濟社會發展和黨的建設各方面工作。三是堅持進一步全面深化改革，注重運用改革辦法破解發展難題，為發展增動力、激活力。四是堅持擴大對外開放，既把發展放在自己力量基點上，又統籌用好全球要素和市場資源。

《建議》稿由15個部份構成，分為三大板塊。第一板塊包括第一、第二2個部份，為總論，主要闡述「十四五」時期我國發展取得重大成就、「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位、「十五五」時期我國發展環境面臨深刻覆雜變化、「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、遵循的原則和主要目標等內容。第二板塊包括第三至第十四12個部份，為分論，主要瞄準關系全局和長遠的重點問題，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措，明確從產業發展、科技創新、國內市場、經濟體制、對外開放、鄉村振興、區域發展，到文化建設、民生保障、綠色發展、安全發展、國防建設等重點領域的思路和重點工作。第三板塊包括第十五部份和結束語，主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。

10月27日，特區政府開會，學習實徹中共二十屆四中全會精神。（李家超facebook）

三、需要說明的幾個重點問題

《建議》稿提出了一些重要觀點和重大舉措。這里，就其中幾個重點問題作簡要說明。

第一，關於「十五五」時期的重要地位。實現社會主義現代化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程，需要不懈努力、接續奮鬥。《建議》稿提出，「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位，這是根據「十五五」時期應承擔的歷史任務作出的判斷。黨的二十大確定到2035年基本實現社會主義現代化。「十四五」時期是第一個五年，已經打下堅實基礎，實現良好開局。「十五五」時期是夯實基礎、全面發力的關鍵時期，制定和實施好「十五五」規劃，就能為2035年基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

《建議》稿從這個基本定位出發謀劃「十五五」時期發展，既同「十四五」規劃提出的理念和思路保持連續性，又準確把握未來5年我國發展大勢，提出符合實際、具有前瞻性的總體思路、重大原則、主要目標、戰略任務。要抓住這個時間窗口，鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

第二，關於「十五五」時期經濟社會發展目標。科學設定發展目標，對制定和實施好五年規劃至關重要。《建議》稿把握「十五五」時期基本定位和階段性要求，明確了經濟社會發展的主要目標。2035年基本實現社會主義現代化，一個重要標志性指標就是人均國內生產總值達到中等發達國家水平，這要求「十五五」時期經濟社會發展保持適當速度。《建議》稿在深入研究和科學論證基礎上，提出經濟增長保持在合理區間、全要素生產率穩步提升、經濟增長潛力得到充分釋放、居民收入增長和經濟增長同步、勞動報酬提高和勞動生產率提高同步、中等收入群體持續擴大等重要目標。同時，根據現階段國內經濟下行壓力加大、有效需求不足等突出問題，《建議》稿提出居民消費率明顯提高、內需拉動經濟增長主動力作用持續增強等目標。

參考以往做法，《建議》稿提出「十五五」時期經濟社會發展目標主要是定性要求，必要的定量要求和一些具體工作部署則留給制定規劃《綱要》時研究確定，以更好體現和發揮《建議》的宏觀指導作用。

中國經濟・中國商業・中國貿易・中國股市・中國上海：2022年8月3日，中國上海的行人在巨型電子熒幕附近的路口等待過馬路。（Reuters）

第三，關於以推動高質量發展為主題。《建議》與「十四五」規劃一脈相承，繼續把推動高質量發展確定為「十五五」時期經濟社會發展的主題，要求堅持以經濟建設為中心，完整準確全面貫徹新發展理念，實現質的有效提升和量的合理增長，推動經濟持續健康發展和社會全面進步。推動高質量發展，最重要是加快高水平科技自立自強，積極發展新質生產力，在推動科技創新、加快培育新動能、促進經濟結構優化升級上取得實質性、突破性進展。

《建議》稿突出科技創新的引領作用，在建設現代化產業體系、加快高水平科技自立自強、加快經濟社會發展全面綠色轉型等方面作出部署，提出優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，鞏固壯大實體經濟根基；提出加強原始創新和關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合，一體推進教育科技人才發展，深入推進數字中國建設；提出加快建設新型能源體系，加快形成綠色生產生活方式。需要注意的是，發展新質生產力需要具備一定稟賦條件，要充分考慮現實可行性，《建議》稿強調因地制宜發展新質生產力，就是要引導大家科學理性、實事求是地開展工作，防止一哄而上。

第四，關於做強國內大循環、暢通國內國際雙循環。外部環境越是嚴峻覆雜，越要加快構建新發展格局，牢牢把握發展主動權。當前和今後一個時期，要堅持做強國內大循環，加快形成強大國內經濟循環體系，以國內循環的穩定性對沖國際循環的不確定性。

《建議》稿突出做強國內大循環，對建設強大國內市場、加快構建高水平社會主義市場經濟體制作出部署，強調堅持擴大內需這個戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，大力提振消費，擴大有效投資，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點，強調充分激發各類經營主體活力，加快完善要素市場化配置體制機制，提升宏觀經濟治理效能。同時，提出拓展國際循環，穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，高質量共建「一帶一路」。

第五，關於全體人民共同富裕邁出堅實步伐。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。黨的十八大以來，我們堅持不忘初心，站在人民立場上考慮問題，推動區域協調發展，採取有力措施保障和改善民生，打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，為促進共同富裕創造了良好條件。《建議》稿在指導思想中突出強調全體人民共同富裕邁出堅實步伐，這是指導「十五五」時期經濟社會發展的一個總體性要求。

《建議》稿牢牢把握共同富裕的目標要求，圍繞保障和改善民生，在促進高質量充分就業、完善收入分配制度、辦好人民滿意的教育、健全社會保障體系、推動房地產高質量發展、加快建設健康中國、促進人口高質量發展、穩步推進基本公共服務均等化等方面部署一批均衡性可及性強的政策舉措。著眼縮小區域差距、城鄉差別，在加快農業農村現代化、紮實推進鄉村全面振興，優化區域經濟佈局、促進區域協調發展等方面部署一批務實舉措。著眼促進人民精神生活共同富裕，提出弘揚和踐行社會主義核心價值觀，大力繁榮文化事業，加快發展文化產業，提升中華文明傳播力影響力。

第六，關於統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。未來5年，我國各種不確定難預料的風險因素將明顯增多，統籌發展和安全任務更加艱巨。《建議》稿圍繞推進國家安全體系和能力現代化，提出健全國家安全體系，加強重點領域國家安全能力建設，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系。圍繞高質量推進國防和軍隊現代化，提出加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

第七，關於堅持黨的全面領導。堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證。《建議》稿著眼提高黨領導經濟社會發展能力和水平，強調堅持和加強黨中央集中統一領導，完善黨中央重大決策部署落實機制；持續用黨的創新理論統一思想、統一意志、統一行動；堅持正確用人導向，完善幹部考核評價機制；統籌推進各領域基層黨組織建設；鍥而不舍落實中央八項規定精神；完善黨和國家監督體系；堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。

同志們，審議通過「十五五」規劃《建議》，是這次全會的主要任務。大家要認真思考、深入討論，提出建設性的意見和建議，共同把這次全會開好、把《建議》稿修改好。