中國新型無人隱身轟炸機首次騰空？

中國一款無人巨型隱身轟炸機首次升空試飛的消息，這幾天刷爆軍迷圈。在社媒刷屏的影片顯示，一個巨型黑影在新疆馬蘭基地上空掠過，外媒稱之為GJ-X（攻擊-X）。



美國「戰區」（The War Zone）網站10月19日報道稱，這是外界首次觀測到這款無人機的試飛過程。一個月前，GJ-X已在馬蘭基地附近被商業衛星發現。



據估計，GJ-X的翼展達到42米，長度超過美軍新一代B-21轟炸機的40米翼展，但略小於B-2。雖然這樣的翼展並非中國最大的無人機，卻是全球目前採用隱身飛翼佈局設計的無人機中尺寸最大的。

GJ-X設計類似美軍B-2

外界現在無法從衛星照片和試飛影片中看出太多技術細節。不過，據「戰區」網站報道，目前可看見GJ-X採用開裂式襟翼，這在飛翼佈局設計上很常見，美國B-2就使用類似設計。

據估計，GJ-X的翼展達到42米，長度超過美軍新一代B-21轟炸機的40米翼展，但略小於圖中的B-2。 (Getty Images)

此外，無人機尾部上方偏離中軸線的地方有個小型隆起結構，很可能是嵌入式發動機噴口的頂部，表明GJ-X採用雙發動機的設計。

「戰區」的報道稱，最有意思的細節是GJ-X機身腹部的塗裝，似乎採用深淺雙色的「反陰影」塗裝，旨在讓飛機在高空更難被辨認外形，深色設計呈現更傳統的機身和機翼形狀。這也可能是塗裝過程中產生的副產品，但外形與傳統飛機佈局如此相似，更指向偽裝用途。多年來，這種塗裝常被用來在視覺上模糊飛機輪廓，或誤導觀察者對方位的判斷。

至於GJ-X的用途究竟是什麼，目前眾說紛紜。有軍事觀察家認為，它是專注於動能打擊的超大型無人戰鬥機；也有人稱，GJ-X的定位就是隱身無人轟炸機。

「戰區」的報道認為，最接近真相卻被外界忽視的推測是，GJ-X可能承擔著與美國RQ-180相似的高空長航時隱身偵察任務。「我們目前還無法確定中國的設計意圖，但若設計成一款多用途飛機，既可執行動能打擊又可承擔偵察等多種任務，那GJ-X將更有優勢。」

《揚子晚報》軍事評論員陳光文根據跑道的寬度與周邊的參照物判斷，GJ-X最大翼展可達42米，最大起飛重量可能會達到50至80噸級，因此載彈量會近似10至12噸。

陳光文解釋，這款飛機不載人，也就沒有生命保障系統，而這可大大增加載油量，因此最大航程可超過1萬公里。也就是說，GJ-X顯然已經部分超過B-21，使得中國空軍第一次具備遠程隱身轟炸能力。

打擊範圍可覆蓋美國？

他以GJ-X的體量評估，它可能執行洲際轟炸任務攜帶諸如JL-1彈道導彈的能力並不強，但若是執行常規遠程打擊任務則很適合。換言之，如果GJ-X攜帶各型巡航導彈、精確制導炸彈、鑽地彈或戰術核彈，在不加油的情況下，將具備隱蔽打擊周邊5000公里內目標的能力。

中國一款無人巨型隱身轟炸機首次升空試飛的消息，這幾天刷爆軍迷圈。影片顯示，一個巨型黑影在新疆馬蘭基地上空掠過，外媒稱之為GJ-X（攻擊-X）。(X平台)

「如果再進行一次空中加油，那麼，打擊範圍將延伸到8000公里，這就包含了夏威夷、阿拉斯加與歐洲，可部分替代轟-20的作用。」

也有中國軍迷形容，GJ-X是中國空軍戰略打擊體系的重要補充。在轟-20服役前，GJ-X可快速提升空軍的隱身突防與遠程打擊能力；服役後，又能通過協同作戰釋放體系效能。相較於在轟-6基礎上不斷「添字母」的保守改進，GJ-X所代表的無人化、隱身化路徑，顯然更能引領中國戰略轟炸機力量的未來。

另據香港《亞洲時報》（Asia Times）的報道分析，如果GJ-X無人機可從海南島的樂東、佛羅等沿海基地部署，將對南中國海實施監控，並向北覆蓋台灣地區，甚至延伸至廣袤的太平洋區域，在監視美軍及盟軍的同時提供關鍵目標定位數據。

報道進一步稱，除太平洋外，中國也可能在與印度持續的邊境爭端中，將GJ-X部署在喜馬拉雅地區。不過，這款無人機搭載的傳感器套件究竟是針對海上還是陸地作戰，目前尚不明確。

GJ-X隱形無人機首飛。(X平台)

重塑太平洋戰略格局？

報道總結，GJ-X隱形無人機首飛不僅標誌著中國無人航空領域的重要里程碑，更凸顯它正大力推進自主遠程打擊與偵察系統的部署，這些系統預計將重塑太平洋戰略格局。

外界也預計GJ-X將加劇美國在太平洋面對的風險。澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析師戴維斯（Malcolm Davis）撰文分析，GJ-X若與高超音速武器、空射巡航導彈、陸基巡航導彈及海基巡航導彈協同部署，將顯著增強中國對美軍及盟軍前沿基地與海軍力量的威脅能力。

GJ-X最終確認為無人作戰飛機，這可能讓中國在涉及此類飛機的作戰行動中形成強大的規模優勢。

戴維斯也指出，無人機一般具有較低的採購和運營成本，若GJ-X最終確認為無人作戰飛機，這可能讓中國在涉及此類飛機的作戰行動中形成強大的規模優勢。

儘管GJ-X距離量產還需時間，但它這次首飛已凸顯中國發展新型無人機的步伐正在加快。從攻擊-2到攻擊-11，從彩虹-7到攻擊-21乃至GJ-X，中國無人機正從戰術層面跨向戰略層面，軍方對無人機作戰領域發展的日益重視可見一斑。

GJ-X雖然目前仍在試飛階段，但它此次「被公開」本身就具意義。中國軍事技術進展向來保密甚嚴，相關圖像和影片能在網上流傳，說明有關方面默許相關消息的發佈。而展示在人們眼前的新殺器，應該只是官方允許對外公開的一部分，更多更先進的軍備相信正在緊鑼密鼓地研發與測試中。