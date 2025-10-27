霹靂-15殘骸落入印度之手或將仿製　專家：需8至10年極難跨越壁壘

綜合內媒報道，印度媒體近日宣稱對今年5月印巴空戰中一枚未爆炸的中國製霹靂-15遠程空對空導彈殘骸進行分析，計劃將其關鍵技術仿製並用於其國產的「阿斯特拉Mark-2」導彈項目。不過中國軍事專家指出，印度在核心技術上面臨「極難跨越的壁壘」，即使投入逆向工程也需8至10年才可能取得成果，屆時中國導彈技術早已迭代升級。



據《印度斯坦時報》報道，印度於5月9日在旁遮普邦霍希亞爾普爾附近的田野中，完好無損地回收了一枚巴基斯坦空軍發射的霹靂-15導彈。報道稱，這枚導彈是從巴基斯坦空軍JF-17或殲-10C戰鬥機發射，未能命中目標而墜落在印度境內約100公里處，為印度國防科學家提供了「難得的情報機會」。

印度國防研究與發展組織（DRDO）經分析後，確認了這款先進中國導彈的幾項優越特徵，包括微型有源電子掃描陣列（AESA）雷達、能使導彈保持超過5馬赫速度的先進推進劑，以及複雜的抗干擾能力。據印度防務新聞網稱，這些技術正在被納入印度本土的「阿斯特拉」導彈開發計劃，目標是將射程從現有Mark-1型的80-110公里，提升至Mark-2型的160公里左右，並增強中段制導和導引頭精度。

印度撿獲霹靂-15導彈殘骸。

不過軍事專家傅前哨在接受《直新聞》採訪時指出，儘管逆向工程可能幫助印度理解霹靂-15導彈的部份外形與氣動特性，但核心子系統仿製面臨極高門檻。他分析，雙脈衝火箭發動機是霹靂-15E的核心技術之一，其研製難度極大，涉及推進劑配方與精密燃燒控制技術，印度在相關領域基礎薄弱，短期內難以突破。

傅前哨認為，有源相控陣導引頭是三大技術中難度最高的部份。導彈彈徑有限，要在狹小空間內集成高性能相控陣雷達，對元器件和工藝要求極高。據推測，霹靂-15E可能採用氮化鎵元器件，而印度在該領域尚無國產能力，完全依賴進口，缺乏核心元器件將直接制約導引頭的探測距離與抗干擾性能。

中國霹靂15E導彈。

此外，印度空軍裝備體系來源複雜，俄製、法製等系統並存，導致各平台數據鏈體制不一。傅前哨分析，即使印度獲得類似導彈，也難以在「萬國牌」體系中充分發揮其效能。他預測，印度集中資源攻關也需「8至10年才可能取得成果」，屆時中國的空空導彈技術必將進一步迭代，巴基斯坦空軍也可能已裝備更先進型號。

傅前哨分析，印度有在「阿斯特拉」基礎上進行升級的計劃，但完全參照霹靂-15E進行設計的難度很高。如果印度將部份技術移植到「阿斯特拉」上，或許存在一定的可行性。例如，在不大幅改動彈體的情況下，若能將發動機改為雙推力模式，有望提升射程。然而，對印度而言，真正的難點仍在於導引頭。這種技術類似於晶片產業，缺乏相關元器件、材料與基礎技術，很難研製出採用氮化鎵組件的有源相控陣雷達。即便是美國在此類導引頭的研製中也面臨一定困難，印度的挑戰更大。

傅前哨指出，印度試圖防止霹靂-15，反映出外軍正在積極追趕中國空空導彈技術的發展。不僅是印度，日本也曾尋求將相關技術用於自身導彈研發，歐洲國家，包括法國也對這款導彈表現出濃厚興趣。這說明中國在中遠距空空導彈技術領域已進入世界領先行列。對此，中國仍需不斷發展進步。