福建艦入列服役整個航母戰鬥群　對美國衝擊有多大？

福建艦正式入列！從遼寧艦到山東艦再到福建艦，中國海軍正式邁入「三航母」時代！有媒體歸納福建艦開創了「十個第一」：第一，福建艦開創了「十個第一」；第二，全球第一艘綜合電力系統航母；第三，全球唯一常規動力電磁彈射航母；第四，第一艘五代機電磁彈射航母；第五，第一艘氮化鎵雷達預警機航母；第六，第一艘「全功能」甲板作業系統航母；第七，第一艘突破八萬噸的國產航母；第八，第一個完整國產航母產業鏈；第九，第一個實現航母作戰體系「超飽和」；第十，第一次進入三航母時代。



不得不說，西方的心情很複雜。一些西方媒體在報道福建艦的時候，依舊「死鴨子嘴硬」， 還在用「存量優勢」來尋求心理安慰。比如有美媒刻意強調，中國海軍「缺乏經驗」、「巡洋艦和驅逐艦不如美國海軍」之類的說辭。但，話裏話外都能品到酸味。

需要特別一提的是，和福建艦一起服役的堪稱一個「標準型航母戰鬥群」。有媒體披露，在福建艦服役的同時，解放軍還進行了1艘055大型驅逐艦（可能是109艦）、2艘052D驅逐艦、1艘075型兩棲攻擊艦、1艘903A遠洋補給艦，外加1艘偵察艦的服役儀式，總噸位達到了17萬噸。一次服役17萬噸，比世界上大多數國家的海軍總規模都大。

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

福建艦的服役，當然是一次重要的實力展示，首先展示的是中國強大的綜合國力和製造業能力。福建艦最重要的歷史意義在於，終結了美國海軍自二戰後期開始，一直延續到今天的航母技術優勢。自二戰後，歐洲、亞洲，甚至南美洲都曾有過航母，但是這些航母在美國海軍面前都是小兒科，唯有蘇聯海軍載機巡洋艦，在特定環境下能夠跟美國海軍掰掰手腕。福建艦的出現，是自二戰「埃塞克斯」級航母問世以來，全世界第一次出現了一款技術上能與美國海軍相媲美航母。

福建艦作為一款常規動力航母，卻是全球首款能夠穩定運行的電磁彈射型航母，這足夠讓美國人的臉上火辣辣地疼。中國不僅打破了所謂的電磁彈射壟斷，還實現了全面反超。早在20多年前，美國電磁彈射技術就已經立項研發了。美國看似取得了先發優勢，全球僅此一家，反而卻因此導致技術全面落後。並且，福特艦也曾被大大打臉。2020年福特號航母本想通過演習大秀電磁彈射系統，結果直接翻車了。系統大面積故障，直接導致福特號整整5天，喪失了飛機起降能力。理論上來說，電磁彈射系統平均每使用4100多次，才有可能出現一次故障。可福特號的電磁彈射系統，平均每181次，就得出故障，故障率高出理論值23倍。反觀福建號航母，採用了自主研發的電磁彈射系統，穩定性遠超美國技術。2025年3月，福建號就已經完成了殲-15T、殲-35與空警-600的電磁彈射起降。經過半年多的測試驗證，無論從穩定性還是效率等維度，都全面反超美國電磁彈射體系了。

國家主席習近平向福建艦艦長、政治委員授予軍旗。（央視新聞）

其次，這次福建艦連同一整個航母戰鬥群入列，也是展示了一個新的全球地緣格局、一個新的實力地位。航母戰鬥群一直是華盛頓外交官們以實力的和其他國家對話的底氣所在。以前有句話說，只要有事發生，美國總統的第一句話就是「我們的航母在哪裏」。現在呢？美國的航母甚至整體軍艦產能，都已被中方甩在身後。福建號2022年6月下水，只用了不到3年半的時間就入列服役，效率非常高。相比之下，美國福特號航母就不夠看了。它從2013年下水到現在，用了整整12年，也依然是個跛腳航母。電磁彈射體系難當大用，不僅故障率奇高，而且到現在都無法彈射F-35C。福特級二號艦2019年下水了，交付日期從2024年，推遲到2027年了。福特級三號艦更慘，2017年宣布開工，交付日期最快也得等到2030年以後了……現在，隨著「尼米茲」們不斷老去，「福特」們又難以挑大梁，美國總統說這話，越來越沒有底氣；相反，中國的底氣，可是越來越足的。

習近平同艦載機飛行員、航空保障人員合影留念。（央視新聞）

如此在台海、南海防衛上，中美將攻守易形了。福建號搭載的「艦載機五件套」，戰力非常強悍。其中包括殲-35、殲-15T、殲-15DT，以及空警600預警機和直-20反潛直升機。哪怕美國最先進的福特級航母來施壓，也很難在福建號身上占到便宜。

別忘了，另外還有004、005號航母都在秘密同步建造中了。未來中國新型航母有望直接完成核動力航母的叠代發展。等補上核動力這最後一塊拼圖，航母體系有希望全方位無死角超越美軍了。

福建號入列，中國進入三航母時代，只是中國國防突破的一道縮影。至此，美軍所謂的「航母威懾」戰略，已經可以宣告破產了。其實中國一向不怎麽喜歡「從實力的地位出發」和別人說話，因為這容易讓人感受到有點仗勢欺人，不符合中國的一貫外交風格。但是沒有辦法，西方國家總是不好好說話，就習慣用「拳頭」，拼「肌肉」，那就只能以彼之道還施彼身了，那就用實力說話。從今天開始，全球地緣格局就算是進入了一個新階段，在接下來一段時間裏，會越來越清晰感受到這種實力地位變化，給地緣安全環境帶來的積極影響。