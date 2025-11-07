福建艦入列　解放軍遠洋作戰能力暴增　美軍陷入兩難困境

新華社消息，11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦在海南三亞舉行入列授旗儀式，習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。中國從此進入三航母時代。



習近平同艦載機飛行員、航空保障人員合影留念。（央視新聞）

根據官方此前宣佈的訓練消息和入列當日相關新聞，福建艦配備了殲-15T、殲-35和空警600。彈射起飛加上第五代戰機，使得福建艦的作戰半徑相對於另外兩艘滑躍起飛的航母遼寧艦和山東艦相比大幅提升。

更重要的是，福建艦入列並不是只有一艘航母服役，而是意味著一個航母戰鬥群生成。加上同步配屬的若干艘055、054大型驅逐艦、052D導彈驅逐艦、護衛艦、綜合補給艦，以及水下潛艇群等，一個龐大的戰鬥機器從此在西太平洋誕生。解放軍的遠洋作戰能力由此暴增。

殲-15T是福建艦的艦載機。（央視）

圖為中國海軍三型艦載機在福建艦成功完成起降訓練。（人民海軍）

福建艦服役之前，美軍在西太平洋地區相對於解放軍的實力已經捉襟見肘，處於相對劣勢。第一島鏈已經對解放軍失去威懾意義。在解放軍遠火威脅下的美軍已經開始從第一島鏈收縮，在第二島鏈布防。如今隨著福建艦入列並形成戰鬥力，美軍所依仗的第二島鏈也從此灰飛煙滅。

雖然相對於美軍的11艘航母戰鬥群，解放軍只有三個航母戰鬥群，但是因為一則因為解放軍在西太具有地理優勢，二則解放軍不謀求全球霸權，僅著眼於在西太平洋地區對美軍形成碾壓優勢，有效拒止美軍。而美軍不僅不具地理優勢，後勤無法保障，11艘航母艦船還需要全球布防，其在西太平洋地區的軍力部署，必將無法和解放軍匹敵。

習近平向福建艦艦長、政治委員授予軍旗。（央視新聞）

事實上，在福建艦入列之前，美國外交事務期刊就撰文《美國準備好與中國開戰了嗎？》指出，當下的美國軍方在亞洲陷入了進退兩難的境地。美軍如果不想撤出西太平洋和亞洲地區，其在這一區域的傳統優勢蕩然無存，如果中美發生軍事衝突，美軍部署在該地區的軍事力量將成為靶子，有被圍殲之虞。

而美軍如果從這一區域撤出，則這一地區的軍事平衡體系將徹底倒向中國。美國的軍事霸權和地緣霸權，將在此被徹底擊穿。整個西太平洋亞洲的地緣政治和軍事格局體系都將圍繞中國重塑。中國對於西太平洋和亞洲事務的掌控將實質性往前踏一大步。

更重要的是，因為中國具有的強大造船能力和製造業體系，可以源源不斷的生產出更多航母艦船等戰鬥平台，而美國卻因為製造業空心化面臨後繼乏力、根本無法與解放軍長久相持的困境。一個不難預見的情況是，隨著更多在建或籌備的解放軍航母入列，不久的將來，美軍有可能將被從這一地區徹底擠出。

10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府提供）

對於在台灣執政的民進黨賴清德政府，福建艦的入列肯定不是一個好消息。在台灣海峽，解放軍相對於美台已經具有碾壓優勢。福建艦入列將使得原本就不利於美台的局勢更加嚴峻。對於民進黨等台獨政黨和政治人物，福建艦入列絕對是對他們心理的毀滅性打擊。

不過台當局也沒必要太過高看自己。福建艦是遠洋重器，主要是為了威懾和拒止美軍。台軍還不配對解放軍而言，解決台灣問題，根本就用不著福建艦這樣的“牛刀”。