從「紅樓夢悼明朝」到電影《芳華》解說爆紅　中國輿論場怎麼了？

中國網絡最近好不熱鬧。引發新一波「反清復明」和西方偽史論浪潮的「紅樓夢悼明」說，以及為文化大革命「招魂」的電影《芳華》解說，連番登場攪動輿論。就連官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也疑惑發問：「這究竟是怎麼回事？」



短影音平台抖音歷史博主「吃瓜蒙主」的《紅樓夢》解讀影片，讓圍繞這部清代小說的索隱派觀點翻紅。儘管相關影片已被中國網絡平台下架，其中核心的「紅樓夢悼明」說，連日來依然引起坊間熱議。



索隱派是《紅樓夢》研究中的一種學派，主張通過分析小說細節尋找隱藏的歷史事件或寓意。據江蘇《現代快報》報道，這股索隱派風潮中，林黛玉被指隱喻明朝末代皇帝崇禎、賈寶玉是傳國玉璽、《紅樓夢》講的是反清復明……

清朝在漢人政權明朝之後主宰中原，是中國歷史上最後一個封建王朝，由滿族人1644年入山海關創立，1911年辛亥革命爆發後滅亡。

針對上述索隱派解讀，南京大學文學院教授、江蘇省紅樓夢學會會長苗懷明認為，現在的年輕人喜歡玩梗，大家覺得好玩就行了，不必當真，這些觀點從學術角度是不成立的。

但許多抖音用戶可能並非簡單玩梗。中國警察界的網紅賬號「江寧婆婆」星期二（12月9日）在微博發文說：「我去抖音上看了看，確實有一種極強的『反清復明』穿越感，給我看的一愣一愣的。」這則逾萬人點贊的微博下，最熱門的評論是「感覺有人故意在挑動民族矛盾」。

抖音集團副總裁李亮星期三（12月10日）發文說，最近關於紅樓夢的討論很熱烈，但出現不少史實錯誤或沒有依據的猜測，呼籲「不管何種觀點都要有事實為前提，理性討論，拒絕盲目吃瓜」。

李亮還透露，抖音闢謠團隊這兩天一直在蒐集資料，核查這波由「吃瓜蒙主」引起的歷史討論。

「聊會電影吧」還在解說中暗指飾演男主角的中國演員黃軒（右），長相形似「四人幫」成員之一的王洪文。（網絡圖片）

其中關注度最高的兩大討論方向，分別是《紅樓夢》乃「悼明」之作，以及「滿漢全席是滿人吃漢人」。抖音官方核查稱，前者缺乏可靠證據，未成為學術界共識，後者則缺乏權威信源支持，且與歷史事實嚴重不符。

抖音上出現的其他缺乏依據的延伸討論還包括，英國工業革命竊取明朝蒸汽機技術，鄭和下西洋乘坐蒸汽動力船，夫妻肺片和老婆餅都是清朝滿人發明，清代嚴禁民間教育導致識字率不到1%，清代強迫漢女斷足式裹腳，清宮劇湧現是因為娛樂圈「清朝八旗後裔」操控、企圖美化清朝，「華倫天奴」品牌創始人祖上為滿清貴族、品牌中文名辱華，以及「元清非中國」論。

西方偽史論與「1644史觀」

這些不少抖音網民「買賬」的論調，總結來說，幾乎都是西方偽史論與「1644史觀」的變種。

所謂「西方偽史論」，即主張古希臘、古埃及、古羅馬等西方文明，以及近現代西方人在自然科學和人文領域的突破，都是偽造或剽竊自中國。其中一個典型案例，便是宣稱西方現代科學是抄襲明朝編纂的《永樂大典》。

最新的「紅樓夢悼明」熱潮中，便有抖音網民發文稱：「發明，它不叫發東，不叫發西，不叫發秦，不叫發唐，不叫發宋，也不叫發元，唯獨他叫發明，因為他都起源於永樂大典，中華文明的知識寶庫。」

胡錫進星期三（12月10日）轉發上述貼文時無奈寫道：「這是誰這樣高級黑，陰陽我們的永樂大典。」

胡錫進星期三（12月10日）發上述貼文時無奈寫道：「這是誰這樣高級黑，陰陽我們的永樂大典。」（取自胡錫進微博）

至於「1644史觀」，中國官媒新華社前記者明金維發文介紹，就是把1644年清軍入關當成中國近代史起點，把清朝定性為「異族殖民統治」，還把近代中國的落後挨打全怪罪滿清。

明金維認為，「1644史觀」把滿、蒙等少數民族，與佔中國人口逾九成的漢族對立，用「征服者與被征服者」的敘事製造矛盾，破壞「中華民族共同體」的團結。「一些人借這種史觀煽動反滿情緒，這對社會和諧穩定是有隱患的。」

明金維特別提到，「1644史觀」的部分邏輯曾被分裂勢力利用，指日本曾用「滿蒙非中國論」為分裂中國尋找藉口，而這種論調的核心，就是把清朝和中國割裂開來。「現在有些別有用心的人重拾類似邏輯，有可能動搖現代中國疆域的歷史法理基礎，給分裂活動留下可乘之機。」

在中國推動改革開放的1990年代，美國漢學界興起「新清史」研究風潮。西方學者研究清朝歷史重視漢語以外的檔案，強調清朝的滿洲元素有別於中原王朝的朝代特徵，認為清朝不是過去中國的改朝換代，甚至認為清朝不等於中國，中國只是清帝國的一部分。

新清史的觀點對「大一統」「中國認同」「漢化」等觀點構成挑戰，清史在中國開始成為敏感議題。在此背景下，中共2002年啓動編撰的大型史書《清史》，遲遲未出版。

《芳華》解說「招魂」文革

中國網絡近期頻繁出現文藝作品解讀延伸出史觀爭議的事件。「紅樓夢悼明」在抖音悄然走紅的同時，以年輕受眾為主的影片網站嗶哩嗶哩（B站）上，博主「聊會電影吧」對文革背景電影《芳華》的解說也爆紅，觸發一股懷念文革的思潮。

「聊會電影吧」在影片中隱晦挑戰中共官方論述，指文革由「那群官宦子弟最後贏得了全面勝利，資源、政策、市場、時代紅利全部佔盡」，並以「大哥」代稱毛澤東，稱贊「大哥當年您的思想過於超前，已經近乎神人，這是我們根本無法比擬的……多年以後在現實中碰得頭破血流，苟延殘喘，才逐漸理解了您當年的堅持」。

值得一提的是，「聊會電影吧」還在解說中暗指飾演男主角的中國演員黃軒，長相形似「四人幫」成員之一的王洪文。

「聊會電影吧」還在解說中暗指飾演男主角的中國演員黃軒（右），長相形似「四人幫」成員之一的王洪文。（互聯網）

王洪文是中國文革時期掌控政務的重要政治人物，官至中共中央副主席、政治局常委，後被認定為反革命集團主犯，被判無期徒刑。「聊會電影吧」解說稱：「歷史從來都是勝利者的戰歌……那些奪嫡中落敗的王爺，自然就成了心懷叵測的亂臣。那些力主改革卻觸犯了權貴利益的臣子，便被描寫成禍國殃民的奸佞。」

不少中國網民通過B站的彈幕功能，在影片中刷屏「人民萬歲」「（把無產階級文化大革命）進行到底」等政治色彩濃重的彈幕，呼應並支持博主的觀點。

「聊會電影吧」的這三則影片，在上週五（12月5日）突破3500萬次播放後遭下架，中國網絡平台上的一些討論也被刪。

中國官方在文革後定調，文革是一場由中共開國領袖毛澤東錯誤發動，被反革命集團利用，給中共、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂。

Netflix《3體》重現的文革畫面（截圖）

胡錫進星期四（12月11日）在微博發文說，中國網絡現在有股把不正經當正經炒作的能量，古怪並激烈解讀某個舊作品的超級熱搜不時出現，昨天折騰《芳華》，今天折騰《紅樓夢》。

他疑惑道：「這究竟是怎麼回事？是否因為網上有種戾氣需要釋放，抓住什麼就用什麼附體？大概很多人對此還沒有琢磨透，對於該不該比較認真地對待它們，也有點困惑。」

無論是《紅樓夢》還是《芳華》，能被中國網民瞎折騰出這麼大的動靜、離奇的史觀、誇張的解讀，不斷地借題發揮、暗喻現實，似乎在在顯示一些社會情緒正無處安放。