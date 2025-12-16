解放軍空中｢航母｣｢大蝙蝠｣先後首飛　專家：美軍在南海如裸跑

全球體型最大軍用無人機、號稱「空中航母」的無人機母艦「九天」，上周被官宣在中國西北的陝西省完成首飛。緊接著，被稱為「空中大蝙蝠」的中國國產大型高空高速隱身無人機「彩虹7」，星期一（12月15日）同樣被官宣在西北成功首飛。



彩虹-7高空高速長航時無人機在西北某機場成功首飛。（軍情時間到）

這兩款新軍備去年底以真機形式公開亮相珠海航展，當時引發軍迷矚目，時隔一年接連實現首飛，標誌著中國在高性能、高隱身無人機領域研製的重大里程碑。海峽對岸也尤為警惕，擔憂解放軍再添兩柄「空中利刃」。

彩虹7由中國航空工業集團開發，外形科幻，翼展超過27米，形同蝙蝠的飛翼佈局，類似美軍B2轟炸機或X47B無人機。

這款大型隱身無人攻擊機具有長航時、高載荷能力，能掛載多種導彈、制導炸彈等武器，主要執行戰略偵察和遠程打擊等軍事任務。

彩虹7早在2018年就首次公開亮相珠海航展，但此後多年持續以大比例模型形式參展，真實飛行器去年底才在珠海航展首次登場。

台灣政治評論員、民進黨前立委郭正亮今年5月曾在政論節目中說：「彩虹7無人機對台灣跟美國都不是好消息。」

他解釋：「（彩虹7）可以飛1萬公里、16個小時，在1萬6000米的高空飛到比較深的地方做偵察，鎖定位置把數據回傳給後面的有人機。它如果鎖定航母的位置，導彈可以去打航母，如果鎖定台灣某個目標，導彈就可以打台灣某個基地。」

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲曾向《聯合早報》分析，彩虹7與2013年首飛的解放軍隱形無人攻擊機「攻擊11」外形相似，採用三角翼造型，可降低被雷達偵測到的機會。彩虹7尺寸小於攻擊11，未來可能在航母戰鬥群上搭配預警機使用。

彩虹7的飛行照片11月12日已被拍攝到，並在網上流傳。首飛消息星期一獲官媒央視新聞證實，報道指這款高空高速長航時無人機近日在西北某機場飛行長達20分鐘，正式進入飛行測試階段。這也是中國國產大飛翼無人機起降畫面首次公開。

《環球時報》星期一引述航天科技集團專家李建華介紹，相比其他無人機，彩虹7需要測試的關鍵技術比較多，難度更大；它採用大展弦比無尾的飛翼氣動佈局，系統比較複雜，因此首飛風險也比較大。

李建華介紹，在首飛過程中，彩虹7的自主滑跑起降、姿態控制、軌跡跟蹤等基本性能獲得驗證；試飛結果很成功，後續還將開展飛行性能包線、載荷功能驗證等測試。

分析：彩虹7可能威懾第一和第二島鏈

《新京報》星期一指出，彩虹7的低可探測性設計使它的外形簡約而神秘，這正是它實現高隱身的法寶之一。這款無人機不僅採用外形隱身，更綜合運用多種隱身措施，可見光、紅外等多種高性能任務載荷，堪稱集尖端航空技術於一身的「空中幽靈」。

有分析認為，與今年6月成功空襲伊朗核設施的美國B2轟炸機相比，彩虹7至少在兩個領域有一定優勢。

軍事自媒體「烽火觀兵」撰文指出，彩虹7尺寸比B2要小得多，因此更難被防空雷達、反隱身雷達所探測，隱身能力更強，突防效果更佳。

其次是靈活性更強。B2轟炸機技術複雜、零部件精密、維護成本高，很多時候只能在美國本土起降和維修保養，彩虹7就沒那麼「矯情」，不僅能在機場部署，未來還可能部署到航母或兩棲攻擊艦上，遠程打擊能力超過B2。

鳳凰網軍事星期一分析，彩虹7的魅力，在於它的隱身設計與多任務能力的完美融合，同時集戰場監視、電子干擾、電子支援於一體，兼顧高低烈度作戰需求。飛翼佈局與低可探測技術使它能在佈滿防空雷達、導彈，生存環境惡劣的對稱戰場中神出鬼沒，也可在威脅比較低的非對稱戰場環境下閒庭信步。

彩虹7首飛正值台海、南中國海與西太平洋地區局勢高度緊張。台灣退役少將栗正傑星期一在政論節目中預計，彩虹7未來可能作為遠程偵察機部署到遼寧艦航母。「它可以飛行2000公里那麼遠，其實已經可以繞日本繞一圈，甚至可以對關島實施偵察。」

栗正傑研判，彩虹7也可能被部署到南中國海，監測通過南中國海的美軍航母，「面對這款高空高時程的無人偵察機，美軍在那邊等於是裸奔，幾乎都在中國的監視之下」。

彩虹7也很可能是縮小版的解放軍遠程隱形戰略轟炸機「轟20」。栗正傑指出，這款無人機可搭載近兩公噸的武器彈藥，擔任察打一體的無人機，對美國要進入第一島鏈甚至第二島鏈，都會形成很大的威懾效果。

另一方面，同樣由中國自主設計的大型無人機「九天」，12月11日被官宣在陝西蒲城完成首飛任務，標誌著中國大型無人機技術實現新突破。

被稱作「空中無人機航母」的九天，是中國目前最先進、體型最大的軍用無人機之一，主要用於偵察、打擊等多種任務，並可作為「忠誠僚機」攜帶蜂群無人機。

這款無人機由航空工業第一飛機設計研究院設計，具備大載重、高升限、寬速域、短起降等優勢。機長超過16米，翼展25米，最大起飛重量16噸，載荷能力達6000公斤，續航能力更達到驚人的航時12小時、轉場航程7000公里，可覆蓋西太平洋全境，將美軍關島等戰略基地納入打擊半徑，大幅提升解放軍在第二島鏈內的遠程精確打擊能力。

「九天」機腹可裝載百架小型無人機

中新網12月12日引述軍事專家張學鋒分析，九天可在兩小時內快速切換任務類型，掛上電子戰吊艙就能壓制、干擾對方雷達，處於滿油滿彈狀態則可遠程突防，對海陸空目標實施精確打擊。

不過，九天之所以名聲大噪，還在於機腹內集成了頗為神秘的「異構蜂巢任務艙」。據報道，該任務艙可容納上百枚巡飛彈或小型無人機，因此九天也被軍迷稱作「蜂群母艦」和「空中無人機航母」。

栗正傑12月12日在政論節目中評估，九天不僅有能力效仿俄軍對烏克蘭後方發起的遠程導彈攻擊行動，打擊能源設施、彈藥庫、指揮所等，機腹的「異構蜂巢任務艙」還可裝備多達200架微型無人機。「這就很巧妙，從俄烏戰爭我們都看得出來，無人機在戰場上確實可以發揮很大的功效，尤其是小型自殺無人機。」

但他指出，小型自殺無人機短板在於航程有限，只能飛30公里至50公里。「如果大陸要用這種無人機對台發動攻勢，它可能沒辦法飛過台灣海峽，但如果有九天，這個問題就解決了。我飛到你上空一次下來200架無人機，那第一線的海岸守備陣地可能會全部被摧毀。」

九天也可能為解放軍對台登陸作戰提供後勤支援。栗正傑研判，解放軍只要奪取一座小型機場，就可讓九天運送傷患，為一線部隊供應彈藥、糧食等補給，「（九天）對第一島鏈的所有國家都會形成很巨大的威脅」。

兩款無人機的成功首飛和未來服役，將顯著增強中國在台海及西太平洋方向的軍事能力與戰略威懾力。九天無人機具備遠程打擊與「蜂群」作戰能力，彩虹7擁有突出的隱身偵察性能，兩者的結合不僅可能進一步推動解放軍作戰模式向智能化、無人化方向顯著轉型，並可能在高強度對抗場景下豐富作戰選項，既對「台獨」勢力進一步釋放警示信號，也提升對域外國家介入的拒止能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

