「哪位少爺吸了」和夫妻間發私密照違法？　以訛傳訛讓人心惶惶

最近，與新修訂的將於2026年1月1日起施行的治安管理處罰法有關的兩個傳聞，在輿論場引發廣泛關注，甚至造成不少人的疑慮和不安。一個傳聞是新修訂的治安管理處罰法提出的治安違法記錄封存新規，因為被人誤認為與「哪位少爺吸了」有關，造成許多人對吸毒記錄封存的擔憂、不滿。另一個傳聞是有聲音說新修訂的治安管理處罰法施行後「夫妻之間發私密照違法」、「情侶之間發私密照最高拘留15天」，一時之間，傳聞在網上廣為流傳，讓不少網民感到憂慮和不解。

南通文旅一句「哪位少爺吸了」，一夜之間漲粉超百萬。（抖音截圖）

本來，治安違法記錄封存新規是中國法治的一次進步，是在為2024年7月二十屆三中全會提出的「建立輕微犯罪記錄封存制度」積累實踐經驗，意在防止過去常見的「一次受罰、終身受限」的現象，為那些輕微違法者提供改過自新、重新融入社會的機會。這是現代意義上的救贖。尤其是在五年四千萬起治安案件的背景下，一個希望長治久安、文明進步的社會不可能把那麼多的輕微違法者孤立起來。

然而因為不少人將包含吸毒在內的治安違法記錄封存新規與「哪位少爺吸了」進行片面聯繫，認為封存吸毒記錄是動搖國家禁毒立場，會造成吸毒問題的惡化。這樣的說法在網上四處流傳，讓不少人反對本具有進步意義的治安違法記錄封存新規。

內地專家解讀，吸毒記錄仍完整留存於公安系統，並未被刪除。（央視新聞）

12月24日，全國人大常委會法制工作委員會有關負責人作出回應，既指出「立法工作不受任何特殊利益群體、組織或者個人的不當影響」，「封存不是消除、刪除記錄，有關違法訊息仍然記錄在案，但不得隨意查詢、提供或者披露」，又表示「國家依法懲治和打擊毒品犯罪的態度、措施和制度沒有任何改變，禁毒工作沒有任何鬆懈」。這說明治安違法記錄封存新規與國家嚴格禁毒政策根本不矛盾。

法工委有關負責人強調，「戒毒吸毒人員相關訊息一直是受管控的，處於一種保密狀態，不屬於政府公開類訊息，有關機關和單位不能隨意泄露，只限於特定人員才能知悉和查詢此類訊息」，「治安管理處罰法第136條規定的治安違法記錄封存措施適用於吸毒行為，實際上並沒有改變我國多年來在戒毒訊息、吸毒訊息管控方面的實踐和做法」，「就戒毒人員、吸毒人員訊息管控而言，實行封存措施之前和之後並沒有實質性變化」。這其實說明中國一直都有嚴格管理吸毒人員的訊息，治安違法記錄封存新規並未改變過去的訊息管理，故不會帶來新的社會問題。

《治安管理處罰法》相關新舊法條對比。（澎湃新聞）

關於「夫妻之間發私密照違法」、「情侶之間發私密照最高拘留15天」的說法，同樣是以訛傳訛。查詢法律條文可知，新修訂的治安管理處罰法非但未有「發不雅照要拘留」的規定，而且與20年前的治安管理處罰法關於「淫穢訊息」的規定基本一樣，只不過根據今天的表達習慣，將原來的「計算機訊息網絡」表述改為「訊息網絡」。

2017年9月6日，河南安陽一兒童站在寫有守法等字樣的普法宣傳標語前。（資料圖片）

多年以來，中國各地已經形成關於「淫穢訊息」的司法實踐，這與最近不少人擔心的夫妻、情侶之間發私密照、不雅照根本不是一回事。當然，不排除有一些地方執法人員錯誤理解法律條文、層層加碼的可能，但從法律條文的本意來說，夫妻、情侶之間發送的私密照片，與具有危害性的違法行為毫無關聯。

新修訂的治安管理處罰法的兩個條款被曲解為「哪位少爺吸了」、「夫妻之間發私密照違法」，有力說明以訛傳訛是怎麼造成人心惶惶。在這背後，一方面說明現實中的不少人要麼在認知層面容易對法律條款存在誤解，要麼是將現實中的負面情緒投射到法律條款中。相信「哪位少爺吸了」的人既混淆立法工作和司法實踐的區別，又是對現實中的司法不公問題存在負面情緒。認為新修訂的治安管理處罰法會造成「情侶之間發私密照最高拘留15天」的人，是對現實中群己邊界難以把握或易被混淆的焦慮，是擔心泛道德主義。

另一方面以訛傳訛、人心惶惶的現象說明公共部門在網絡時代的傳播工作要與時俱進，及時釋疑解惑，學會與民溝通。總而言之，當現實中的治理工作不斷改進，司法公平和群己權界都能有力保障，傳播工作和普法工作越深入，以訛傳訛、人心惶惶的現象自然會大幅減少。