直面美國「斬殺線」不是為了掉入中國「贏麻了」敘事

在2025年即將結束之際，源於網絡遊戲術語的「斬殺線」突然在內地輿論場爆紅，被用來形容一部分美國中產因為長期脆弱、緊張的財務狀況，一旦遇到失業、生病、意外，就可能破產，淪為無家可歸者。據了解，美國在全球最發達國家的華麗外衣下竟然有數十萬無家可歸者。這是繼2025年初不少美國網民湧入小紅書與中國網民聊家常、大對賬之後，內地輿論場又一次關於美國普通人困境的大討論。



因為一貫以來的分化與對立，內地輿論場中既有不少人通過渲染美國「斬殺線」來揭露美國底層的艱難處境與構建中國「贏麻了」敘事，又有不少人認為美國「斬殺線」話題與美國無關，是「美國人民生活在水深火熱之中」的片面宣傳話語的重現。

這兩種聲音都有以偏概全之嫌，是多年以來內地輿論場二元對立敘事邏輯的一個最新例證。毫無疑問，「美國人民生活在水深火熱之中」的宣傳話語是非常片面的敘事，只會造成一個社會的自我封閉與自以為是。不可否認，有不少人在討論、渲染美國「斬殺線」的時候有可能抱着幸災樂禍、自我感覺良好的心態，甚至在刻意構建片面的中國「贏麻了」敘事，但這並不意味着美國「斬殺線」問題不存在。

2025年8月11日，美國華盛頓特區，一名無家可歸者坐在公車站。（Reuters）

作為超級大國的美國，因為長期以來的發達與繁榮，讓包括大量中國人在內的許多人都有一種對美國的認知濾鏡，簡單幻想美國是理想的彼岸或山巔之城，甚至不少人寧願冒着危險「走線潤美」。在不少人看來，但凡批評美國的問題或短板，都有可能是別有用心的「五毛」或投機分子。這其實與反美民粹民族主義敘事一樣，都是非常狹隘、封閉的二極管思維，根本理解不了中美兩國乃至世界的複雜性。

無論小紅書大對賬還是美國「斬殺線」，不同的個例需要具體情況具體分析，但美國底層的艱難處境是毋庸置疑的現實。美國有着令世界上多數國家和地區的人民羨慕的經濟和科技發展水平，但美國的貧富分化、階層固化問題十分突出，站在一大批世界頂級富豪的背後是數以千萬的貧困人口，大量人被高昂的生活成本所困。

《掃地出門：美國城市的貧窮與暴利》一書作者、普林斯頓大學教授馬修·德斯蒙德（Matthew Desmond）寫道：「在所有發達的民主國家中，對階層極化的接納讓美國顯得與眾不同。在這裏，社會流動具有兩面性：那些讓我們走上巔峰的力量，同樣可以把我們打入深淵。當貧富分化如此嚴重，當數百萬的窮人與數百萬的富人並存時，一個國家會是什麼樣子呢？在這樣一個貧富差距巨大的國家，窮人越來越依賴公共服務，而富人越來越想擺脱它們，這就導致『私域奢靡而公域貧瘠』的現象，這種模式會不斷自我強化，改變我們的社區，進一步拉大我們的差距。」

2011年爆發的「佔領華爾街」運動，暴露出美國嚴重的貧富分化問題。（資料圖片）

貧富分化、階層固化問題是美國不能迴避的重大問題，既在一定程度上造成特朗普（Donald Trump）現象，又在警示今後世界的發展與治理。評判社會發展與治理好壞的一個關鍵指標是政府能否既公正、又行之有效地協調、平衡、團結不同的群體。人類結群而居，勢必會產生不同的利益和訴求，怎麼兼顧各方的利益和訴求，非常考驗政府的賢能和民主水平。社會是有所有人的社會，不是某一個人、某一個家族、某一個黨派、某一個群體的社會，只有各方的合理訴求都能兼顧，社會才能長治久安，否則，必然會產生撕裂。

特朗普現象的產生正是美國政府長時間未能既公正、又行之有效地協調、平衡、團結不同群體的後果，那些有剝奪感的選民被負面情緒裹挾，滑向民粹主義，病急亂投醫，誤把特朗普奉為大救星。

美國作為長期引領世界發展潮流的超級大國，美國的經驗、教訓對於全世界具有參考意義。一個秉持開放心態的國家和地區，應該將包括美國在內的全世界各地的經驗、教訓作為一面鏡子。美國的貧困問題與貧富分化、階層固化問題絕非美國獨有，「斬殺線」的困境在今天世界較為普遍，中國亦不例外。以平常心討論美國「斬殺線」，總結美國的經驗教訓，「見賢思齊焉，見不賢而內自省」，取長補短，努力解決共同的困境，是一個國家和地區在全球化時代應該有的開放心態。

然而這與片面理解美國，甚至再次構建中國「贏麻了」敘事是有着本質區別的兩回事。美國是有「斬殺線」，是有數以千萬生存窘迫的窮人，是有成千上萬的無家可歸者，但美國仍是世界最大的發達國家，有多年累積的巨大存量優勢。自獨立戰爭、制憲會議以來，美國政治的探索具有不容低估的借鑑意義。美國在多年發展中形成的經濟、教育、科技、人才優勢仍應是世人看待美國的一個重要面向。既不能因為美國的成績而忽略美國的問題，又不能因為美國的問題而忽略美國的成績。

2018年2月6日，凌晨五點，氣温降至-9℃，濟南零工市場人頭攢動，雖然已經是臨近過年，但仍有數百名外來務工人員在此尋找短期工。（資料圖片）

中國自改革開放以來國運迅速發生鉅變，數十年的快速發展，讓中國崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國，數以億計的人擺脱貧困。既不應忽略改革開放以來中國的發展成績，又不能忽略中國的歷史遺留問題和新產生的問題。中國仍是世界上最大的發展中國家，發展不平衡不充分問題突出，仍有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，大量普通人被住房、教育、醫療和養老的壓力所困。中國治理的民主、賢能、法治、開放、公平的程度仍有待提升。

今年以來，無論是農民養老金過低的討論還是引爆輿論的北京協和醫學院董小姐事件、南京博物院事件，都在警示當下中國要努力促進社會公平，建立具有剛性約束力的監督體系。滿招損，謙受益。改革開放以來中國的進步離不開直面自身的短板，今後中國的進步應該保持謙虛、開放、平和的實事求是心態，踏踏實實地補齊發展和治理的短板，不可自我封閉或驕傲自大，不能被浮誇、膚淺的「贏麻了」敘事遮蔽理性。

世人通過「斬殺線」可以看到美國在強大、繁榮外衣下的深層次問題。這應該是為了理性認識美國，是為了共同直面絕非美國獨有的底層貧困、貧富分化、階層固化的問題。美國「斬殺線」與中國有關，這樣的有關不是中國「贏麻了」，而是把美國作為一面吸取經驗教訓的鏡子，用以關心自己的人民、解決困擾自身的問題。