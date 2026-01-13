閆學晶直播為兒哭窮稱「幾十萬難養家」　為何中國網民怒火難消？

中國老牌演員閆學晶一場被批評為「凡爾賽式哭窮」的直播，成了2026年的開年大瓜。事件源於2025年12月29日的一場直播。梳著馬尾的閆學晶面對鏡頭談到家裡的開銷和兒子在演藝圈的發展，稱已經32歲、結婚生子的兒子，一年收入二三十萬元人民幣（20萬元人民幣約3萬6800新元），兒媳收入不足10萬元人民幣。



「一年得不得有百八十萬，家才能運轉」，閆學晶不經意的一句話，立刻被網民解讀為「炫富」」哭窮」，經過網絡傳播，馬上成為輿論熱點，數十年來累積的演員人設也一夜翻車。



澎湃新聞星期六（1月10日）檢索發現，閆學晶的抖音和快手賬號都已被禁止關注；封面新聞星期一（12日）報道，閆學晶視頻平台從1月9日至11日掉粉19.64萬。

內地女演員直播透露兒子很窮，一部戲掙幾十萬。（網絡圖片）

靠農村婦女專業戶闖出一片天

公開資料顯示，閆學晶1972年出生於吉林省遼源市東遼縣，畢業於吉林省戲曲學校，成名作是2002年參演的電視劇《劉老根》。她在劇中飾演劉山杏，將角色的潑辣大膽詮釋得入木三分，一炮而紅。

她陸續還演過《俺娘田小草》《女人當官》《蘭桐花開》等接地氣的農村題材電視劇，彷彿就是農村婦女的專業戶。閆學晶還憑著《女人當官》這部劇，獲得2011年第三屆新農村電視藝術節最佳女主角獎和2011年電視劇華鼎獎鄉村類最佳女演員獎。

閆學晶過去出演不少農村題材影視劇，觀衆緣還算不錯。（網絡圖片）

閆學晶在這些作品中塑造了眾多樸實、堅韌、親切的形象，為她贏得「國民媳婦」的稱號。

閆學晶當初出演《劉老根》，是由喜劇大腕趙本山所執導。兩人雖然不是師徒關係，但趙本山這位伯樂，在他舉辦的首屆「本山杯」二人轉大賽中，相中表現出色的閆學晶，把「山杏」這個重要的角色給了閆學晶。

趙本山還帶著閆學晶上春晚，多次提醒閆學晶「別變味兒」，要一直保持東北農村姑娘的質樸。趙本山的叮嚀，因這一次閆學晶被炎上，再度被網民提起，批評閆學晶變了味兒、忘了本，已經忘了趙本山的金玉良言。

何不食肉糜的凡爾賽

連閆學晶過去接受訪問時，針對自己生長在農村的自述，也被網民評論為「為今天的翻車埋下伏筆」。

在抖音上出現的這段2011年訪談中，閆學晶向主持人魯豫憶述，她生長的地方前不著村後不著店，「每天得走15里才能搭上公共汽車」。有一次放學，漫天大雪，雪深及膝蓋，走在大雪中的閆學晶因受不了大哭，心裡尋思：「我怎麼能生在這地方」，盡是委屈。

長大後的閆學晶離開了農村，去了北京，近年搬到三亞。她在一次直播中被網民稱作「農村婦女」後，立刻反駁說：「我都已經住到三亞了，我還農村婦女，15歲從農村熬出來了，這又給我整回農村。」

出身農村、靠農村題材電視劇走紅，卻嫌棄農村，成為網民數落閆學晶的多宗罪之一，批評她瞧不起農村人。

輿論發酵後，網上出現多篇自稱「揭露」閆學晶口中「困難生活」真相的文章，指閆學晶家的衣帽間比普通人家的客廳還大、「一個床墊價格頂普通人一年工資」。

有網民扒出閆學晶有不少名牌包包和首飾。（網絡圖片）

另有網民貼出閆學晶平日在直播中分享的畫面，形容她三亞房子的客廳「大到能打球」、一頓家常飯就是11道菜，並評論道：「誰家『缺錢』，會頓頓大魚大肉不少於五個菜，一個中餐就吃11道菜？」

爭議越鬧越大時，網上還出現一段影片，顯示閆學晶懟網友是「酸黃瓜」，後來證實，那是經過剪輯的舊視頻。

然而，批評閆學晶的輿論卻沒停歇，連官媒也發出多篇尖銳評論。極目新聞指閆學晶在「語重心長地抱怨『壓力大』，普通人感受到的不是共鳴，而是荒謬和隔閡」。紅辣椒評論則批，閆學晶的「奢侈煩惱」要普通勞動者去共情，「這不是溝通，是冒犯」。

《瀟湘晨報》則用了當年晉惠帝問百姓「何不食肉糜」的典故，諷刺閆學晶哭窮是「跨越1700年的雙倍尷尬」。

閆學晶（右）在北京和海南都有房子。（網絡圖片）

代言品牌急速切割 道歉還來得及嗎？

久久無法平息的輿論接著還燒到閆學晶代言的品牌。網上出現多則短影片，網民對著鏡頭把包裝上印有閆學晶照片的佐香園醬料，直接扔進垃圾桶，掀起一股「扔醬潮」。

佐香園星期天（11日）發聲明，終止與閆學晶的代言合作，同時宣布「會同步推進相關宣傳物料更新和下架工作」。

根據《南方都市報》此前報道，閆學晶代言的另一個品牌統廚，已在和閆學晶團隊協商解約與損失賠償事宜。報道引述統廚相關負責人稱，閆學晶捲入「炫富」風波以來，店鋪退貨率較高，對品牌造成影響。

一直未針對輿論發言或回應的閆學晶，於星期天晚上在朋友圈發出一份道歉聲明。閆學晶在聲明中稱，網上出現批評時，她的第一反應是驚訝和委屈，直到她鼓起勇氣仔細看大家的批評，「才一下子被戳醒了」，並稱自己的思想「出了嚴重偏差」。

閆學晶表示「討厭那個下意識里露出輕視的自己」，此次事件就像給她的「靈魂動了一次手術」，讓她「徹底清醒」。

閆學晶的兒子林傲霏也在他的個人社交賬號發文道歉：「娘的錯，兒子擔！感謝大家的監督批評！我們錯了。」

閆學晶道歉信。（紅星新聞）

對於閆學晶母子的道歉，部分網民不買單，認為她是扛不住代言品牌切割，擔心後續會有更多損失，才發道歉聲明。而且，閆學晶是在朋友圈發道歉信，不是公開道歉這一點也被網民批評為不夠誠意。

事實上，禍從口出的公眾人物，閆學晶不是第一個。

兩年多前，網紅李佳琦在直播間賣一支79元人民幣的眉筆，有用戶留言「越來越貴」，他臉色一沈反問：「哪裡貴了？」，還要對方「找找自己的原因」，是否沒有認真工作，工資沒漲，所以嫌貴。

靠著向女性消費者推銷平價美妝躍為直播一哥的李佳琦瞬間掉粉百萬。儘管他馬上發文道歉，仍止不住網民和媒體接力批評他「掙著普通人的錢，到頭來嘲諷普通人貧窮」；「哪李貴了」還一度成為網絡流行語。

儘管經歷爭議，李佳琦依然活躍於直播帶貨，卻已不再是「一哥」。正在輿論風口浪尖上的閆學晶能否在一紙道歉聲明後輓回民眾的心，還須觀察，但這件事正好一再提醒容易被放大檢視的公眾人物，謹言慎行。

《環球時報》前總編輯胡錫進就在微博提醒，「能夠脫穎而出，比普通人收穫更多利益」的成功人士，勿以為「僅僅是因為自己有本事」，而「對草根百姓趾高氣昂」，更不能「用可能讓其他人不舒服的炫耀來刷自己的優越感」。