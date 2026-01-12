稱兒子一部戲僅賺幾十萬　藝人閆學晶直播｢哭窮｣　被批離地後致歉

近日，內地女演員閆學晶直播透露「兒子一部戲掙幾十萬（人民幣，下同），無法維持家庭運轉」，這番言論引發眾怒，引來大批網民抵制舉報，怒斥她「何不食肉糜」。隨後，閆學晶的抖音和快手賬號被「禁止關注」，與其合作合作十餘年品牌宣布終止合作，還有網民舉報其兒子涉違規入學中央戲劇學院。



內地女演員直播透露兒子很窮，一部戲掙幾十萬。（網絡圖片）

綜合內媒報道，2025年12月29日，閆學晶在直播中稱其32歲的兒子林傲霏作為演員，一年最多接一部戲，「片酬僅幾十萬」，兒媳做音樂劇，年收入不足十萬。她吐槽在北京養家需年開支百八十萬，否則無法運轉。

但大批網民認為閆學晶在「哭窮」和「炫富」，有人扒出她1分鐘以上的影片廣告報價高達12萬，直播中也經常看到北京和三亞的豪宅。

有網民扒出閆學晶有不少名牌包包和首飾。（網絡圖片）

閆學晶（右）在北京和海南都有房子。（網絡圖片）

不少網民留言：「你讓月薪3000元的牛馬情何以堪？」「一部戲就幾十萬元，普通人都不敢想。」「演員那麼有錢還說窮，普通人怎麼活。」

閆學晶過去出演不少農村題材影視劇，觀衆緣還算不錯。（網絡圖片）

合作十餘年品牌代言解約

1月10日，閆學晶的抖音和快手等平台賬號被禁止關注，她代言的產品也遭到網民抵制。

佐香園聲明。（截圖）

「統廚」表示，不再使用閆學晶的形象在產品包裝上。（紅星新聞）

隨後，與閆學晶有十餘年合作關係的「統廚」表示，不再使用閆學晶的形象在產品包裝上，亦會向閆學晶方追責，索要短期停產、名譽損害等經濟損失。另一調味品品牌「佐香園」也宣布，基於輿論與品牌價值考慮，已解除與閆學晶的代言合作。

網民舉報其兒子違規入讀中戲

閆學晶曾在直播中透露兒子林傲霏因高考分數偏低，最終報考中央戲劇學院「新疆班」並成功入學，更引來網民實名向教育部門舉報，質疑林傲霏屬於有北京戶口的漢族人，居然上的是中戲的新疆班，是否存在違規操作。

中央戲劇學院澄清，閆學晶兒子沒有違規入學。（網絡圖片）

1月11日，中央戲劇學院發表聲明稱，林傲霏2012年以戶籍地北京生源身份報考，先後參加本科招生專業考試和普通高等學校招生全國統一考試，被正常錄取至2012級戲劇影視表演普通本科班。2012年中戲未招收新疆班，網傳信息不屬實。

閆學晶道歉：思想出了嚴重的偏差

隨着輿論風波越來越大，1月11日，閆學晶在微信朋友圈發文致歉，「我開始認真審視自己，是我的思想出了嚴重的偏差」。她指，自己忘了本，見了更大的世面，卻不知不覺把這當成了「優越感」，忘了自己從小在普通家庭長大，是父老鄉親和生活的煙火氣餵大的過去。

閆學晶道歉信。（紅星新聞）

最後，她稱會把「老百姓」這三個字，當成做人和從藝的根本，經常提醒自己把心擺正，永遠帶着敬畏往前走。

公開資料顯示，閆學晶出生於1972年，代表作品有《劉老根》《都市外鄉人》《俺娘田小草》等。林傲霏出生於1993年，畢業於中央戲劇學院，曾出演《娘親舅大》《熱血尖兵》等影視作品。