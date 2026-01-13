反腐行動逾十年形勢仍然嚴峻複雜　中國應該怎麼根除腐敗？

如果要給2012年十八大以來的中國政治提煉幾個關鍵詞，反腐想必屬於其中之一。自習近平在2012年成為中國新一代最高領導人以來，中國決策層便迅速發起一場大規模反腐行動，以周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄為代表的大批曾經身居高位的官員紛紛落馬。習近平曾說，「如果任憑腐敗問題愈演愈烈，最終必然亡黨亡國」，「不得罪成百上千的腐敗分子，就要得罪十三億人民」。反腐行動以驚人的規模和力度持續至今，成為海內外人士觀察中國政治的一個關鍵面向。



2015年6月11日，周永康被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產。（VCG）

反腐行動已經超過10年，但中國決策層至今仍舊保持高壓反腐的態勢。剛剛過去的2025年，中紀委發布的消息顯示，仍有65名中管幹部被查。在軍隊系統，2022年才晉升中央軍委副主席的何衛東和多位高級將領因嚴重違紀違法在2025年被開除黨籍軍籍。2026年1月12日，習近平在中紀委會議上表示：「當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重。」他再次指出，「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大斗爭」，「把權力關進制度籠子是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務」，「讓權力在陽光下運行」。

何衛東。（資料圖片）

腐敗是人類社會的毒瘤，曾長期困擾着幾乎每一個國家和地區。古往今來，許多政權因嚴重的腐敗問題而陷入存亡危機。能否有效遏制腐敗，直接關乎國家的長治久安。對於中國來說，共產黨既是已經執政70多年的執政黨，又是中國國家治理的絕對核心組織，怎麼防範和化解腐敗問題是中國政治的關鍵工作。在反腐行動已經持續超過10年的背景下，面對仍然嚴峻的形勢，中國應該怎麼根治腐敗？

在這一點上，新加坡的經驗具有參考意義。在透明國際的全球廉潔指數排名中，新加坡多年以來都位居前列，比如2022年排名全球第五，在亞洲位居第一。然而在20世紀50年代，新加坡的腐敗問題突出，當時李光耀的人民行動黨以「掃除貪污」作為競選口號。後來經過李光耀政府的綜合施策和持續努力，新加坡漸漸成為聞名於世的廉潔國家。多年前，李光耀曾在記者採訪時說過，人民行動黨最大的成就是掌握政權四十年，並保持其活力和誠實，而不是成為衰落和貪污的政黨。

新加坡在透明國際的全球廉潔指數排名中，新加坡多年以來都位居前列。（新華社）

那麼，新加坡是怎樣在一黨長期執政的情況下保持廉潔？研究新加坡政治的深圳大學教授呂元禮在《新加坡為什麼能》一書中給出的回答是：「以德倡廉，使人不想貪；以薪養廉，使人不必貪；以規固廉，使人不能貪；以法保廉，使人不敢貪。」

根據呂元禮在書中的總結，在以德倡廉方面，自李光耀時期以來，新加坡政府便注重儒家道德教育，主張公職人員應該忠於國家、恥於貪腐，保持君子作風；在以薪養廉方面，新加坡政府認為應該誠實看待人性，正視政治所包含的養家餬口的職業面向和市場經濟時代「才有所值」的特點，給予公職人員較為豐厚的薪金，讓他們能在不必貪腐的情況下過上較為體面的生活；在以規固廉方面，新加坡政府既針對公職人員和公務行為制定實施嚴密的規定，減少腐敗機會，堵塞漏洞，又建立權力制衡制度；在以法保廉方面，新加坡政府通過強有力的反貪機構和嚴明、嚴厲的法律雙管齊下，反貪機構風聞出擊，執法嚴厲，讓公職人員不敢貪污。

反腐是習近平一以貫之的工作。圖為2024年1月8日，習近平出席中紀委第三次全體會議並發表講話。（影片截圖）

上述關於新加坡反貪的四個方面舉措，只有相互補充和作用，才能達到較好的效果。否則，僅僅靠某個方面的舉措，效果終究是有限的。在以德倡廉方面，中國自古以來都非常重視道德教育，並催生出清官文化，湧現不少令人欽佩、動容的清官，比如明朝的海瑞。但放在整個歷史長河來看，清官終究只是少數，在極度清廉的海瑞身後，是腐敗透頂的大明官場。人性中是有向善的一面，但許多時候並不牢固，容易受複雜環境的影響，僅從道德層面倡導為官清廉從來都是難以持久。

在以薪養廉方面，新加坡、香港都是比較成功的典型，符合人性和社會發展的現實。人都有追求美好生活的權利，都有各種各樣的慾望和訴求，官員亦不例外，寄希望於官員都像海瑞那樣生活，既不可能，又不應該。尤其是在市場經濟高度發達、人才競爭日益重要的現代社會，若不能讓官員收入與他們的正當開支、他們的付出和能力相匹配，既不利於吸引人才，又容易加劇官員們的貪腐衝動。但以薪養廉的作用同樣是有限的，因為人心不足蛇吞象，人的慾望是無止境的。以清朝時的中國為例，縱使雍正皇帝創立養廉銀製度，額外補貼官員的養廉銀通常遠高於官員的正常薪俸，但仍然不能有效減少貪腐，貪得無厭的風氣依舊蔓延官場。

在以規固廉和以法保廉方面，嚴密的規定、權力的監督制衡、強有力反貪機構、嚴明嚴厲的反貪法規，都是比較重要。明朝開國皇帝朱元璋一生痛恨貪腐，治貪極為嚴厲，不僅設立自朝廷到地方的監察機構，而且對反貪的規定詳細、嚴厲，包括制定針對貪官的酷刑剝皮揎草。可縱使如此，朱元璋的反腐只能起一時之效，並未從根本上有力消除腐敗。歸根究底，一是因為他的反腐過於依賴自上而下的官僚體系，缺乏行之有效的自下而上的監督制衡機制，二是因為他的反腐嚴重忽略人性，明朝的官員握有特權但薪俸比較低，其結果必然是官員斂財手段層出不窮。

對於中國內地來說，以德倡廉已經是多年以來都在重點開展的工作，下一步應該是延續和改進。以薪養廉雖不及新加坡，但中國畢竟是發展中國家，且相對而言，內地公務員還是比較有保障的體面工作，未來的關鍵在於改進國家治理體系和治理能力，一方面裁撤冗員、提升效率，另一方面制定一套更加合理與透明的公務員薪俸體系，與人性和社會現實相匹配。中國內地的以規固廉和以法保廉，相比於古代已有大幅改進，但仍有不足，比如社會監督和民主問責的力度存在明顯短板。

習近平上任以來多次提及當年毛澤東「窯洞對」的治亂興衰歷史周期率問題，將共產黨的自我革命視作繼毛澤東當年提出的「讓人民來監督政府」之後第二個答案。鄧小平說過：「制度好可以使壞人無法任意橫行，制度不好可以使好人無法充分做好事，甚至會走向反面。」從更大視角來看，毛澤東說的「讓人民來監督政府」、鄧小平說的制度、習近平說的自我革命，其實具有共同之處，都可以視作中國現代化進程中改進國家治理體系和治理能力的主要工作。今天的中國具有世界範圍內都十分罕見的強大國家能力，2012年以來的反腐行動已經積累許多經驗，今後的重點工作應該是建立一套與國家能力相匹配的約束權力的監督制衡體系，讓官員們不想貪、不必貪、不能貪、不敢貪，為國家長治久安打下紮實基礎。