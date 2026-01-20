外國網民風靡中式生活　「成為中國人」為何爆紅？

「成為中國人。」最近，外國網友曬中式生活的影片在國際社交平台走紅。在影片裏，很多國家的網友有模有樣地模仿中國人喝熱水、煲湯煮粥，並將這些生活方式稱為健康美好的東方智慧。有博主發影片表示：「很高興在你人生這麼『中國』的階段遇見你」，引發了大範圍的共鳴與傳播。



類似的話題也多次登上國內社交平台熱搜。國內網友也與不少國家的網友開始了新一輪「對賬」，分享正宗的中式生活，還衍生出不少網梗。從原來的「談中色變」，到現在追捧中式生活，這樣的變化說明了什麼？「成為中國人」怎麼就在海外火了？



「成為中國人」並不是說要改換國籍，而是國際社交平台上正掀起一股中式生活熱潮——海外網友以曬中式日常生活為榮，甚至發起直播比拼「誰的日常生活最中國」。這場風潮並非獵奇搞怪，而是對中國人生活方式的深度認同。

比如，有美國健康博主將「多喝熱水」這一中國長輩常念叨的習慣奉為全新生活指南。有美國女生分享稱，堅持喝熱水和薑茶，緩解了多年的胃病。還有外國博主練起了八段錦，將其視為強身健體的養生法門。TikTok等國際社交平台上，外國網友紛紛模仿中式養生，掀起「中式生活清單」的實踐風潮。

更有趣的是，海外網友主動搬運國內美食博主影片，模仿煮粥並分享食譜，帶動全球網友跟風品嘗中國粥。還有華裔博主的影片引爆話題，她以幽默口吻宣佈「從明天開始，你要變成中國人了」，這條內容收穫數百萬播放量，評論區被「我正在變成中國人」的留言刷屏。這些網絡內容形成了一個圍繞中式生活展開的網絡亞文化圈子，裡面每天活躍著來自世界各國的網友，催生了一批分享中式生活的網紅博主。

還有網友稱，144小時過境免簽後來到中國，徹底顛覆了從前的刻板印象，從好奇模仿到發現新的生活方式能夠切實改善自身狀況，最終徹底迷上了中式生活。也許，這波對中式生活的追捧始於對神秘東方的好奇，但其實扎根於文化魅力和實用效果——它不僅是流量現象，更體現了全球網友對美好生活的熱切追求。

「成為中國人」在外網爆火。（抖音號＠中國日報）

中式生活的走紅，看似突然，其實是順其自然的客觀現象。長期以來，國際上曾掀起過數輪「中國熱」，但這一次，中式生活卻把中外文化的交流推向了更深入的層次。互聯網讓中國元素走進了更多普通人的日常生活中，實現了不少前所未有的突破。

比如，中國元素的悄然擴容。長久以來，國際視野中的中國標識多聚焦於熊貓、長城、書法、功夫等傳統符號，我們對外介紹時也常不自覺地囿於這些經典框架。然而，中式生活在全球的走紅打破了這一局限——它不但點燃了海外對中國美食的熱情，更讓外國網友得以窺見當代中國的鮮活圖景：原來中國不僅有太極與毛筆字，更有新能源汽車、智能廚具、便捷支付，以及那些浸潤日常的實用生活智慧。這一轉變折射出國際受眾對中國的好奇與探索欲，正為文化傳播開闢新維度。

比如，刻板印象的逆轉顛覆。長期以來，西方輿論場一直在系統性構建對華的異化與壓制。這種刻板印象的塑造機制，在部分西方媒體的話語實踐中已形成路徑依賴，即便中國的發展成果已無法否定，但還是會找機會陰陽怪氣地醜化中國人的形象以及生活。然而，中式生活的走紅開闢了新的傳播路徑。它以普通人的日常生活為切口，跳出了傳統辯經式的話語框架，通過短影片平台實現了中國文化在海外的「軟著陸」。正如一位美國網友所言，「我們覺得當個中國人很酷也很健康」。這種基於生活體驗的傳播，正在重構新的對華認知圖景。

比如，民間交流的全新範式。2025年小紅書平台跨國「對賬」熱潮後，中外民間網絡互動持續升溫，更衍生出「年末二次對賬」等創新交流形式。小紅書「對賬」現象曾受TikTok海外封禁風波等外部因素催化，但當前中式生活的全球走紅則呈現出更純粹的文化互動。中外網友圍繞生活方式展開深度對話，自發探討文化習俗等方面的差異。這種跨越國界的交流，完全基於雙方對美好生活的共同嚮往，是植根於興趣驅動的自發網絡行為，為中外民間交流開闢了鮮活路徑。

一位美國博主在社交媒體分享自己在中國拍中式寫真的經歷，收穫大量點贊 圖源：「人民網」微信公眾號

中式生活的「出圈」讓我們看到，文化交流的本質，不是刻意且單方面的迎合，而是彼此間的雙向奔赴。當這股風潮從海外吹回國內，也帶來了更深層的思考：面對世界的目光，我們該如何自處，又將如何繼續前行？這不僅關乎如何「走出去」，也關乎如何更好地「走下去」。

曾經，「外國的月亮更圓」一度成為某種思維定式，使得部分人對自身的文化瑰寶習以為常。如今，海外對中式生活的追捧，也從側面映照出中國傳統文化中那些被忽視卻具有普遍價值的生活智慧。我們大可不必妄自菲薄，將「傳統」與「落後」盲目掛鈎；也無需過度敏感，把任何討論都上升到「冒犯」。將文化視作一個自然生長、可親可感的價值體系，而非需要刻意捍衛或證明的符號，與之相關的傳播與交流才能卸下包袱，回歸平等、從容的分享與對話。

從小紅書「對賬」到「中式生活清單」等爆火現象可以看出，文化要想行穩致遠，靠的不是秀肌肉，而是其本身蘊含的、能跨越語言與地域的生命力與吸引力。有效的文化互動，往往提供了一個低門檻、可參與的「實踐入口」。它不再停留於空泛地闡述「博大精深」，而是接地氣地具象展示「為我所用」。當一種文化能切實融入生活日常並帶來積極改變時，它自然就擁有了穿越邊界、自主生長的生命力。

文化交流的終極目的，從來不是為了「同化」誰，而是在真誠對話中彼此豐富，共同應對人類面臨的普遍挑戰。中式生活之所以能跨越山海引發共鳴，正是因為它觸及了現代人共通的焦慮與渴望：在快節奏、高壓力的生活中，如何安頓身心，構建一種更可持續、更有溫度的生活方式？這也為中外文化交流提供了新的視角。任何文化都不是靜止的標本，其活力正來自與不同體系的互動、碰撞與再創造。

當世界通過「一杯熱水」等生活細節更好地認識中國，我們也在這樣的注視中更清晰地看見自己。文明的對話，也將在這樣尋常又珍貴的相遇中，走向更開闊的遠方。

本文轉載自浙江省委宣傳部主辦的微信公眾號《浙江宣傳》。

