中美AI發展模式與路線分歧加劇　專家預言兩套系統難以融合

中國及香港知名金融投資專家、淡水泉投資（香港）總裁陶冬指出，中國與美國近年均大力推動人工智能（AI）發展，但雙方的發展路徑截然不同，未來勢必形成兩套平行卻不相容的AI系統。在地緣政治與國家安全因素交織下，中美AI體系難以融合。



陶冬接受媒體專訪時表示，北京中央去年底啟動國家級創業投資引導基金，主要目標並非打造少數明星AI企業，而是培育本土科技領軍企業，並將資源投入中小型應用發展，藉此推動整體經濟轉型。

他指出，當中國向中小型科技企業提供資金支持後，往往會要求相關企業將技術開源，最終服務市場、經濟、企業與個人，這正是國家層面推動的「AI+」策略。他形容這不需要AI公司十分輝煌及偉大，但需要有一系列AI公司為整個經濟及社會賦能。

人工智能・Artificial Intelligence：圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）會場，可看到特大的AI字標誌。（Reuters）

陶冬進一步分析，中國AI發展路線與美國完全不同。美國走的是高價閉源模式，依靠「大量付款」，而中國則因國家級資金介入，以致許多AI專案最終由國家掌控，AI成本有可能下降至如水、電、煤般低廉。陶冬指出，中國政府並不指望直接從AI產業中獲利，而是希望AI能為整體經濟賦能，帶動全面發展。

陶冬接著介紹中美模式差異，言及美國AI屬於自下而上、由資本市場催生的閉源模式，中國AI則是自上而下、由國家組織推動的開源模式，「一個收錢，一個不收錢，那麼市場會如何選擇，就變得很有意思」。

美國聯邦政府非常重視人工智能（AI）技術的發展、應用以及規範。（Reuters）

就此，陶冬認為閉源模式較容易直接賺錢，但中國AI模型的下載量已超越美國，關鍵就在於開源，而開源又必然能吸引更多開發者參與，那麼中國的應用場景就會變得更豐富，進而能夠吸引更多人加入，最終也會衍生更多商業機會。

基於上述中美AI發展模式的根本差異，陶冬認為，未來世界將不可避免地出現兩套平行但不相容的AI系統。

但他同時強調，在當前的地緣政治環境下，加上國家安全考量，中美AI系統幾乎不可能融合。陶冬指出，AI勢必涉及龐大數據量，無論是個人或國家，都不可能將這些數據交由另一個國家的雲端處理。他直言，AI技術可用於改善武裝無人機、導彈等決策系統，「所以你不可能將AI系統與另一個國家融合」。