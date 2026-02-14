大學副書記兼職副部級高官 罕見人事任命折射中國科技佈局

中國人社部2月13日發布消息，任命東南大學黨委副書記黃如為國家發展和改革委員會副主任。值得注意的是，在官方任命通報中，除了其性別和「副部長級」備註，還在括號內加註了「兼職」二字，極為罕見。



東南大學校校長、黨委副書記黃如任命為國家發展和改革委員會副主任。

官方簡歷顯示，黃如為中共第二十屆中央候補委員。本科、碩士就讀於東南大學電子工程系，後在北京大學計算機科學與技術系獲博士學位。1997年起，她先後任北京大學訊息科學技術學院講師、副教授（1999年）、教授（2002年），北京大學博雅講席教授（2016年）。

黃如曾任北京大學訊息科學技術學院副院長、院長，北京大學訊息與工程科學部主任，北京大學人工智能研究院院長，北京大學校長助理，北京大學副校長，北京大學黨委常委、副校長等職務，2015年當選為中國科學院訊息技術科學部院士。

2021年12月，黃如任東南大學黨委副書記，2022年1月起任東南大學校長（副部長級）、黨委副書記。

2025年1月14日，人社部網站發布消息：國務院任免國家工作人員，免去黃如的東南大學校長職務。隨後，據國家發改委網站「委領導」欄目更新訊息顯示，黃如已任國家發展和改革委員會黨組成員（副部長級）。但當時尚未任命為副主任。直至此次履新正式成為副主任。

從上述簡歷看，黃如屬於典型的高新技術專業人才，在計算機訊息工程與技術、人工智能等領域具有高深造詣，為中國科學院訊息技術科學部院士，且擔任過中國著名大學的領導職務。

而國家發展和改革委員會（國家發改委）主要負責國家經濟和社會發展的規劃、改革與調控，是國務院的重要組成部門，素有「小國務院」之稱。

罕見大學領導職務兼職出任部委副部級高官

「學而優則仕」在中國政壇並不罕見，但是在擔任大學領導職務的同時，又以兼職方式出任部委副部級高官，在以往極為罕見。由一位在計算機訊息技術和人工智能領域的院士級專家人才以兼職方式出任發改委副主任，反映出中國在該領域試圖將專業素養、科學研究與政府規劃進行無縫銜接的意圖。

計算機訊息與工程、人工智能等是現在世界科技領域競爭最激烈的行業，也是中美兩強互相爭奪、進行封鎖與反封鎖鬥爭的關鍵領域。自2018年中美貿易戰爆發以來，雙方在科技領域的鬥爭愈演愈烈。美國試圖通過在高新技術方面的壟斷優勢「卡中國脖子」，中國也通過加大科技投入與自研等方式，努力突破美方限制。

另一方面，隨著訊息技術尤其是人工智能的迅速發展，如何對這一高度專業的領域進行科學規劃與有效治理，在最大程度發揮科技與人工智能賦能優勢，提升現代訊息與科技水平，同時又不挑戰基本社會倫理，不出現因「外行管理指導內行」而導致產業活力窒息成為當局一大挑戰。

中國在「十五五規劃」中將該領域作為重點突破方向。提出，全面實施「人工智能+」行動，以人工智能引領科研範式變革，加強人工智能同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶佔人工智能產業應用制高點，全方位賦能千行百業。 加強人工智能治理，完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理準則。此番任命體現了政府意圖。