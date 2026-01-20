國家發改委：2025年經濟總量邁上140萬億新台階　增速5%續居前列

周二（20日），國務院新聞辦舉行新聞發佈會，國家發展改革委有關負責人介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。會上介紹，2025全年經濟總量邁上140萬億元（人民幣．下同）新台階，增速5%在全球主要經濟體中繼續保持前列。



國家發展改革委副主任王昌林介紹，面對風高浪急的外部環境，始終保持戰略定力，扎扎實實做好自己的事，加強超常規逆周期調節，在2024年9月26日中央政治局會議部署實施一攬子增量政策基礎上，接續實施穩就業穩經濟推動高品質發展的若干舉措、扎實推進「兩重」建設、加力擴圍實施「兩新」政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，全年經濟總量邁上140萬億元新臺階，5%的增速在全球主要經濟體中繼續保持前列，增量相當於一個中等規模經濟體的總量。「十四五」實現圓滿收官，續寫了中國奇跡新篇章。

王昌林介紹，面對新舊動能轉換壓力，堅定實施創新驅動發展戰略，加大關鍵核心技術攻關力度，苦練「真本領」，鍛造「真功夫」，創新成果競相湧現，人工智能、生物醫藥、機器人等研發應用走在世界前列。扎實推進現代化產業體系建設，傳統產業煥新升級，新興產業、未來產業加快塑造新動能，製造業增加值連續16年位居全球第一。

面對體制機制障礙和深層次矛盾，深化重點領域和關鍵環節改革攻堅，縱深推進全國統一大市場建設，超大規模市場優勢進一步鞏固拓展，重點行業競爭生態持續優化。頒佈施行民營經濟促進法，常態化與民營企業家溝通，去年國家發展改革委先後召開120餘次民營企業座談會，點對點、實打實地幫助解決發展難題。有序推進擴大自主開放和單邊開放，海南自由貿易港實現全島封關運作，全年貨物出口逆勢增長6.1%，對非美市場出口佔比達到88.9%；全年進口商品總額達18.48萬億元，佔全球進口份額保持在10%左右，成為全球79個國家和地區的主要出口目的地，充分展現了我國外貿運行的強大韌性和向好態勢。

面對發展不平衡的問題，統籌區域戰略深化實施和區域聯動融合發展，持續推動區域協調發展戰略、區域重大戰略落實落細，三大動力源地區引領帶動作用鞏固提升，長江、黃河兩條綠色發展帶建設深入推進，四大板塊發展均衡性穩步增強。深入推進以人為本的新型城鎮化建設，年末常住人口城鎮化率達67.89%，比上年提高0.89個百分點。即又有1000多萬人過上了現代化城市生活。

此外，面對民眾新期待，進一步加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，努力促進高品質充分就業，全年城鎮調查失業率平均為5.2%，有序實施育兒補貼制度，逐步推行免費學前教育，推動優化節假日安排，讓千家萬戶有實打實的獲得感，以惠民生為牽引，打開發展新空間。