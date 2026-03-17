直選不是台獨公投：戀殖的賴清德

今年是台灣總統直選三十周年，原本是一個適合回頭看民主制度如何形成、社會如何一步步走到今天的時刻，但賴清德3月14日的講話，重點顯然不在這裡。他沒有停在制度本身，而是順著這個場合，把總統直選嫁接包裝成一場台獨公投一般，繼續暗渡陳倉，服務著民進黨當前的政治任務。



賴清德3月14日出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，根本不在意紀念，而是為「借題發揮」而去。席間，賴清德藉著談直選，把民主、主權、歷史評價和當前政治狀況重新串接起來，聽眾乍聽起來像在回顧過去，但其實已是私貨滿滿。

綜觀賴清德在這場談話內容，不僅私貨滿滿，也問題滿滿。首先，總統直選當然是台灣民主進程的重要一環，但他把直選一路延伸成對主權的確認，概念上是為滑坡謬誤。其次，賴清德要對國民政府威權時期進行批判沒有問題，但當不同歷史階段被壓縮成一句「誰更差」的比較時，討論本身反而變得空洞，失去信任重心。至於這場原本可以保持距離、相對中性的紀念活動，最後卻被轉成一場帶有明顯黨派訊號的政治演說，與其說是臨場發揮，不如說是一種賴清德已經相當熟悉的操作方式，把公共歷史任意收進所需要的選舉語言之中，改版再發表。

3月14日，賴清德出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」。（台灣總統府）

如果把整段談話展開來看，賴清德的問題有三，且彼此之間還彼此糾結。

首先，在兩岸關係與主權定位部分，賴清德把「人民直選總統」這件事，慢慢往「國家主權已經確立」的方向推。這種說法聽起來很順，但在邏輯存在跳躍，例如選舉制度頂多說明權力如何產生，卻不等於國際法或憲政意義上的主權確認。這兩件事情，本來就不在同一個層次上。

1996年，台灣史上第一次總統直選，李登輝、連戰搭檔參選，引發台海危機升高。最終，李登輝順利當選。（資料照片）

如果照賴清德的邏輯走，那些沒有直接民選領導人的國家，是否就比較不「主權」？顯然不是。反過來說，一個政治實體就算有完整選舉，也不會因為這件事，自動被外界承認為主權國家。這些都是很基本的常識，但在這段論述裡，被刻意模糊掉。

更關鍵的是，這種模糊不是無意的。賴清德把民主和主權綁在一起，確實有動員效果，也順勢強化他過往「兩岸互不隸屬」的語言正當性。但問題在於，這種說法在台灣內部或許好用，放到兩岸關係與區域安全的脈絡裡，就會被解讀成另一種訊號，以致北京反應，乃至後續軍事動作，變得不難理解。

2024年10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

其次是歷史評價，特別是賴清德對日本殖民時期的那一句話：「國民黨政府對台灣人民比日本殖民還差」。當然，他的這種說法，聽在獨派、台派的耳裡再順耳不過，但問題是賴清德把兩段性質完全不同的歷史，硬放在同一個尺度上比較，只留下政治情緒，卻在其他脈絡徹底留白。

評價日本殖民統治台灣時期，是典型的外來統治體系，在鎮壓、差別待遇與資源分配上，本來就存在結構性問題；後國民黨遷台的威權統治，則是另一種以國家安全為名的高度控制體制。兩者都可以批判，也都應該被檢視，但並不適合用一句「誰比較差」來收束。

這種比較方式，最大的問題不是立場，而是立論上讓歷史變得過於簡單。當複雜的歷史被壓縮成一句話，討論就結束了，剩下的只會是情緒認同。某種程度上，這也會讓人感覺到一種不太掩飾的傾向：與其說是在反省威權，不如說是在重新安排歷史的好壞順序。

日本殖民台灣時曾採取「皇民化運動」，以增強台灣人對日本的的認同。（資料圖片/聯合新聞網）

最後回到台灣內部政治，歸整賴清德整段談話，其實有一個很清楚的結構，即先講民主正當性，再往主權延伸，接著帶入歷史批判，最後回到當前的國安與兩岸立場。這種結構本身，就是一種動員語言。可以說，賴清德訴求的效果很直接，既要強化支持者認同，同時又把對手放在一個反民主又歷史錯誤難辯的位置。

如果說，這樣的語言如果出現在選舉場合，那還不奇怪，但賴清德上述言論放在一場標榜「民主韌性」與「歷史紀念」的活動中，就顯得十分弔詭與卑鄙，直接將原本可以屬於台灣社會共同記憶的一段歷史，推入到政黨競爭的框架裡。輔以今年底台灣地方選舉在即，台灣政治本來就會逐步升溫。唯在這個節點上，賴清德「當家鬧事」用民進黨慣用的戲法，不惜以歷史、制度與身份議題等重新整理支持者情緒，台灣政治動員在接下來的日子，再次走向對立、撕裂、拉仇恨的後續，儼然可以預期。

回過頭來看，三十年前的總統直選，確實是台灣制度發展的一個關鍵節點。但三十年後，如何談這段歷史，反映的其實不是過去，而是現在的政治選擇。當一個執政者選擇用更簡化、更情緒化的語言來處理制度與歷史，短期或許有效，長期卻未必沒有代價。對台灣來說，需要面對的從來不只是外部壓力，還包括內部是否還保有一點節制，只不過賴清德似並不在意這一點。