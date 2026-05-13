特朗普訪華｜形勢不同於9年前　為何中國仍然高規格接待特朗普

5月13日至15日，美國總統特朗普對中國進行國事訪問。這既是特朗普繼第一任期的2017年11月訪問中國之後的第二次訪華，又是美國總統時隔9年再次訪華。

2017年11月，特朗普展開出訪亞洲行程，抵達北京。中方為其舉辦盛大歡迎儀式，鳴放禮炮、出動儀仗隊。（Getty Images）

9年前，特朗普第一次以美國總統身份訪華的時候，中國以「國事訪問+」的超高規格接待，兩國元首共同參觀故宮。然而幾個月後，特朗普對中國發起貿易戰，兩國關係迅速變得緊張。自此之後，在特朗普第一任期，兩國關係持續籠罩在貿易戰、科技戰的陰霾之中。後來的拜登政府雖在一定程度改變特朗普的對華策略，但依舊奉行遏制中國發展戰略。現在特朗普時隔9年再次訪華，中國依舊高規格接待，預計兩國元首會共同參觀天壇。然而相比於9年前，兩國乃至世界形勢已變。

9年前特朗普第一次訪華的時候，中美關係雖已經開始面臨新的挑戰，但不像現在這樣呈現博弈常態化、長期化趨勢。在過去9年中，中國經濟雖面臨增速放緩和新舊動能轉換的挑戰，但在美國發起的貿易戰和科技戰面前，展現出強大的韌性。中國依舊主張「和平與發展」，成為全球化的最重要支持國之一。

相較而言，美國在特朗普現象的裹挾下正在背離全球化，尤其是特朗普二次入主白宮以來，在全球範圍草率發起貿易戰，大規模退出國際組織和協議，威脅吞併加拿大和格陵蘭島，與歐洲盟友的裂痕持續擴大，在對伊朗的戰爭中騎虎難下，軟實力遭受重創。

與9年前相比，特朗普訪華的籌碼明顯減少，而中國經過9年的發展，與美國的綜合國力差距已經明顯縮小。既然這樣，為何中國依舊選擇以高規格接待特朗普？

中國需要考慮的因素是多方面的，其中有兩個因素顯而易見。第一，高規格接待特朗普符合中國的待客之道。其實，哪怕不是美國總統，而是一個小國領導人訪華，中國通常都會隆重接待，以展現中國人的熱情、友善與周到。這樣的待客之道，早在周恩來主持中國外交工作時期便已產生。美國是全球第一強國，長期主導世界秩序，對美外交是中國外交的重要組成部分，高規格接待特朗普符合外交禮儀。

第二，高規格接待特朗普有利於中國穩住與美國的關係，為中國發展營造相對和平穩定的環境。中國改革開放之初的一個重大外交舉動是與美國建交，從而為後續中國經濟的騰飛塑造了良好的外部環境。儘管自特朗普第一任期以來中美競爭面向日益擠壓合作面向，但兩國依然有巨大的共同利益、密切的聯繫與廣闊的合作前景。從2018年到2025年的貿易戰說明中美誰都不能在短期內壓倒對方，兩國各有各的籌碼，故只要現實條件允許，兩國為了各自利益仍將維持「鬥而不破」狀態。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

中美都是廣土眾民的超大型國家，都有強大的韌性，兩國競爭的關鍵在於綜合國力和人心。中國自改革開放以來的趕超歷史說明，只要政治清明、社會穩定，中國會持續不斷崛起，時間越往後對中國越有利。美國具有引領世界的存量優勢，中國的增量優勢不可低估。

2015年中國實施「中國製造2025」規劃以來，工業和科技的綜合實力大幅提升。去年5月，《紐約時報》在《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》一文中表示：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。」然而中國依然面臨「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的困境，當下中國最需要的依舊是和平發展的時間。

今年中國政府工作報告認為「必須以苦練內功來應對外部挑戰」、「集中力量辦好自己的事」。經過改革開放40多年的發展，中國正處於能否基本實現現代化的關鍵時期，今後5年至10年的發展關乎中國國運。越是在這樣的時候，中國越需要保持清醒理性，越要戒急戒躁，越要通過穩住與美國的關係來以時間換空間。

近年來世界進入動盪變革周期，地緣政治衝突頻發，俄烏戰爭、以哈衝突、美以伊戰爭的發生預示世界秩序正面臨多年未有的困境。中美作為全球綜合實力最強大的兩個國家，如果能和平相處、良性競爭，無論對於各自國家的發展還是世界和平，都有正面意義。中國早在改革開放之初便將「和平與發展」作為時代主題，今後依舊會通過「和平與發展」來團結世界。正因這樣，哪怕特朗普曾給中美關係造成破壞，哪怕中美關係面臨許多挑戰，中國依舊希望與特朗普、與美國緩和關係。