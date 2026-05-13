特朗普訪華｜接機規格超過9年前　中國為何給足特朗普面子？

5月13日晚，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）乘專機抵達北京，中國國家副主席韓正前往機場迎接。韓正是曾任中共中央政治局常委、國務院第一副總理的正國級領導人，他親自前往機場迎接特朗普，規格明顯超過2017年特朗普第一次以總統身份訪問中國。



2026年5月13日香港時間晚上7時30分許，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場。（Reuters）

9年前的2017年11月，特朗普訪問中國，時任中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪到機場迎接。楊潔篪是當時中國最高級別的外交官，他到機場迎接特朗普已經說明中國對於特朗普訪華的重視。

如果沿襲2017年特朗普訪華慣例，本次特朗普抵達北京後，應當是作為現任中國最高級別外交官的中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部部長王毅到機場迎接。但出乎不少人預料的是，最終是級別在王毅之上的國家副主席韓正接機，說明本次中國會高規格招待特朗普，給足面子。

特朗普訪華：國務委員楊潔篪（右一）到場接機。（視頻截圖）

本次中國對於特朗普訪華的接機規格，超過了俄羅斯總統普京，與朝鮮最高領導人金正恩訪華的規格相似。查詢公開資料可知，2025年8月普京抵達天津，中共中央政治局委員、天津市委書記陳敏爾接機；2024年5月普京抵達北京，國務委員諶貽琴接機。陳敏爾、諶貽琴都是副國級領導人。

相較而言，2025年9月，金正恩訪華，作為正國級領導人的中共中央政治局常委、中央書記處排名第一的書記蔡奇親自迎接。中國以高規格迎接金正恩背後是中朝歷史形成的特殊關係使然。多年以來，中朝兩國領導人去對方國家訪問，都會有超出常規的迎接規格。

與9年前相比，中美的綜合國力差距已經大幅縮小，中國在美國發起的貿易戰、科技戰面前展現出強大的韌性，手中的籌碼明顯增多。與中國穩步提升綜合國力形成反差的是，特朗普二次入主白宮以來，草率發起全球貿易戰，與歐洲盟友的嫌隙擴大，現在又因為美以伊戰爭而騎虎難下，手中的籌碼已經少於9年前訪華時候。

2017年11月8日，北京，來華進行國事訪問的美國總統特朗普和夫人在故宮。（VCG）

既然這樣，為何中國本次接機規格超過9年前特朗普訪華？這背後其實有兩個因素。一是中國有着熱情、友善、周到的待客之道。早在新中國成立初期，第一任總理周恩來主持中國外交工作的時候，非常注重待客之道。比如，1972年美國總統尼克松訪華，周恩來以總理身份親自前往機場迎接。數十年以來，哪怕是一個小國領導人訪華，中國都會隆重招待。對美外交是中國外交工作的重要組成部分，中美關係是當今世界最重要的國與國關係，中國高規格招待特朗普符合待客之道。

二是中國希望通過給足特朗普面子來換取「裏子」。在2025年特朗普發起的全球貿易戰中，中國是唯一敢於正面對等反制美國的國家，並成功迫使特朗普同意與中國達成貿易戰停火一年的協議。中國已經通過實際行動和強大綜合實力證明不需要奉承特朗普，但中國國家利益與文明抱負決定中國應該與特朗普、與美國緩和關係。

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今年是中國實施「十五五」規劃的第一年，今後5年至10年是中國基本實現現代化的關鍵時期。改革開放的發展經驗和中國文明抱負決定中國會堅持和平發展道路，現在最需要的是和平發展時間，是補短板，是持續發展經濟、科技。中美競爭雖難以避免，但穩住與美國的關係有利於為中國發展營造相對和平穩定的環境。正因這樣，無論是出於待客之道還是以面子換裏子，中國都會高規格招待特朗普。