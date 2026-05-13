特朗普訪華｜北京迎接氛圍濃厚　天安門廣場掛起中美兩國國旗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）應國家主席習近平之邀，周三（13日）晚抵達北京，展開其第二個總統任期的首次訪華行。當日，北京機場高速公路附近、天安門廣場等地掛起中美兩國國旗，歡迎特朗普訪華。



據《中國新聞網》發佈的影片顯示，天安門廣場多處已經掛起中美兩國國旗。

習特會當日 可俯瞰天安門的正陽門箭樓閉館 料為配合歡迎儀式

綜合此前報道，國家主席習近平為特朗普舉行歡迎儀式當天（14日），位於天安門廣場南端、可俯瞰天安門的正陽門箭樓宣佈，因「配合重要活動」，將全天閉館。

正陽門位於天安門廣場南端，由縱置的城樓與箭樓兩座高大建築構成，城樓居北，箭樓居南。（網絡圖片）

天壇公園也於11日發公告，指因「古建維護，2026年5月12日天壇公園祈年殿及圜丘、回音璧景點暫停開放」，已購票遊客可以按原途徑辦理退款。12日，天壇公園再發公告稱，天壇5月13日至14日暫停開放。